創新實業公佈2025年全年業績 收入及利潤穩步增長



財務亮點： 2025年全年，公司錄得收入人民幣約186.81億元，同比增長約23.2%。

錄得歸母淨利潤人民幣約27.31億元，同比增長約32.8%。

錄得每股收益約為人民幣1.75元，較去年同期約人民幣1.37元增加27.7%。

董事會建議末期派息每股0.77港元，共計派發末期股息約15.98億港元。 香港, 2026年3月18日 - (亞太商訊) - 2026年3月17日，創新實業集團有限公司（「創新實業」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股票代碼：02788.HK）發佈截至2025年12月31日止十二個月（「報告期」）的經審核年度業績。報告期內，公司實現營業收入人民幣約186.81億元，較去年同期增長約23.2%；歸母淨利潤人民幣約27.31億元，同比增長約32.8%；每股收益約為人民幣1.75元，同比增長約27.7%；董事會建議末期派息每股0.77港元，共計派發末期股息約15.98億港元。 同時，恒生指數有限公司於2026年2月13日公佈截至2025年12月31日的恒生指數系列季度檢討結果，創新實業獲選納入恒生綜合指數成分股，相關調整已於2026年3月9日正式生效。恒生綜合指數作為香港資本市場的重要基準指數，其成分股篩選標準嚴謹，須同時滿足市值及流動性等多項要求。該指數涵蓋了在香港聯合交易所主板上市證券中總市值前95%的企業，受到投資者廣泛關注。此次獲納入恒生綜合指數，標誌著公司在市值規模、流動性水平等方面獲得資本市場的充分認可，將有助於公司進一步擴大投資者基礎，吸引更多內地資金參與，提升股票流動性及市場關注度。 產業鏈一體化優勢顯現，盈利能力領跑行業水平 在2025年全球原鋁價格創三年新高、行業成本普遍受壓的背景下，公司的電解鋁產業鏈一體化布局展現了極強的抗風險能力與盈利彈性。憑藉「能源—氧化鋁精煉—電解鋁冶煉」的一體化生態系統，公司氧化鋁及電力自給能力可100%覆蓋公司生產經營，將生產成本鎖定在受市場波動影響極小的區間內。公司目前在內蒙古與山東擁有完善的電解鋁冶煉廠及氧化铝精炼厂，年產能分別為78.81萬噸及120萬噸，還擁有298萬噸氫氧化鋁產能，未來氧化鋁產能將達300萬噸。憑藉自備電廠提供的穩定電力及鄰近鋁土礦港口的區位優勢，減輕了外部市場價格波動對生產經營的影響。 截至2025年底，公司電解鋁人均年產量高達670噸，遠超行業300至400噸的平均水平。這種全產業鏈的深度融合與規模效應，使公司在單位噸鋁的完全成本管理方面位居中國冶煉企業前列，構築極具競爭力的盈利「護城河」。 綠色能源與技術升級雙輪驅動，進一步提升盈利能力 公司將「綠色低碳」與「技術升級」作為實現高質量發展的核心動能。截至2025年底，公司已建設完成裝機容量為640兆瓦的風力發電站和110兆瓦的光伏發電站，綠色能源裝機佔比約為43%，預計2026年將突破50%，遠高於國家產業政策要求。這不僅大幅降低了生產碳足跡，更有效降低了長期用能成本。 同時，公司全面推動生產技術的精細化管理，透過槽控機、鋁錠自動生產線升級改造及安裝激光清理裝置，實現了生產過程的智能管控。報告期內，公司完成了電解煙氣餘熱回收與全石墨化陰極改造等多項核心技術升級。技術與綠色的雙重賦能，使公司的鋁產品成為國際市場的優選，精準對接新能源汽車與3C電子等產業的低碳轉型需求，進一步拓寬高端應用市場。 積極佈局全球化發展戰略，提升國際市場競爭力 中國的電解鋁冶煉廠產能已接近政策上限，而鋁下游產品的海外需求持續上升。為抓緊機遇，公司積極響應「一帶一路」倡議，將目光投向全球化佈局，有序推進具備資源與能源優勢的海外綜合項目，打開新的發展空間。截至2025年年底，沙特項目在合規審批與現場建設方面均取得關鍵進展，並已陸續開工。目前海外項目處於前期建設階段，其戰略佈局將推動公司業務在全球範圍內增長，並提升運營狀況，助力公司實現成為世界級綠色鋁產業集團的願景。 綠動全球，質領未來：構建現代化綠色電解鋁業新生態 展望未來，公司將錨定「打造世界級綠色鋁產業集團」的願景，深耕低碳轉型與全球佈局。公司將持續提升風光綠電佔比，透過加快技術改造與數智化轉型實現能效跨越，驅動生產向極低能耗邁進。同時，公司將加速海外項目落地，透過產業鏈向上游延伸，構建自主可控的全球資源保障體系。在深耕ESG實踐的過程中，公司將平衡經濟效益與社會責任，以科技創新與人才梯隊為核心動力，鍛造具備國際競爭力的現代化鋁業體系，引領行業邁向可持續發展的更高維度。 關於創新實業集團有限公司 創新實業集團有限公司（股票代碼：02788.HK）成立於2012年，並於2025年11月在香港聯合交易所主板成功上市，是一家專注於鋁產業鏈上游——氧化鋁精煉與電解鋁冶煉的一體化生產企業，業務涵蓋電解鋁及氧化鋁產品的生產與銷售。自2012年以來，公司戰略性佈局並深耕內蒙古霍林郭勒市及山東濱州市兩大生產基地，打造高自給能力且強互補性及協同性的電解鋁產業鏈一體化生態系統，覆蓋「能源－氧化鋁精煉－電解鋁冶煉」。公司管理單位吨鋁現金成本的能力位居中國電解鋁冶煉企業前列，在全球範圍內亦具競爭力。公司優先考慮可持續發展，持續推動電解鋁產業鏈一體化生態系統建設，鞏固成本優勢並投入研發，不斷提升競爭力及市場認可度，致力減少電解鋁產業鏈碳排放，以實現業務綠色轉型為長遠目標。 創新實業官方網站：https://www.innovationigi.com/



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