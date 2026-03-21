MarketingPulse及eTailingPulse吸引逾1,700名業界人士參與 反應熱烈 匯聚全球電商及品牌領袖 探討AI、數據與美學智慧 打造新增長方程式



香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的年度電子商貿與品牌營銷盛會MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇）及eTailingPulse（亞洲電子商貿論壇）於香港會議展覽中心圓滿舉行，吸引來自22 個國家及地區的超過1,700名業內人士參與，一同探索品牌與企業如何在瞬息萬變的市場中重塑增長方程式。 以創新驅動品牌發展 香港貿發局總裁張淑芬於開幕致辭時表示：「隨着數碼科技迅速發展，電子商貿全面重塑市場格局，改變企業接觸消費者、交易及業務擴充模式。隨之而來的AI 驅動個人化體驗到社交電商，企業面對前所未有的變革，亦可從中發掘龐大機遇與增長。今屆論壇以 『Generate New Growth』為主題，協助業界以嶄新思維、創新科技及大膽策略，把握電商帶來的機遇，推動下一波發展。」 電商專家分享人工智能應用最新趨勢 MarketingPulse及eTailingPulse圍繞今屆主題「Generate New Growth」舉辦30場主題論壇，涵蓋「傑出品牌領袖視野」、「電商新航圖」、「營銷新趨勢 / 新市場潛力」、「社交媒體的成功之道」、「與名人對談系列」及「公關災難與機遇」等主題，以及一系列數碼營銷及電商工作坊，請來超過85位來自全球的電商專才、品牌領導人、營銷專家及創新企業代表，分析電商創新領域、環球營銷趨勢與消費新機遇，探討業界如何在快速變化的營銷環境中創造新增長。 對於電子商貿的發展前景，現場多位電商專家都不約而同提到人工智能應用的重要性及最新趨勢。騰訊智慧零售時尚風尚行業總經理李洋指出：「人工智能重新定義數碼商務，妥善把人工智能融入企業架構中是能否取得成功的關鍵。它不會摧毀創造力，反而能夠激發創意，為消費者提供個人化的顧客體驗。」TikTok Shop美區跨境行業運營經理潘子墨表示，未來真正的競爭優勢不只在於能更快、更大量地生成內容，而在於能否有機結合編導思維、洞察產品優勢與情緒敘事能力。 即時零售開創電商新航圖 當今世代的消費者對便利與個人化的需求持續上升，推動品牌在電子營銷策略上加速轉型，精準數據與人工智能正重塑消費體驗。亞馬遜全球開店高級拓展運營經理張皓舒亦指全球化發展的下一階段，將更取決於品牌能否迅速精準洞察本地消費需求，並將數據洞察切實轉化為高質量增長推動力。阿里巴巴淘天集團副總裁仇亞童亦帶出品牌與商家如何以靈活商品策略、即時數碼營銷與速度導向，升級供應鏈、改善訂單履約過程，應對消費者追求「萬物即達」的新需要。而「洞徹東盟：跨境電商增長與市場滲透策略」環節探討進軍東盟的策略，由Lazada Group商業高級副總裁Luca Barni等講者分享拓展東盟市場的實戰經驗，為有意進軍東盟電商市場的企業提供實務指引。 多個傑出品牌領袖分享精闢視野 隨着消費市場轉趨體驗導向，「品味」與「感知」已成品牌競爭的必爭之地。品牌不僅傳遞產品價值，更塑造一種生活方式。「傑出品牌領袖視野」系列環節由前LVMH北美區主席Pauline Brown揭開序幕，以「美學智慧」為題，闡述如何以感官管理與設計思維提升品牌價值與體驗。她指出，「貧富差距、環境威脅，以及人工智能的崛起，使追求美學智慧變得更重要。人工智能提升效率之餘，消費者更在意品牌創造的多感官享受。只有人方能真正傳遞清晰且具說服力的願景，與顧客產生共鳴。」 亞朵集團創辦人、首席執行官、首席用戶體驗官王海軍分享如何將生活體驗融入酒店與生活方式品牌的經營，從「住宿體驗」延伸至新零售，以生活觸感與用戶共鳴塑造品牌認同。王海軍認為，當服務與空間都能觸發情感共鳴，轉化帶來的客戶忠誠最具持久競爭力。他表示：「體驗經濟加快發展，情緒價值與口碑傳播愈見舉足輕重。體驗不僅是品牌突圍而出的關鍵，更是驅動可持續增長、累積長遠發展資本的重要根基。」 隨着年輕世代逐漸成為新興消費主力，品牌與年輕族群的互動方式正被重新定義。韓國Olive Young首席營運官李鎭熙於演講中分享了品牌從本土旗艦邁向全球市場的成功經驗，展現這個美妝龍頭如何以無縫全渠道營運及數據驅動的營銷策略，憑藉科技帶領品牌建立國際競爭力。他表示：「為了讓品牌走向全球，建立一個結合數碼推廣與線下數據的營銷平台至關重要。我們透過整合實體門市與線上應用程式，建立了一個無縫的全渠道生態系統，提供即時更新產品庫存與促銷資訊，持續迎合顧客的生活方式與需求。」 全方位塑造令顧客印象深刻的購物體驗，進一步提升營銷成效並強化品牌長期影響力，一直是大型國際品牌的成功之道。YSL Beauty（聖羅蘭美妝）全球零售設計總監Krzysztof Andrzej Kowal在「當空間設計說故事：從視覺語言到感官體驗打造國際品牌舞台」的環節，分享如何以「設計×故事×情感」將實體零售空間打造成演繹品牌故事的最佳舞台。他表示：「為了與顧客建立情感連繫，實體門市應超越單純展示的角色，升級轉型為創造體驗和生成內容的基地，創造真實而多感官的互動時刻。透過融合Y2K與懷舊等當下潮流元素，我們在保留品牌文化的同時，亦根據新潮流塑造品牌此時此刻的面貌。」 創意社交媒體內容驅動品牌共鳴 面對內容過剩與算法主導的年代，品牌與創作人須以真誠和故事力量重建情感連結。今年論壇從影視、社交媒體與創作角度出發，探討如何以具共鳴的文化內容打動觀眾、強化品牌價值。藝人及「Threads管理員」吳肇軒與Meta創意策略總監郭美琳於「Threads 效應及經營之道」對談中，全面拆解「流量密碼」。 延續創意主題，「與名人對談系列」邀請演員及唱作歌手張繼聰分享創作歷程與突破契機，從音樂到影像演出，闡述堅持初心與真誠表達的重要性，啟發品牌與創作者共同建構有溫度的內容。內容創作者及 MUSE TV 創辦人馬天佑亦分享如何巧妙在社交媒體運用突破的推廣方法宣傳音樂作品，吸引大眾留下深刻印象。 隨著人工智能逐漸滲透至營銷及設計界各個層面，創意思維面對前所未有的衝擊。屢獲殊榮的創意之士，包括來自愛爾蘭，Droga5集團創意總監Stephen Rogers等在「創意與人工智能：人類與人工思維的對決」環節透視人類想像力與智能科技之間是競合共贏而非只能爭長競短，行業先驅亦分享如何巧妙掌握人類直覺與人工智能之間不斷變化的分野。 實戰分享與商貿對接 推動跨界合作 除了論壇和InnoTalks，現場亦新設「e‑Commerce Connect」，匯聚近30家本地及國際參展商，展示最新一站式電商解決方案。同場舉辦了多場 AI 數碼營銷及電子商貿工作坊，由業界專家分享 AI 導入策略、跨境市場操作及品牌影響力升級技巧，讓與會品牌獲取實戰經驗。大會設多場交流活動，並為與會人士和展商安排超過 170場一對一商貿配對服務。歌手吳業坤亦出席了現場音樂表演。 業界廣泛支持 共同推動行業發展 本屆 MarketingPulse 及 eTailingPulse 獲得多個機構及業界組織支持，包括香港廣告商會、香港電商協會、香港電商聯會、香港直播電商聯會、香港公共關係專業人員協會、IAB Hong Kong、PRHK等，為與會者提供寶貴的市場資訊及獨到見解。 論壇精彩內容一個月內隨時網上重溫 MarketingPulse 及 eTailingPulse 線上回播通行證由今天（3月20日）起開放至 4 月 19日。業界可於這段時間繼續善用平台的多項功能，並重溫各項活動的內容。 相關網頁 MarketingPulse 網頁：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/tc

