鍋圈(2517.HK)核心經營利潤勁增 四店齊發驅動長期成長

香港, 2026年3月17日 - (亞太商訊) - 近日，鍋圈食品（上海）股份有限公司（股份代號：2517.HK，下稱「鍋圈」）發佈截至2025年12月31日止年度業績公告，以一份堪稱驚豔的年度成績單，向市場展示了其在社區餐飲零售賽道的增長韌性。

公告顯示，鍋圈不僅在收入端實現穩健增長，更在利潤端釋放出強勁的爆發力。在消費市場結構性變革的浪潮中，鍋圈緊扣「社區央廚」核心戰略，憑藉對下沉市場的精准深耕、門店網路的智慧化升級以及「單品單廠」供應鏈策略的深化，成功將規模優勢轉化為盈利優勢，為股東交出了一份高品質增長的答卷。

核心財務指標領跑 盈利質量顯著提升

2025年度，鍋圈規模與效益協同增長，財務表現超出市場預期。公告數據顯示，截至2025年12月31日止年度，公司實現總收入人民幣78.10億元，同比增長20.7%；實現淨利潤人民幣4.54億元，同比激增88.2%，實現近乎翻倍的跨越式增長。剔除非經常性項目影響的核心經營利潤（非國際財務報告準則計量）達人民幣4.61億元，同比增長48.2%，增速顯著高於收入增速，盈利效率持續優化；核心經營利潤率提升至5.9%，較2024年進一步改善。

盈利能力方面，公司整體毛利率維持21.6%的穩健水平，經營開支管控成效顯著，銷售及分銷開支、行政開支增速均低於收入增速，規模效應持續釋放。此外，董事會建議派發2025年末期股息每股人民幣0.0381元（含稅），全年公司通過派息與股份回購，實現股東回報總額約5.7億元。

門店網絡量質齊升 下沉市場與智慧化雙驅動

鍋圈2025年持續夯實萬店根基，門店規模與運營質量實現雙重突破。截至2025年12月31日，公司門店總數增至11,566家，全年淨新增1,416家，覆蓋全國31個省、自治區及直轄市，加盟模式主導的網絡結構保持穩定，運營體系成熟高效。

作為核心增長引擎的下沉市場，公司精准把握縣鄉消費需求，2025年淨新增鄉鎮門店1,004家，年末鄉鎮門店總數達3,010家，佔總門店數26.0%。鄉鎮門店通過產品結構、門店陳列的差異化設計，完美匹配下沉市場消費特點，成為業績增長的重要支撐。與此同時，公司加速門店智慧化升級，2025年完成超3,000家零售門店的智慧化、無人化改造，推出24小時無人零售門店，延伸經營時段、覆蓋多元消費場景，門店運營效率與消費服務能力全面提升。

全渠道運營提效 會員生態價值凸顯

鍋圈構建線上線下深度融合的即時零售網絡，打造「鍋圈閃購」便捷消費體系，全渠道轉化能力持續增強。線上社交電商渠道表現亮眼，公司通過多層級抖音賬號矩陣實現全年超94.1億次平台曝光，門店抖音渠道GMV達人民幣14.9億元，同比增長75.3%。

會員體系建設邁入新台階，截至2025年末，公司註冊會員數量達6,490萬名，同比增長57.1%；圍繞會員生態推出的預付卡計劃成效顯著，全年預付卡預存金額達人民幣12.0億元，同比上升22.3%。龐大的高粘性會員群體，為門店穩定客流、精準營銷提供堅實基礎。

產品與供應鏈雙輪驅動 築牢核心競爭壁壘

堅守「好吃方便還不貴」的產品理念，鍋圈2025年持續豐富產品矩陣，全年推出282個火鍋及燒烤類新SKU，迭代升級燒烤露營集裝箱套餐、小龍蝦暢享套餐、六大國民火鍋套餐等場景化產品，並新增NFC果汁、精釀啤酒等酒水飲品，滿足消費者一日四餐多元需求。

產業端佈局持續深化，「單品單廠」策略成效凸顯。報告期內，公司擁有7大食材生產工廠，覆蓋調味料、丸滑水產、牛肉等核心品類，形成完備的產能矩陣；海南儋州食品生產基地正式動工，進一步優化供應鏈輻射半徑。產供銷一體化閉環建設，大幅提升公司上游採購議價能力與成本管控水平，構建堅不可摧的供應鏈壁壘。

創新業態落地 2026「四店齊發」擘畫新藍圖

2025年，鍋圈積極探索消費新場景，鍋圈小炒、鍋圈露營等創新業態相繼落地，推動業務從食材零售向現制餐飲、戶外社交領域延伸，打開全新增長曲線。

展望2026年，公司將聚焦鄉鎮大店、社區大店、鍋圈小炒、鍋圈露營四類店型協同發展，持續深耕下沉市場、升級社區門店、拓展創新場景。公司明確2026年經營目標：門店總數突破14,500家，淨新增超2,934家，關店率控制在4%以下；註冊會員數量超9,500萬名；核心經營利潤增速將明顯高於收入增速。

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