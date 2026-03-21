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Friday, 20 March 2026, 11:42 HKT/SGT
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來源 Chuangxin Industries Holdings Limited
創新實業去年淨利飆升三成 獲納入恒指成份股顯實力
- 成本自給築護城河 佈局沙特紅海項目開啟新征程

香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 踏入2026年首季，全球鋁業市場正經歷一場深刻的結構性變革。隨著中東地緣局勢再度波及霍爾木茲海峽這一能源與金屬運輸要道，倫敦金屬交易所（LME）鋁價於3月中旬一度衝破每噸3,500美元大關，刷新近四年來高位。在宏觀經濟復甦與各大產業領域對鋁材需求激增的背景下，行業供給側卻因能源成本波動與產能限制而顯現緊平衡。冶煉企業若能在高成本環境下保住利潤空間，即能突顯其投資回報潛力。市場目光正轉向擁有全球一體化產業部署的領先企業。

在此背景下，創新實業（02788.HK）公佈的2025年全年業績展現出極強的韌性與擴張動能。截至2025年12月底，公司錄得收入約人民幣186.81億元，較去年同期增加23.2%；歸母淨利潤更達人民幣27.31億元，顯著增長32.8%；每股收益約為人民幣1.75元，較去年同期增加27.7%。亮麗數據的背後，是其「能源—氧化鋁精煉—電解鋁冶煉」一體化生態系統的成功實踐，實現了電力與氧化鋁的100%自給。尤為引人矚目的是公司的國際化戰略突破——沙特阿拉伯項目。該「沙特紅海鋁產業鏈綜合項目」位於沙特延布工業園區，規劃產出50萬噸電解鋁及50萬噸鋁產品。項目進展順利，2025年已完成各項合規手續及地勘、道路等前期工程。項目已陸續開工，建設期預計18至24個月。該項目不僅獲得了沙特公共投資基金的戰略支持，更憑藉紅海沿岸優越的港口和物流優勢，成為公司進軍歐洲、亞洲及非洲市場的橋頭堡。

強勁的經營數據與宏觀佈局在資本市場引發了市場反響熱烈。創新實業股價近期表現也勢如破竹，3月9日至3月12日已錄得連續4天向上，累計漲幅突破三成，反映投資者對其的高度期待。更具里程碑意義的是，恒生指數公司早前宣佈將創新實業納入恒生綜合指數成份股，並已於2026年3月9日正式生效。這不僅意味著公司正式獲取港股通交易資格，吸引更多南下資金流入，更標誌著其市值規模與流動性獲得國際主流評價體系的公認。市場看好公司國內低成本產能+未來沙特產能的盈利能力和成長性，分析認為，公司已從單一產能擴張轉向「全球資源配資」的高質量成長階段。

展望未來，在全球不確定性加劇的環境下，創新實業憑藉穩健財務結構與前瞻性國際佈局，已構築堅實的盈利護城河。同時，公司加速推進綠色轉型，風力發電站及太陽能發電站建成後綠色能源使用佔比將超過50%，持續降低碳足跡，以契合全球供應鏈低碳化趨勢。在沙特「2030願景」與中國「一帶一路」倡議交匯之下，公司以沙特項目為核心抓手，有望在能源成本優勢與新增產能釋放的雙輪驅動下，實現長期可持續增長。



話題 Press release summary

部門 金属，矿产
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