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Thursday, 19 March 2026, 19:00 HKT/SGT
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來源 U.S. Polo Assn.
U.S. Polo Assn. 發佈2026春夏全球系列，靈感源自南卡羅來納州查爾斯頓的沿海風光
季節性與海濱風格系列攜手美國公開馬球錦標賽膠囊系列同步亮相

佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年3月19日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌U.S. Polo Assn. 推出了其2026春夏全球系列，該系列靈感源自運動，以美國海岸風情和海濱生活的愜意氛圍為靈感，呈現出一系列充滿活力的當季單品。 本系列廣告大片攝於南卡羅來納州歷史名城查爾斯頓，當地彩虹街區（Rainbow Row）的柔和色調建築、海岸風光以及海德公園馬球俱樂部（Hyde Park Polo Club）球場的悠久歷史， 共同為這一標誌性全球品牌的最新款式營造了完美的背景。

U.S. Polo Assn. 2026 Spring-Summer Global Collection Photoshoot in Charleston, South Carolina

U.S. Polo Assn. 此次宣傳活動再次凸顯了馬球運動與這一受馬球運動啟發、享譽全球的生活方式品牌之間的真摯聯繫。 2026 春夏全球系列（Global Collection）的服飾及配飾現已上市。

2026 春夏全球系列一覽

主題：美式海岸風情，融合休閒度假剪裁與運動靈感風格

拍攝地：南卡羅來納州查爾斯頓，包括彩虹街（Rainbow Row）、鄧林度假村（The Dunlin Resort）、海德公園馬球俱樂部（Hyde Park Polo Club）及查爾斯頓海岸線

核心單品：經典馬球衫、輕盈連衣裙、運動短褲、編織襯衫、輕薄絞花針織衫，以及美國公開馬球錦標賽®（U.S. Open Polo Championship®）膠囊系列

配色方案：春日柔和的粉彩、夏日明快的亮色，以及為慶祝美國建國250周年而採用的航海紅、白、藍三色

圖案：波洛衫、亞麻襯衫及寬鬆夏季疊穿單品上均飾有醒目的季節性條紋

核心面料：透氣亞麻、輕盈針織面料及富有質感的棉混紡面料

發售資訊：現已在全球門店及線上平台發售

“本季系列繼續體現了U.S. Polo Assn.一貫的獨特之處，即我們與這項運動的直接聯繫——正是這項運動在全球範圍內激發了我們品牌的靈感，“USPA Global總裁兼首席執行官J. Michael Prince表示。 該公司負責管理和推廣價值數十億美元的全球U.S. Polo Assn.品牌。 “作為美國馬球協會的官方運動品牌，我們的靈感源自馬球運動本身——從球員、賽場到這項運動的悠久傳統。 ”

“在南卡羅來納州查爾斯頓進行拍攝，讓我們既能捕捉到那種美式海岸風情，又能展現這些單品如何從馬球場無縫融入日常生活，”USPA Global全球營銷副總裁Stefanie Coroalles說道。 “從彩虹街（Rainbow Row）的柔和粉彩魅力，到海德公園馬球俱樂部（Hyde Park Polo Club）的開闊草場，再到陽光明媚的查爾斯頓海岸，這些場景讓2026春夏全球系列煥發活力，將愜意的度假風格、鮮活的色彩與這項運動的永恆傳承完美融合。 ”

U.S. Polo Assn. 本季標誌性的Polo衫採用豐富多樣的面料與工藝，設計上融入了紋理羅紋、低調圖案及精湛的製作細節，為男裝、女裝及童裝系列中的經典Polo衫注入了現代氣息。 本季馬球衫專為動態生活設計，是一款百搭的短袖紐扣襯衫，既有經典中性色，也有鮮豔亮色，始終秉承品牌經典、運動的風格。 每件 U.S. Polo Assn. 馬球衫均飾有品牌標誌性的雙騎士徽標，承載著這項運動的正宗印記，是衣櫥中的真正經典。

