General MRO Aerospace 取得中國民航局認證，拓展全球維修能力

佛羅里達州邁阿密, 2026年3月13日 - (亞太商訊) - General MRO Aerospace（GMA）今日宣布，已正式獲得中國民用航空局（CAAC）的認證，授權該公司為中國註冊飛機的部件提供維修、保養及大修（MRO）服務。

此項認證標誌著 General MRO Aerospace 國際發展戰略的重要里程碑，並進一步印證了該公司對最高安全標準、品質及法規遵循的承諾。

「取得 CAAC 認證是 General MRO Aerospace 持續拓展全球業務版圖的重要一步，」General MRO Aerospace 總裁 Jonathan Cornell 表示。「這項批准彰顯了我們品質體系的實力、技術專長，以及對支持全球航空公司與 MRO 合作夥伴的承諾。」

獲得民航局（CAAC）批准後，GMA 得以依照中國航空監管要求，為各類飛機組件提供維修與大修服務。認證過程包含對該公司設施、品質管理系統、技術程序及法規遵循計畫的全面審核。

General MRO Aerospace 目前已遵循 FAA Part 145、EASA、CAA 及 CAAT 品質標準營運，此次新增的 CAAC 認證將使該公司能更完善地服務亞太航空市場中的營運商、租賃商及維修服務供應商。

「隨著全球對高品質部件維修服務的需求日益增長，這項認證強化了我們支援在中國及整個地區營運客戶的能力，」康奈爾補充道。「我們期待與中國航空公司及航空組織建立堅實的合作夥伴關係。」

General MRO Aerospace 專精於複雜飛機部件的維修與大修，憑藉可靠的週轉時間、卓越的技術實力及以客戶為中心的服務，為全球商用及貨運營運商提供支援。

關於 General MRO Aerospace

General MRO Aerospace 是一家總部位於美國、通過 AS9110 及 ISO 9001 認證的航空維修、保養與大修服務供應商，專門為全球商用飛機營運商提供部件維修與支援服務。憑藉FAA Part 145、EASA、CAA、CAAT及CAAC認證，該公司為全球航空公司、租賃公司及MRO合作夥伴提供高品質的技術解決方案、反應迅速的客戶服務以及可靠的維修週期。

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Michelle Torres

行銷專員

General MRO Aerospace

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消息來源：General MRO Aerospace

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