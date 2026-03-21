同仁堂醫養今日招股：萬億中醫賽道迎來行業龍頭 打造「醫養結合」新標杆

香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 北京同仁堂醫養投資股份有限公司（下稱"同仁堂醫養"）今日啟動招股，中金公司擔任獨家保薦人，擬全球發售1.08億股H股，其中香港公開發售占約10%，國際發售占約90%，另有15%超額配股權。每股發售價7.3-8.3港元，每手500股，一手入場費4191.85港元，預期H股將於2026年3月30日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

作為同仁堂集團旗下專注中醫醫療服務的核心版塊，公司依托百年老字號品牌底蘊、分級醫療服務網絡與標准化運營能力，已在國內非公立中醫醫療服務領域占據龍頭地位。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年總門診及住院人次統計，同仁堂醫養位居中國非公立中醫院醫療服務行業第一。

本次同仁堂醫養港股上市，不僅是同仁堂集團戰略布局中醫醫療服務的重要裏程碑，更為市場又打開了一扇參與萬億級中醫醫療健康賽道增長紅利的窗口。

行業風口：中醫醫療服務步入"黃金十年"

中國中醫醫療服務市場正處於快速擴容期。根據弗若斯特沙利文數據，2024年市場規模已達10,016億元，預計到2029年將增長至16,205億元，複合年增長率達9.9%。這一增速不僅高於整體醫療服務行業，更遠超GDP增長率，展現出強勁的結構性增長動能。三大核心驅動力將持續鞭策行業發展。

驅動力一：人口結構變化帶來剛性需求。中國60歲以上人口已超3億，老齡化率持續攀升。中醫在慢性病管理、康複理療、養生保健等領域具有獨特優勢，老齡化直接推動中醫服務需求增長。慢性病患病率攀升疊加全民健康意識覺醒，為中醫藥服務需求的釋放提供了持久動力。

驅動力二：政策紅利持續釋放。"十四五"規劃明確將中醫藥傳承創新列為重點發展方向，各級政府對社會辦中醫的支持力度不斷加大。從醫保覆蓋面擴大到中醫診療項目納入基本醫療保險，政策環境為中醫醫療服務企業提供了堅實的制度保障。

值得關注的是，政策的持續性和穩定性恰恰是這一賽道的安全邊際所在。 與部分受"集采"政策沖擊的細分賽道不同，中醫醫療服務以技術服務和人力資源為核心，受藥品集采影響極小。同時，國家對中醫藥的政策支持具有高度的戰略持續性--從"十二五"到"十四五"，扶持力度逐期遞增而非收縮，這為行業長期發展提供了罕見的政策確定性。

驅動力三：消費升級與健康意識覺醒。新一代消費者對"治未病"、"提前養生"、"中醫哲學"等理念的接受度顯著提升，中醫健康管理從"銀發經濟"向全年齡段、日常化服務場景不斷延伸，中醫藥消費群體正在快速崛起。

行業高度分散，龍頭整合空間巨大

盡管市場規模已達萬億，但中國中醫醫療服務行業的集中度極低。行業排名第一的同仁堂醫養市場份額僅為1.7%，前五大企業合計市占率不足5%。高度分散的市場格局，意味著具備品牌優勢和規模化運營能力的龍頭企業，正迎來加速整合的曆史性窗口期。

對於投資者而言，同仁堂醫養具備多重核心價值。首當其沖的便是品牌壁壘，"同仁堂"，350年悠久的中醫品牌，第一批中華老字號，業務遍及中醫藥全鏈條產業。根據信息披露，同仁堂醫養推廣費用率僅0.2%，遠低於行業平均水平，可見品牌號召力顯著，獲客成本優勢明顯。

對標發達市場醫療服務行業的整合路徑，行業龍頭從低個位數市占率向雙位數躍升的過程，往往是投資回報最為豐厚的階段。同仁堂醫養憑借品牌壁壘、標准化運營體系和充裕的並購資源，有望成為這一整合進程的主導者。

