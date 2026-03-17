Maxon推出即時Archviz解決方案，正式進軍AEC市場

Redshift for Vectorworks現已上市，Autodesk Revit(R)測試版開放註冊，而Graphisoft Archicad將於2026年稍後發布。 Maxon進一步展示其面向建築師與設計師的端到端3D工作流程願景，佈局2026年及未來發展方向。
德國巴特洪堡, 2026年3月17日 - (亞太商訊) - Maxon致力於為2D與3D設計、動態圖形、視覺效果、遊戲等領域創作者提供強大易用的軟件解決方案，今日宣佈Redshift for Vectorworks正式商用。此外，該公司還宣佈啟動Redshift for Autodesk Revit®公開測試。此舉標誌着Maxon在拓展建築、工程與施工 (AEC) 市場進程中的又一重大里程碑，未來還計劃推出更多整合方案。
Maxon的AEC解決方案專為建築師和室內設計師打造，將旗下享譽業界的電影級渲染技術Redshift與Cinema 4D的深度創作能力直接融入到專業的Archviz工作流程中。作為面向領先CAD/BIM平台的原生插件，Maxon攜Redshift for Vectorworks正式進軍該市場。該版本與Vectorworks 2026（更新4）同步發佈。藉助這款解決方案，用戶可在統一生態系統中無縫切換，從實時設計預覽，到高端照片級渲染，一氣呵成。Redshift for Revit目前處於測試階段，將於今年稍後正式發佈，並計劃在2026年和2027年推出更多整合。