“在打造 U.S. Polo Assn. 春夏全球系列時，我們的設計團隊致力於創作既清新、隨性又易於穿著的單品，完美契合溫暖季節的需求，“USPA Global 商品與設計副總裁 Jessica Ramesberger 表示。 “我們巧妙運用明快的春季柔和色調、大膽的夏季亮色以及富有質感的面料，為我們最具標誌性的剪裁注入了全新活力。 ”

2026年春夏系列發佈會上還推出了「美國公開馬球錦標賽®」膠囊系列，該系列靈感源自在美國馬球協會國家馬球中心（NPC）舉辦的美國最負盛名的馬球賽事。 這一限量版膠囊系列通過在全球範圍內推出的品牌系列，頌揚了這項標誌性賽事的傳統與激情，將球迷和消費者與這項運動及品牌緊密相連。 美國高水平馬球賽季的巔峰之戰——美國公開馬球錦標賽決賽將於2026年4月26日在NPC舉行，屆時將通過ESPN2等ESPN旗下多個平臺以及全球其他媒體渠道進行轉播。 具體播出時間請查閱當地節目表。

“2026年美國馬球協會全球春夏系列與美國馬球公開賽限定系列，通過永恆的美國經典風格，將這項運動的傳承生動呈現，引起全球消費者和體育迷的共鳴，”普林斯補充道。

U.S. Polo Assn. 以其純正的運動靈感聞名於世，品牌持續推出符合其全球可持續發展計劃“USPA Life”的產品，體現了品牌對負責任採購以及圍繞人、產品和地球的長期環保倡議的承諾。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。 USPA 成立於 1890 年，是美國規模最大的馬球俱樂部和馬球運動員協會。 U.S. Polo Assn. 業務規模達數十億美元，通過全球1,200多家零售店及數千個其他銷售網點進行分銷，為全球190多個國家的男女及兒童提供服裝、配飾和鞋履。 該品牌贊助了全球各大馬球賽事，包括每年在棕櫚灘的 NPC 舉行的美國公開馬球錦標賽®，這是美國最頂級的馬球錦標賽。 通過與美國ESPN、歐洲TNT和Eurosport以及印度Star Sports達成的歷史性合作，由U.S. Polo Assn.贊助的數項世界頂級馬球錦標賽現已實現電視轉播，使全球數百萬體育迷首次得以欣賞這項激動人心的運動。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 一直與 NFL、PGA 巡迴賽和一級方程式賽車並列，被評為全球頂級體育授權商之一。 此外，這個受運動啟發的品牌因全球業務增長和體育內容而屢獲國際獎項。 憑藉其作為全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 不僅登上了《福布斯》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等雜誌，還出現在雅虎財經和彭博社等眾多媒體上。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 一直與NFL、PGA巡迴賽和一級方程式賽車並列，被評為全球頂尖體育授權商之一。 此外，這一受運動啟發的品牌因全球業務增長及體育內容而屢獲國際獎項。 憑藉其作為全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 不僅登上了《福布斯》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等雜誌，還出現在雅虎財經和彭博社等全球眾多知名媒體上。 如需瞭解更多資訊，請訪問 uspoloassnglobal.com 並關注 @uspoloassn。

USPA Global是美國馬球協會（USPA）的子公司，負責管理價值數十億美元的運動品牌U.S. Polo Assn.。 USPA Global還管理其子公司Global Polo，後者是全球馬球運動內容的領導者。 如需瞭解更多資訊，請訪問 globalpolo.com 或YouTube上的Global Polo頻道。

如需更多資訊，請聯繫：
Stacey Kovalsky - 全球公關與傳播副總裁
電話 +954.673.1331 - 電子郵件：skovalsky@uspagl.com 

凱拉·德雷克（Kaela Drake）——公關與傳播高級專員
電話 +001.561.530.5300 - 電子郵件：kdrake@uspagl.com 

來源：U.S. Polo Assn.



話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者, Sports
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