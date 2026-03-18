中遠海運港口公佈2025年全年業績

香港, 2026年3月18日 - (亞太商訊) - 中遠海運港口有限公司(「中遠海運港口」或「本公司」；香港聯交所股份代號：1199)，全球領先的港口物流服務商，今日公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2025年12月31日止全年業績。

2025年全年業績摘要

- 總吞吐量同比上升6.2%至152,994,965標準箱

- 權益吞吐量同比上升3.4%至46,850,076標準箱

- 控股碼頭公司總吞吐量同比上升1.8%至33,246,933標準箱

- 非控股碼頭公司總吞吐量同比上升7.5%至119,748,032標準箱

- 本公司收入同比上升11.0%至1,669,017,000美元

- 本公司股權持有人應佔利潤同比上升1.1%至312,141,000美元

- 宣派第二次中期股息每股1.328美仙

財務回顧

2025年，受全球貿易增長放緩、關稅調控、貿易保護主義及地緣政治不確定性影響，港航市場面臨壓力。中遠海運港口依託精益運營管理與資源流程優化，維持了經營韌性及核心競爭力。全年公司實現收入1,669.0百萬美元，同比上升11.0%。銷售成本1,253.5百萬美元，同比上升15.4%。毛利415.5百萬美元，同比下降0.3%。應佔合營公司及聯營公司利潤343.4百萬美元，同比上升7.3%。年內，本公司股權持有人應佔利潤312.1百萬美元，同比上升1.1%。

業務回顧

市場回顧

2025年，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟頂壓前行，貨物貿易實現較快增長，展現出強大的韌性和活力。據中國海關總署統計，2025年，中國貨物貿易進出口總值達人民幣45.47萬億元，同比增長3.8%，繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。其中，出口總值為人民幣26.99萬億元，同比增長6.1%；進口總值為人民幣18.48萬億元，同比增長0.5%。特別是對東盟、拉美、非洲等新興市場保持良好的增長態勢，分別同比增長8.0%、6.5%和18.4%。

整體表現

2025年，本集團總吞吐量同比上升6.2%至152,994,965標準箱 (2024年：144,032,722標準箱)。其中，本集團控股碼頭公司的總吞吐量同比上升1.8%至33,246,933標準箱 (2024年：32,655,388標準箱)，佔本集團總吞吐量的21.7%；非控股碼頭公司的總吞吐量同比上升7.5%至119,748,032標準箱 (2024年：111,377,334標準箱)，佔本集團總吞吐量的78.3%。

年內，本集團權益吞吐量同比上升3.4%至46,850,076標準箱 (2024年：45,318,318標準箱)。其中控股碼頭公司權益吞吐量同比下降2.0%至19,566,743標準箱 (2024年：19,958,253標準箱)，佔比41.8%；非控股碼頭公司的權益吞吐量同比上升7.6%至27,283,333標準箱 (2024年：25,360,065標準箱)，佔比58.2%。

中國

2025年，中國地區碼頭的總吞吐量同比上升4.6%至114,836,474標準箱 (2024年：109,808,199標準箱)，佔本集團總吞吐量75.1%。中國地區碼頭的權益吞吐量同比上升1.6%至32,786,033標準箱 (2024年：32,279,961標準箱)，佔本集團權益吞吐量的70.0%。

環渤海

2025年，環渤海地區總吞吐量同比上升5.1%至52,060,240標準箱 (2024年：49,550,213標準箱)，佔本集團總吞吐量34.0%。環渤海地區的權益吞吐量同比下降0.2%至13,261,079標準箱 (2024年：13,282,472標準箱)，佔本集團權益吞吐量的28.3%。大連集裝箱碼頭有限公司箱量保持穩定增長，總吞吐量同比上升2.2%至5,393,205標準箱 (2024年：5,277,625標準箱)。

長江三角洲

2025年，長江三角洲地區總吞吐量同比上升2.2%至16,848,434標準箱 (2024年：16,484,202標準箱)，佔本集團總吞吐量11.0%。長江三角洲的權益吞吐量同比上升2.1%至4,868,227標準箱 (2024年：4,766,173標準箱)，佔本集團權益吞吐量的10.4%。武漢中遠海運港口碼頭有限公司陸海雙向發力，深化航商協同，織密長江航線，拓展水鐵聯運通道，推進國際班列集結分撥中心建設，開拓鐵路貨源增量，帶動總吞吐量同比上升31.8%至323,624標準箱 (2024年：245,627標準箱)。

東南沿海及其他

2025年，東南沿海及其他地區的總吞吐量同比下降6.3%至5,621,527標準箱 (2024年：6,002,237標準箱)，佔本集團總吞吐量3.7%。東南沿海及其他地區的權益吞吐量同比下降0.6%至4,285,921標準箱 (2024年：4,311,464標準箱)，佔本集團權益吞吐量的9.2%。廈門遠海集裝箱碼頭有限公司強化商務營銷力度，推動新航線掛靠，總吞吐量同比上升4.1%至2,679,812標準箱 (2024年：2,574,593標準箱)。

珠江三角洲

2025年，珠江三角洲地區總吞吐量同比上升5.2%至30,243,273標準箱 (2024年：28,756,347標準箱)，佔本集團總吞吐量19.8%。珠江三角洲地區的權益吞吐量同比上升3.9%至8,256,568標準箱 (2024年：7,945,689標準箱)，佔本集團權益吞吐量的17.6%。廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司積極應對航運聯盟重組及路徑調整，搶抓東南亞新興市場增量機遇，促使亞洲區域航線箱量同比顯著增長，帶動總吞吐量同比上升7.9%至6,025,563標準箱 (2024年：5,582,825標準箱)。

