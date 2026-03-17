華營控股樂見「AI天秤系統」獲建造安全類別獎項 以創新科技推動工地安全高質量發展

香港, 2026年3月17日 - (亞太商訊) - 華營建築集團控股有限公司（「華營控股」）作為白田邨重建項目的承建商，率先應用由香港智能建造研發中心（HKCRC）與香港房屋委員會聯合研發的「AI天秤系統」（AI Tower Crane System）。該系統於2025建造業議會創新獎中榮獲建造安全類別獎項，集團作為受頒機構之一，對此深感榮幸。

建造安全類別獎項著重表彰透過嶄新物料、設備、技術及實際應用，切實改善建築工地安全與健康的卓越實踐，持續提升香港建造業競爭力。是次獎項經由本地及海外專家組成的評審委員會嚴格評選，「AI天秤系統」項目能夠脫穎而出，是對華營控股在工地安全科技領域實踐成果的重要肯定，亦鼓舞集團繼續秉持「以人為本」精神，積極引入創新科技，穩步優化前線施工安全。

「AI天秤系統」融合人工智能、雷射及衛星定位技術，配備AI安全監測功能，可自動識別吊鉤周圍3米範圍內的人員並即時預警，識別準確度達98%，顯著降低工地事故發生率。系統同時支援點對點自動路徑規劃，能在10秒內穩定吊鉤擺動，精準度屬於高級別；實測數據顯示，AI天秤每日吊運次數達130次，較傳統天秤提升約30%。

房屋署創新科技總監姚勳雄指出，傳統天秤依靠操作員目視判斷，距離較遠或視線受阻便可能出現風險，AI天秤系統可免除有關風險，且不受惡劣天氣影響，操作更精準，且應用潛力龐大。華營控股作為率先於白田邨重建項目應用該系統的承建商，樂見香港特區政府積極推動AI天秤廣泛應用，肯定其提升工地安全的價值，並支持系統擴展至更多公營房屋項目，進一步保障前線從業員。

國家規劃引領方向 特區政策注入動力

近期通過的國家「十五五」規劃綱要, 明確支持香港建設國際創新科技中心，加快北部都會區建設，深化粵港澳大灣區合作，並強調以科技創新引領新質生產力發展，為香港建造業的科技轉型指明方向。香港特區政府亦於上月發表的2026/27年度財政預算案中，宣布向建造業創新及科技基金注資，建造業議會亦會額外注資，款項將用於支持建築機械人、人工智能、數碼化技術等應用。上述政策方向與「AI天秤系統」的研發理念高度契合，亦為系統的進一步推廣提供了堅實的政策基礎和支持。

隨着「十五五」規劃綱要為行業科技轉型指明路徑、預算案為創科應用注入實質資源，華營控股深信「AI天秤系統」能在更多項目中發揮作用，集團亦希望以切身經驗，為北部都會區及公營房屋建設出一分力，配合政府推動建造業數碼化及智慧化的方向。華營控股發言人表示，將以此次獲獎為鼓勵，繼續深化產研協同，對接國家戰略及特區創科政策，為提升香港建造業的安全水平和生產力盡心出力，助力香港更好融入國家發展大局。

華營控股代表出席2025建造業議會創新獎頒獎禮，領取「AI天秤系統」相關的建造安全類別獎項。

前線員工透過「AI天秤系統」實時監測操作狀況。

關於華營建築集團控股有限公司

華營建築集團控股有限公司在香港從事建築業逾55年，屬本地領先的建築承建商之一。集團在香港主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目。作為總承建商，集團負責（i）項目的整體管理；（ii）制定工作計劃；（iii）聘用分包商並監督其工程；（iv）採購建築材料；（v）與客戶及其顧問團隊溝通和協調；及（vi）保障符合安全、環境及其他合約要求。

集團對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法（MiC）的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號（One Hennessy）、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校，包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等，所承建之項目屢獲殊榮。

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