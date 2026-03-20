全球資本重構成焦點 Hall Chadwick新加坡「美國資本高峰論壇」圓滿舉行

香港, 2026年3月20日 - (亞太商訊) - 在地緣政治局勢升溫、貿易聯盟重組與科技加速顛覆的背景下，全球企業領袖與投資者上週齊聚新加坡，參與由Hall Chadwick主辦的「美國資本高峰論壇：上市之道」（U.S. Capital Access Forum: the Art of an IPO），共同探討企業如何為全球資本形成的新時代重新定位。

為期兩天的論壇於新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行，匯集了企業高層、資本市場領袖與科技創新者，深入剖析資本市場、供應鏈、新興科技與國家經濟戰略之間日趨緊密的互動關係。

與會者亦探討了地緣政治競爭、產業政策與供應鏈重組，如何重塑關鍵礦產、人工智能、數位資產與金融基建等領域的投資流向。

論壇特邀The Trump Organization執行副總裁Donald Trump Jr.發表主題演講。他在演說中指出，全球日益意識到在供應鏈上策略性依賴的風險，強調國家與企業必須強化本土及盟友在關鍵產業的生產能力。他同時強調，資本市場正日益受到地緣政治與政策因素的影響，特別是在能源、科技與工業實力等領域。

此外，論壇亦雲集多位業界重量級人物，包括Ivanhoe Mines創辦人兼聯席執行主席Robert Friedland、Nasdaq APAC主席Bob McCooey、Metals Acquisition Corp II主席Mick McMullen、Boroo Pte Ltd行政總裁Dulguun Erdenebaatar、Animoca Brands財務總裁Jared Shaw、Tashi Network行政總裁Amar Bedi、The Global CIO Office行政總裁Gary Dugan及Decidr.ai聯席行政總裁David Brudenell等。

論壇期間，講者們剖析了資本市場、科技與地緣政治日趨融合的趨勢，並特別聚焦於全球企業如何在監管變化、供應鏈波動與新興科技顛覆的環境下，成功進軍美國資本市場。

Hall Chadwick管理合伙人Richard Albarran在論壇開幕致辭時表示，全球投資格局正邁入新階段，資本准入、科技實力與地緣政治佈局三者之間的聯繫愈趨緊密。

他指出：「我們正步入一個資本市場、關鍵資源與科技能力與國家經濟戰略深度交織的時代。此次論壇正是為了匯聚全球領袖，共同探討企業如何在日益複雜的地緣政治與投資環境下，成功對接美國資本市場。」

Albarran透露，Hall Chadwick正積極協助多家企業推行國際資本策略，其中包括在論壇期間公布、涉及重大關鍵礦產與能源基建項目的交易。

「供應鏈爭奪戰」成為論壇核心議題之一，與會者普遍認同，全球供應鏈的重組，以及能源轉型資源與關鍵礦產日益增長的戰略重要性，正成為經濟發展與國家安全的焦點。

在題為「供應鏈爭奪戰」的專題研討中，Metals Acquisition Corp II主席Mick McMullen、Boroo Pte Ltd行政總裁Dulguun Erdenebaatar，聯同Controlled Thermal Resources行政總裁Rod Colwell及Critical Metals Corp行政總裁Tony Sage，分享了他們對在地緣競爭加劇下，確保戰略資源、強化下游加工能力及建構更具韌性供應鏈的迫切性的見解。

資本市場領袖亦探討了環球交易所如何應對不斷演變的跨境上市趨勢，特別是企業尋求透過美國IPO（首次公開募股）和SPAC（特殊目的收購公司）架構來獲取國際資本。

在題為「納斯達克未來活力：人工智能與機械人」的研討環節，Nasdaq APAC主席Bob McCooey分享道：「大多數企業傾向留在本土市場，但每年總有一些具備全球視野及抱負的公司選擇到國際上市。當它們作出這個決定時，我們相信納斯達克能為它們提供最強大的全球資本與流動性平台。」

論壇議程還涵蓋了從數位資產與穩定幣的機構化整合，到人工智能在企業系統與資本市場基建中日漸吃重的角色。講者們強調，具備AI驅動的企業能力戰略意義日益凸顯，企業正致力發展能支持全球規模與韌性的主權科技基建。

與會者在論壇期間持續討論投資者與企業如何在高度波動的環境中導航，並為下一階段的全球經濟增長做好準備。許多人指出，資本市場、地緣競爭、科技創新與產業政策之間的相互作用，很可能將定義未來十年的全球投資策略。

論壇最後以一場前瞻性討論作結，聚焦企業與投資者如何適應由地緣競爭、供應鏈重組與科技加速變革所塑造的快速演變的全球格局。與會者普遍認為，能夠進入美國等深度且流動性高的資本市場，將繼續成為尋求全球擴張的企業的關鍵優勢；而新加坡等跨境樞紐，亦將在促進東西方資本流動方面持續發揮重要作用。

是次論壇亦呼應了能源基建、關鍵礦產與全球資本市場日趨融合的趨勢。論壇期間，Controlled Thermal Resources (CTR) 宣布與Plum Acquisition Corp. IV達成業務合併建議，此舉將有助CTR推進其在加州的Hell's Kitchen地熱與關鍵礦產項目。Hall Chadwick在此交易中擔任CTR的獨家企業、財務及首席資本市場顧問。

圖一：Hall Chadwick管理合伙人Richard Albarran於新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店舉行的「美國資本高峰論壇：上市之道」上致開幕辭。

圖二： The Trump Organization執行副總裁Donald Trump Jr.於新加坡「美國資本高峰論壇」上發表題為「貿易、主權與資本重組」（Trade, Sovereignty & the Capital Reset）的主題演講。

圖三： Ivanhoe Mines創辦人兼聯席執行主席Robert Friedland於「美國資本高峰論壇」上發表題為「銅時代的黎明」（The Dawn of the Copper Age）的主題演講。

圖四： Nasdaq APAC主席Bob McCooey於「美國資本高峰論壇」的「納斯達克未來活力：人工智能與機械人」研討環節發言，並為論壇致閉幕詞。

圖五： 「美國資本高峰論壇」上的「供應鏈爭奪戰」專題研討環節。

左起：

主持人Lucy Greenleaf

ACR行政總裁 Rod Colwell

Metals Acquisition Corp II主席 Mick McMullen

Critical Metals Corp行政總裁 Tony Sage

Boroo Pte Ltd行政總裁 Dulguun Erdenebaatar

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network