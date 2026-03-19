太平洋大道資本合夥公司旗下關聯方完成對 Care.com 的收購

美國加利福尼亞州洛杉磯, 2026年3月19日 - (亞太商訊) - 專注於中端市場企業分拆及其他複雜交易、總部位於洛杉磯的私募股權公司太平洋大道資本合夥公司（“Pacific Avenue”）今日宣布，其旗下關聯方已完成從 IAC Inc.（納斯達克代碼：IAC）收購 Care.com 的交易。

Care.com 是快速增長的 4,000 億美元家庭護理市場中的領先平台與品牌，其核心優勢在於擁有美國規模最大的、經過背景審查的兒童及老年護理人員線上網絡。

Care.com 同時運營一個成熟的消費者市場平台和企業福利平台。自 2007 年以來，已有超過 4,500 萬人通過 Care.com 尋找兒童護理、老年護理、寵物護理及家政服務支持。Care.com 還與超過 700 家雇主合作（其中包括眾多《財富》100 強企業），提供護理相關員工福利。這些福利結合了對 Care.com 平台的訪問權限，以及在家庭、護理中心、夏令營和各類活動中提供的全面備用護理解決方案，同時還涵蓋更廣泛的護理支持服務。

作為一家獨立運營的公司，Care.com 將在持續強化其消費者市場業務的同時，加快企業端業務的拓展。在太平洋大道的投資與支持下，公司將加速產品創新、擴大雇主合作規模，並為依賴該平台的數百萬家庭與護理人員提升整體使用體驗。

“我們非常高興正式歡迎 Care.com 加入太平洋大道的投資組合，成為太平洋大道二期基金的首項投資。本次交易與我們專注於通過企業分拆方式收購具備穩健基本面及明確價值創造機會的市場領先企業的戰略高度契合。我們期待與 Brad 及 Care.com 團隊攜手合作，充分釋放公司在服務家庭、護理人員及企業客戶方面的潛力。”

——太平洋大道資本合夥公司創始人兼管理合夥人 Chris Sznewajs

Care.com 首席執行官 Brad Wilson 表示：“今天標誌著我們與太平洋大道資本合夥公司攜手開啟新篇章的重要時刻，這對 Care.com 來說意義非凡。我們將專注於加速提升對家庭與護理人員的支持，同時持續拓展面向雇主的解決方案——這些雇主已將護理視為其勞動力體系中的關鍵組成部分。在堅實基礎之上，我們將以更加清晰的方向和堅定的信心，邁向未來的發展機遇。”

Moelis & Company LLC 擔任太平洋大道的獨家財務顧問；Weil, Gotshal & Manges LLP 擔任其法律顧問；KPMG LLP 提供會計及稅務顧問服務。J.P. Morgan Securities LLC 擔任 IAC 的獨家財務顧問，Latham and Watkins LLP 擔任 IAC 的法律顧問。

關於 Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股權公司，總部位於洛杉磯，並在法國巴黎設有辦事處。公司專注於中端市場的企業剝離及其他複雜交易。Pacific Avenue 擁有豐富的併購與運營經驗，能夠駕馭複雜交易，並通過運營改進、資本投資和加速增長來釋放價值。公司採取協作式的合作方式，與優秀的管理團隊攜手推動持久且具有策略性的變革，同時幫助企業充分發揮其潛力。截至 2025 年 9 月 30 日（基於 2025 年第二季度估值，並按 Fund II 與配套基金募集完成後的備考數據計算），Pacific Avenue 的資產管理規模（AUM）約為 38 億美元。更多信息請訪問： www.pacificavenuecapital.com

Chris Baddon

Managing Director

cbaddon@pacificavenuecapital.com

來源: Pacific Avenue Capital Partners

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