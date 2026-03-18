盈立證券勇奪港交所兩項殊榮 港資科技券商實力有目共睹

香港, 2026年3月18日 - (亞太商訊) - 港資科技券商No.1^ 的uSMART盈立證券有限公司（下稱「盈立證券」或「本公司」）於日前從香港金融業最具權威性的香港交易所年度合作夥伴及市場參與者評選中，榮獲「最大躍進個人投資者券商 - 股票」及「最佳移動應用服務數據供應商」兩項大獎，盈立證券能於激烈市場競爭中脫穎而出，充分體現市場對盈立證券零售股票經紀業務實力及廣大投資者信賴的肯定，更是鞭策團隊持續創新與提升客戶體驗的動力。

(盈立證券執行董事兼機構業務負責人李建翰先生及盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐接過由港交所頒發「最大躍進個人投資者券商 - 股票」獎項)

(盈立證券執行董事兼機構業務負責人李建翰先生及盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐接過由港交所頒發「最佳移動應用服務數據供應商」獎項)

盈立證券2025年以「線上智能交易平台」結合「線下分行網絡」的雙線策略，在金融市場上取得重大突破，公司在2025年下半年拓展了6個服務中心，今年年中更增至12個服務中心，全方位構建「線上x線下」（O2O）的社區金融服務，打破傳統及科技券商僅依賴線下或線上的局限，全面提升客戶觸達率與服務覆蓋範圍。

在強大的O2O網絡基礎上，盈立證券股票零售經紀業務實現快速增長，公司推出由專業團隊管理的全權委託投資管理平台 - 「跟投易」- 匯聚眾多投資者目光，認購反應熱烈；以科技賦能的AI 智能問答，輔助投資決策更精準高效；同步力推產品吸納穩健型投資者；並主動免除代收股息費用，吸引「月月派息」投資者。一系列的創新與變革， 贏得市場的高度認可，表現卓越，是次榮膺「最大躍進個人投資者券商 - 股票」獎項，為港交所統計個人投資者的現貨股票2025全年平均每日成交額與2025第一季平均每日成交額比較，增長百分比排名前五大的券商，真正實至名歸！

盈立證券亦獲頒「最佳移動應用服務數據供應商」獎項，港交所根據2025年1月2日至12月31日L1移動應用服務訂閲量最大的數據供應商評選而出。集團旗下 uSMART HK APP 以用戶體驗為核心，憑藉穩定流暢的交易體驗、全面專業的投資工具及持續優化的功能，目前用戶規模已突破 100 萬，百萬用戶的認可與選擇，正是盈立證券產品實力、服務質素及科技能力的最佳印證。

除零售經紀及金融科技領域屢獲殊榮外，盈立證券於資本市場業務同樣勢頭強勁。早前於同花順與 iFinD 聯合主辦的「資本市場高質量創新發展交流會暨同花順2025年度評選」中，本公司榮獲「香港IPO承銷新銳獎」，反映公司在港股IPO承銷領域的卓越表現與專業能力。

盈立證券資本市場部負責人詹柱星先生獲同花順2025年度評選頒發「香港IPO承銷新銳獎」

在國際化佈局方面，本公司持續加速全球化擴張步伐，集團旗下的 uSmart Capital LLC 早前已正式獲得納斯達克股票交易所 (Nasdaq) 及紐約證券交易所 (NYSE) 授予承銷會員資格，具備在首次公開募股（IPO）及承銷業務的資格，盈立證券依托香港作為內地企業赴海外上市首選平台的優勢，以香港美國雙市場投行服務為核心，整合境內外 IPO 項目資源，實現項目互補、客戶共享及渠道互通，把握中資企業港股 IPO 機遇，進一步強化投行諮詢業務，為企業提供橫跨國際市場的資本方案，釋放更大的業務協同效益，完善公司在投行與機構業務領域的全方位佈局及競爭力。

未來，盈立證券將繼續以科技驅動金融服務，為投資者提供更高效、便捷及智能化的投資體驗，繼續推動社區化服務，實踐「線上x 線下」（O2O）社區金融策略，鞏固港資科技券商No.1地位，積極支持香港資本市場發展的同時，充分發揮跨境投融資橋梁作用，致力於為更多優秀企業提供覆蓋全生命週期的綜合金融服務解決方案。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2026年2月為止連續超過一年數據， uSMART盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

關於uSMART盈立證券：

盈立證券是一間領先科技港資券商，成立於2018年，8年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP 和 uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。



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