獨特的分級診療生態，構建核心競爭力

同仁堂醫養並非傳統意義上的單一醫院集團，其構建了獨特"分級診療"生態，商業模式的核心競爭力在於線上線下協同的分級醫療網絡。

該網絡由三大層級構成：

- 連鎖醫院層： 以自有醫院為核心，集中最優質的醫師資源和專科能力，提供綜合疾病、疑難重症的精細化診療。截至2025年9月，其擁有15家線下醫院，打造心病科、腦病科、內分泌科、婦科、兒科、腫瘤科及非藥物治療等中醫優勢專科。

- 基層醫療機構層： 深入社區，滿足常見病、慢性病管理和日常健康需求，為上層醫院提供客流入口和持續的服務粘性。截至2025年9月，其擁有9家基層醫療機構，提供社區醫療。

- 互聯網醫院層： 服務範圍覆蓋全國的線上平臺，提供複診、健康咨詢、藥物配送等便捷服務，實現名醫資源的全國化供給。2025年前三季度互聯網醫院就診人次達23.42萬人次。

"分級診療+連鎖化經營"模式已成為行業中的標杆，其可複制性已經過驗證： 通過輕資產自建醫院、收並購醫療機構、公立醫院輸出管理等方式，分級網絡整合成效顯現，區域擴張加速推進。

公司匯聚2,732名執業醫師，其中國家級榮譽醫師30名，形成多學科協同診療體系。憑借標准化管理體系、供應鏈協同平臺與雲HIS、BIS數字化系統，實現醫療質量、運營效率、成本管控的標准化複制，為連鎖化擴張奠定了堅實的基礎設施底座。

所有已開業自有醫療機構均為醫保定點機構，會員累計人數從2022年末43.6萬人增至2025年9月末76.7萬人，複合增長率超30%，客戶基礎持續夯實。

其業務覆蓋中醫醫療服務、機構管理服務、健康產品銷售三大板塊，憑借全鏈條、多層次的健康服務供給能力，牢牢占據中醫醫療服務市場的先機。

業績印證：營收穩步增長，盈利能力持續改善

不僅如此，同仁堂醫養亮眼的經營業績，也印證其不可小覷的成長潛力。財務數據顯示，公司營收規模穩步攀升，2022-2024年營業收入分別為9.11億元、11.53億元、11.75億元，2025年前三季度達8.58億元，保持穩健增長態勢。

另一方面，公司盈利能力持續改善，2022年實現扭虧為盈，2023-2024年淨利潤分別為4263萬元、4620萬元，2025年前三季度淨利潤2400萬元；經調整淨利潤由2023年4787萬元增至2024年6173萬元，盈利質量顯著提升。整體毛利率維持在17%-19%區間，管理服務毛利率超70%，展現出良好的盈利結構與成本控制能力。

值得關注的一個積極信號是， 公司的期間費用率從2022年的17.1%持續下降至2025年前三季度的13.6%，下降了3.47個百分點。這意味著，隨著規模效應的釋放和運營效率的提升，公司的盈利彈性正在加速顯現--即便毛利率維持穩定，淨利率仍將有顯著的提升空間。

科技賦能：AI+中醫打開成長新空間

2025年8月，同仁堂股份聯合小米推出"同仁堂養生館"AI智能中醫藥健康服務智能體，以自然語言交互提供個性化養生建議、用藥指導與節氣調養方案，形成"咨詢-建議-服務-購藥"閉環。

同仁堂集團已在中醫藥研發、中醫醫療服務等領域落地AI應用。背靠集團中醫藥知識圖譜與AI大模型技術底座，同仁堂醫養有望深度融合AI健康辨識、智能體質分析、數字化慢病管理、線上智能問診等能力，打通"線下診療+線上服務+健康管理"全鏈路。

中醫行業亟待通過AI輔助診療、智能隨訪、數據化運營，進一步優化服務流程，為望聞問切診療模式注入科技動能。將AI數智化植入中醫診療環節，必將打開中醫醫療服務新興增長點。

本次港股IPO募集資金，將重點用於公司擴充醫療服務網絡和提升醫療服務能力，進一步強化全國布局、升級專科能力、深化數字化運營，鞏固行業龍頭地位。中醫醫療服務的黃金時代已經到來，同仁堂醫養正以行業龍頭之姿，讓稀缺賽道企業從幕後走向公眾。

轉載自第一財經

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