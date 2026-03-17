Maxon推出即時Archviz解決方案，正式進軍AEC市場

德國巴特洪堡, 2026年3月17日 - (亞太商訊) - Maxon致力於為2D與3D設計、動態圖形、視覺效果、遊戲等領域創作者提供強大易用的軟件解決方案，今日宣佈Redshift for Vectorworks正式商用。此外，該公司還宣佈啟動Redshift for Autodesk Revit®公開測試。此舉標誌着Maxon在拓展建築、工程與施工 (AEC) 市場進程中的又一重大里程碑，未來還計劃推出更多整合方案。

Maxon的AEC解決方案專為建築師和室內設計師打造，將旗下享譽業界的電影級渲染技術Redshift與Cinema 4D的深度創作能力直接融入到專業的Archviz工作流程中。作為面向領先CAD/BIM平台的原生插件，Maxon攜Redshift for Vectorworks正式進軍該市場。該版本與Vectorworks 2026（更新4）同步發佈。藉助這款解決方案，用戶可在統一生態系統中無縫切換，從實時設計預覽，到高端照片級渲染，一氣呵成。Redshift for Revit目前處於測試階段，將於今年稍後正式發佈，並計劃在2026年和2027年推出更多整合。

Maxon渲染業務高級副總裁Nicolas Burtnyk表示：‘Maxon工具在媒體和娛樂行業有着深厚的歷史積澱。曾助力一眾荷里活大片的創作團隊製作視覺效果，斬獲奧斯卡獎項。如今，我們將這份‘魔法’帶給建築師和室內設計師，幫助他們將自己的構想化為媲美大銀幕的視覺體驗。’

為端到端建築工作流程樹立全新標準

依託Maxon強大的3D生態系統，全新AEC解決方案可提供以下功能：

● 實時建築可視化。建築師可在CAD環境中即時查看實時設計效果，並直接調用曾用於院線電影的Redshift技術提升場景表現力——全程無需離開設計平台。還可將項目一鍵發送到Cinema 4D，進行高級建模、動畫、模擬、穿梭效果和渲染。

● 輕鬆易用。早期用戶測試表明，其主要優勢在於：輕鬆安裝、直觀操作、快速出圖，特別適合建築師需要快速探索光照、材質與構圖的迭代工作流程。

● 即用型智能素材庫。Maxon的平台提供名為‘膠囊’的海量素材庫，每月更新，包含材質、植物、傢俬以及各種環境元素。由程序化工具和AI輔助搜尋提供支援，幫助用戶快速搭建場景，進行創意迭代。隨着這款Archviz解決方案的不斷演變，其素材庫也會愈發豐富。

● Mac和Windows平台可實現對等體驗。無論是只使用Mac或Windows設備，還是兩個平台都使用的團隊，Maxon的AEC解決方案都能提供跨平台的一致性能和功能。建築師可以順暢協作、安心共享檔案，並在從設計到可視化的全過程中保持統一工作流程。

● 為建築師與工作室帶來更高價值。與市面上同類方案相比，Maxon推出的首批AEC產品性價比更高，同時還兼容更廣泛的DCC工作流程，包括Maya和Houdini。

在即將舉辦的AEC活動中探索Redshift for Archviz

2026年，Maxon將亮相以下活動，現場演示Redshift在建築可視化和室內設計應用方面的強大功能：

● DigitalBAU，3月24-26日，德國科隆

● AIA26建築與設計大會，6月10-13日，加州聖地牙哥

Redshift for Vectorworks發佈資訊

現在，可通過Maxon或Vectorworks購買Redshift for Vectorworks（首發版本支援英語，更多其他語言的版本將於2026年夏季推出）。如將Redshift與Vectorworks捆綁購買，用戶可享受大幅折扣，使其成為同類產品中最具價格優勢的渲染解決方案。

註冊Redshift測試版

Redshift for Revit現已開放測試；Redshift for Graphisoft Archicad測試版將於2026年稍後推出。如需註冊，請訪問Maxon Archviz。

安排媒體簡報與演示

如需安排Redshift for Archviz的媒體簡報和演示，請聯絡：megan@grithaus.agency。

點擊此處下載Redshift for Archviz的新聞資料包。

關於Maxon

Maxon致力於為2D與3D設計、動態圖形、視覺效果和可視化等領域的內容創作者提供強大易用軟件解決方案。其產品線包括屢獲殊榮、用於3D建模、模擬和動畫技術的Cinema 4D套件；功能多樣的革命性編輯、動態設計和電影製作系列工具 Red Giant；業界領先的高速渲染器 Redshift；以及為數碼雕刻和繪畫樹立行業標準的桌面版和iPad版 ZBrush。

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SOURCE: Maxon Computers

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