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Tuesday, 17 March 2026, 10:56 HKT/SGT
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來源 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
英偉達GTC官宣 五一視界成為全球L4智駕仿真合作夥伴 加速推理型自動駕駛開發！

香港, 2026年3月17 - (亞太商訊) - 英偉達於3月16日GTC宣布，旗下Omniverse NuRec與五一視界SimOne已實現深度融合，基於神經渲染技術，解決智駕行業真實采集場景數據不可交互的痛點，加速以VLA、世界模型為代表的推理型自動駕駛開發，賦能全球L4級汽車合作夥伴。據悉，五一視界在中國高階仿真領域市占率已達53.5%，此次合作將進一步鞏固其在全球Physical AI賽道的核心地位。



話題 Press release summary

部門 通用汽车, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud
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