西南沿海

2025年，西南沿海地區總吞吐量同比上升11.6%至10,063,000標準箱 (2024年：9,015,200標準箱)，佔本集團總吞吐量6.6%。西南沿海地區的權益吞吐量同比上升7.1%至2,114,238標準箱 (2024年：1,974,163標準箱)，佔本集團權益吞吐量的4.5%。總吞吐量及權益吞吐量上升，一方面是由於《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 貿易紅利持續釋放，另一方面是由於北部灣港股份有限公司加快推進北部灣國際門戶港、國際樞紐海港建設，持續優化集裝箱航線佈局、加大貨源組織力度、帶動箱量同比增長。

海外地區

2025年，海外地區總吞吐量同比上升11.5%至38,158,491標準箱 (2024年：34,224,523標準箱)，佔本集團總吞吐量24.9%。海外地區的權益吞吐量同比上升7.9%至14,064,043標準箱 (2024年：13,038,357標準箱)，佔本集團權益吞吐量的30.0%。Piraeus Container Terminal Single Member S.A.吞吐量同比下降6.0%至3,976,713標準箱 (2024年：4,228,474標準箱)，主要是由於地中海地區市場需求放緩。CSP Zeebrugge Terminal NV通過強化商務營銷，新增多條幹支線掛靠，帶動總吞吐量同比上升 33.1%至894,227標準箱 (2024年：671,989標準箱)。

展望

2026年全球地緣政治形勢依然複雜嚴峻，貿易格局不確定性持續存在。國際貨幣基金組織 (IMF) 在最新的《世界經濟展望》報告預測，2026年全球經濟預計增速為3.3%，呈現平穩增長態勢。根據倫敦航運顧問機構德魯里 (Drewry) 預計，2026年全球集裝箱吞吐量增速將放緩至1.8%。在此背景下，本公司將秉持高質量發展理念，緊密圍繞建設世界一流港口物流服務商的目標，聚焦主業、深耕效益，致力於提升全球競爭力與可持續發展能力。

一是聚焦戰略引領，優化全球發展佈局。本公司將以「對外拓展全球佈局、對內深耕效益」為主線，加速構建成熟市場與新興市場、綠地碼頭與棕地碼頭、樞紐港與門戶港協同發展的全球碼頭網絡。強化通道建設，提升COSCO SHIPPING Ports Chancay PERU S.A.、Piraeus Container Terminal Single Member S.A.、CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.等關鍵樞紐港服務能級，圍繞業務發展和智慧低碳方向有序推進軟硬件投入。同時，完善支線網絡佈局，增強航線聚集效應，實現各碼頭連點成網、協同發展的戰略格局。

二是深化運營協同，全面提升質量效益。本公司將堅持精益運營，強化市場營銷與內部協同。緊密跟踪國際航運格局變化，提升母公司雙品牌航線在控股碼頭的覆蓋率，深化與中國遠洋海運集團有限公司 (本公司最終控股股東) 內部船隊業務聯動，加速多元業務發展。加快推進營銷商務數字化平台建設，實現從經驗驅動向數據驅動轉型。重點推進智能航次計劃項目，提升運營效率；強化設備全生命週期標準化管理，持續保障設備作業能力。

三是強化網絡聚合，增強綜合服務能力。本公司將着力推動從「單點建設」向「網絡協同」升級。持續強化關鍵樞紐的幹支線網絡與通道建設，提升中轉輻射能力。大力發展「港口+物流」一體化服務，推廣標準化供應鏈產品。依託關鍵物流節點，為光伏、儲能等新興貨類提供定制化全程解決方案。通過統籌全球網絡資源，構建層次分明、協同聯動的運營體系，全面提升供應鏈韌性與服務附加值。

四是加快創新驅動，培育壯大新質生產力。本公司將積極把握數字化、綠色化產業趨勢，推動科技創新與主營業務融合。深化人工智能等創新應用與碼頭業務場景融合，擴大數字孿生、人工智能技術在智能調度、設備運維、安全防控等領域的規模化應用。在綠色低碳方面，加大新能源裝備推廣應用，推進港口微電網建設與能源精細化管理，持續降低單位產能能耗，拓展綠色發展新路徑。

2026年，本公司管理層將以高度的使命感與責任感，積極應對外部環境挑戰，把握發展機遇。針對當前備受關注的中東局勢，本公司將保持緊密監測，審慎評估其潛在影響，並及時採取相應措施以確保業務的穩健運營。通過落實上述舉措，切實提升公司核心競爭力和核心功能，致力於為全體股東創造持續穩定的價值回報。

關於中遠海運港口 (https://ports.coscoshipping.com)

中遠海運港口有限公司（股份代號：1199）是全球領先的港口物流服務商，其碼頭組合遍佈中國沿海五大港口群及長江中下游、歐洲、地中海、中東、東南亞、南美洲及非洲等。截至2025年12月31日，中遠海運港口在全球40個港口運營及管理387個泊位，其中238個為集裝箱泊位，現年處理能力達約1.33億標準箱。

中遠海運港口圍繞「The Ports for ALL」品牌理念，以「鏈接世界、創享價值」為企業使命，從客戶需求出發，不斷提升現有全球網絡的服務效能，持續推進關鍵節點港口及物流資源佈局，以港為媒，接通全球航線服務世界貿易，努力為各方創造共贏共享平台，致力成為「以客戶為中心的全球領先港口物流服務商」。

有關2025年全年業績公告內容，請瀏覽本公司網站（https://ports.coscoshipping.com）及香港交易及結算所有限公司「披露易」網站（https://www.hkexnews.hk）。

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