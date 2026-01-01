陽光保險公佈2025年度業績：「新陽光策略」深化落地 書寫責任與擔當新篇

香港, 2026年3月17日 - (亞太商訊) - 2025年，保險行業在監管深化、市場變革與政策引導下，邁入格局重塑的關鍵階段。3月16日，陽光保險公佈2025年年度業績。面對新形勢、新變化，陽光保險（6963.HK）積極作為，紮實推進「新陽光戰略」深化落地，以科技全鏈賦能為核心抓手，以客戶需求導向為經營根本，推動各業務板塊穩健發展，實現了經營業績與發展質量的雙重提升，充分展現了公司穿越市場週期的經營韌性與高質量發展潛力。

產壽險協同並進，高質量發展能力顯著提升

2025年，低利率環境與「報行合一」政策調整共同影響行業生態，陽光人壽積極應對市場變化，強化資產負債聯動，不斷夯實利源基礎。同時持續優化產品結構，有效降低負債成本，並提升精細化管理水準，經營穩健性顯著增強，壽險總保費收入同比增長27.5%至1,026.1億元；新業務價值同比增長48.2%，達到76.4億元。

財險業務方面，陽光保險以「穩字當頭，好比快好」為發展基調，以業務結構優化為核心，業務規模平穩增長，展現出強大的經營韌性。2025年全年，陽光財險原保險保費收入478.9億元，同比持續增長。承保盈利方面，公司積極適應市場環境變化和宏觀政策調控要求，調整業務結構，彰顯了規模與質量平衡的戰略定力，公司2025年非保證險承保綜合成本率為98.9%，業務發展含金量顯著提升。

產品服務持續迭代，客戶體驗優化提升

客戶端，陽光人壽緊扣客戶全生命週期需求，持續豐富全生命週期產品體系，推出「美好人生」系列12款銀髮產品，升級服務體系建設，提升客戶滿意度和體驗感，客戶經營能力持續提升。2025年，陽光人壽中高客經營持續優化，有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長22.6%，有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長19.3%，為長期價值增長奠定堅實基礎。

陽光財險在個人客戶領域通過產品服務創新，推動單一車險客戶向綜合保障客戶轉化，進一步提升客戶價值。2025年，個人車險客戶非車險產品購買比例達到63.1%，同比提升5.3個百分點。在團體客戶方面，持續深化「夥伴行動」風險管理服務落地，2025年，公司為約3.5萬家企業客戶提供「專業+科技」的風險管理服務，並在酒店集群、民宿集群、快遞公司、物流園區等細分領域打造了多個典型服務案例。

踐行社會責任，服務國計民生

多年來，陽光保險始終秉持金融為民、責任擔當的初心，為服務國家戰略、支援實體經濟、守護民生福祉書寫關於守護與擔當的篇章，在金融五篇大文章的落地中實現經濟效益與社會效益的同頻共振。2025年，陽光保險為實體經濟提供風險保障58萬億元，投資餘額逾5000億元。

其中，持續加大對中小微企業、個體工商戶的風險保障力度，提供各類普惠小微保障近15萬億元，切實為各類市場主體紓困解難、賦能發展。全力護航鄉村振興，提供農業保險、涉農保險、鄉村人口人身保險等風險保障共計1,475億元。擴容普惠保險產品供給，優化服務精準度，圍繞老年人、殘疾人、新市民、新業態從業人員等特定群體提供各類普惠性保障25萬億元，賠付約99億元。服務高水準對外開放，為641個「一帶一路」項目提供風險保障1,303億元。強化科技金融支撐，在科技研發、成果轉化和應用推廣保險保障覆蓋方面持續發力，護航新質生產力發展，為科技活動類主體提供風險保障469億元。

此外，陽光保險還積極投身公益事業，充分發揮保險主業與醫療健康資源優勢，廣泛組織並參與助學、助老、濟困等公益活動。截至2025年末，累計在全國25個省份援建博愛學校78所；持續推進「萬名村醫能力提升計劃」，累計培訓鄉村醫生24,036人次。真誠關愛員工與代理人，父母贍養津貼累計惠及員工父母超過7萬人。

2025 年，陽光保險業務板塊各有特色、協同共進，讓公司在行業轉型中站穩腳跟。從壽險的價值高增到財險的結構煥新，再到客戶服務的持續升級、社會責任的深度踐行，陽光保險以清晰的發展邏輯、堅定的戰略執行，實現了質效雙升。未來，隨著「新陽光戰略」的持續深化，陽光保險業務板塊將持續協同發力，在保險行業高質量發展的浪潮中，實現規模、價值與競爭力的持續躍升。

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