eTailingPulse 網頁：https://etailingpulse.hktdc.com/conference/etp/tc

香港國際影視展及EntertainmentPulse：https://hkfilmart.hktdc.com/conference/hkfilmart/tc 圖片下載：https://bit.ly/4sVaOAg 香港貿發局總裁張淑芬致歡迎辭時表示，今屆論壇以「Generate New Growth」為主題，協助業界以嶄新思維、創新科技及大膽策略，把握電商帶來的機遇。 MarketingPulse 及 eTailingPulse吸引來自22 個國家及地區逾 1,700 名業內人士參與。 前LVMH北美區主席及《Aesthetic Intelligence》作者Pauline Brown（右）闡述如何以感官管理與設計思維提升品牌價值與體驗。 亞朵集團創辦人、首席執行官、首席用戶體驗官王海軍分享如何將文化美學融入酒店與生活方式品牌的經營。 韓國Olive Young首席營運官李鎭熙展現K‑Beauty如何憑敏捷營運與趨勢策展以科技帶領品牌建立國際競爭力。 YSL Beauty（聖羅蘭美妝）全球零售設計總監Krzysztof Andrzej Kowal帶出如何全方位塑造令顧客印象深刻及難以忘懷的購物體驗。 Maximum Effort品牌主管John Deschner（右）分享如何將負面話題重新包裝為具創意與溫度的品牌故事。 MarketingPulse 及 eTailingPulse現場設立「e‑Commerce Connect」，匯聚近30家本地及國際參展商，展示最新一站式電商解決方案。

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