富衛集團2025年全年業績創新高 實現盈利增長及資本與現金流創造能力提升

香港, 2026年3月16日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今日公布截至2025年12月31日的年度業績，是在香港上市後的首份全年業績。

- 新增業務銷售額按年化新保費計算較2024年上升25% 至24.46億美元。新業務合約服務邊際為14.76億美元，按年增長18%。

- 稅後營運利潤增長5%，達4.99億美元。香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場四個地區業務分部皆為集團帶來正面貢獻。

- 淨利潤達1.66億美元，自《國際財務報告會計準則》第17號實施後，連續第二年創新高。截至2025年12月31日，富衛集團實現正營運現金流。槓桿比率降至21.3%，接近富衛訂立的15%至20%的目標範圍。

- 創造股東價值的重要指標大幅提升，綜合有形權益較2024年12月31日上升18%至87.2億美元；集團內涵價值按年增長19%至68.5億美元。償付能力比率保持穩健，達265%^。

- 2025年12月，富衛集團獲納入恒生綜合指數，並被列入滬深港通的合資格股份名單，透過該機制，內地投資者可經由上海及深圳證券交易所以南向交易安排投資香港市場。2026年2月，富衛集團亦獲納入MSCI香港小型股指數。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「2025 年對富衛集團而言意義非凡。我們成功推行以客為先的策略，並憑藉數碼化營運模式，創下破紀錄的財務業績。我們於2025年7月成功完成首次公開招股，正式成為上市公司，達成了我們長期以來的目標，使富衛得以全面進入資本市場，為未來的發展和增長奠定穩固的基礎。」

富衛集團2025年的強勁業績主要由其10個亞洲市場中大部分市場的有機增長所帶動，其中香港特別行政區及澳門特別行政區分部的表現最為突出。

日本分部亦錄得穩健表現，在成功的保障業務基礎上，開始拓展退休及儲蓄領域，並推出首款日圓整付保費年金產品。

富衛是泰國的市場領導者，儘管2025年業績受利率下行環境影響，以及2024年退出承保企業醫療新業務，泰國分部仍保持穩健地位，為未來優質新業務增長奠定堅實基礎。

新興市場分部（涵蓋富衛集團東南亞其餘五個市場）錄得卓越增長，受惠於該地區長期的人口結構、財富累積及數碼化採用趨勢。

黃清風補充道：「踏入2026 年，我們將堅定不移地執行既定策略，着眼未來發展，秉持以客為先的理念，深耕高速增長的亞洲市場，並持續聚焦長期可持續發展及盈利能力。」

關於富衛集團

富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務超過3,800萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。

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Source: FWD Group Holdings Limited

所有業績數據均截至 2025年12月31日並與2024年同期比較。

集團當地資本總和法覆蓋率、集團內涵價值、綜合有形權益為2025年12月之結餘/比率和增長率。

增長率按固定匯率計算，除非另有說明。

稅後營運利潤/（虧損）（非國際財務報告會計準則計量指標）、淨利潤/（虧損）及綜合有形權益外，其他數據均未經審計師審核。稅後營運利潤及稅後淨利潤為公司權益持有人應佔部分，並已扣除非控股權益。新增業務銷售以年化新保費100%及整付保費10%組合計算。綜合有形權益按本公司股東應佔本集團權益總額加合約服務邊際結餘（扣除稅項及非控股權益），減無形資產（扣除非控股權益）計算。

*按實際匯率計算

^按訂明資本要求基準計算

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