中信資源深化「投資+貿易」雙輪戰略 持續驅動高質量發展 推進「上游資產布局、貿易業務拓展、生產運營提質」

香港, 2026年3月13日 - (亞太商訊) - 中信資源控股有限公司（「中信資源」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」；股份代號：1205.HK）公布截至2025年12月31日止年度（「年内」）之全年業績。年內集團積極應對複雜國際市場環境及行業週期性波動壓力，系統推進「上游資產布局、貿易業務拓展、生產運營提質」工作，深化「投資+貿易」雙輪驅動發展模式，穩固經營基本盤，培育第二增長曲線，彰顯了強大的經營和發展韌性。

作為集團主要的增長引擎之一，進出口業務板塊中的油氣貿易業務年內穩步拓展，貿易量超2,000萬桶，實現貿易收入約113.4億港元，達成重大里程碑。集團同時打破權益油銷售多年被壟斷局面，提升權益油市場價值。非油業務方面，集團始終將參股項目的精細化、主動化管理作為核心工作，向作業方傳導提質增效理念，其中所持有的美國鋁業公司（「美國鋁業」）股份價值年內增長46.3%。油氣業務方面，集團以精細化油藏管理與持續科研攻關為核心，實現穩產增儲；全面深化生產過程的精益管理，落實降本增效舉措，推動油氣項目在勘探、開發及生產各環節的管理水平和運營效益持續提升。

年內，集團實現營業收入約149.6億港元（2024年：約95.0億港元），同比增長約57.6%。受原油及煤炭的平均售價下降、原材料成本上升等因素影響，本公司普通股股東應佔溢利約1.7億港元（2024年：約5.7億港元）。儘管如此，集團全部分類於本年度錄得溢利，且於2025年12月31日繼續維持穩健的財務狀況，現金及存款約為35.2億港元（2024年12月31日：20.3億港元）。截至2025年12月31日，集團總資產146.1億港元，歸母淨資產約87.9億港元，資產負債率約38.8%，有息負債率約23.5%，淨資產收益率約2.0%。

作為優化資產結構的舉措之一，集團於2026年1月及3月先後減持美國鋁業股份，累計出售相當於其已發行股份總數約2.17%。集團精準把握高位變現的時機，持續為股東創造更大價值[1]。

中信資源執行董事、主席兼行政總裁郝維寶先生表示：「展望2026年，集團將聚焦油氣開發生產與貿易、鋁產業鏈投資等關鍵領域，深化貿易、投資與生產運營協同，持續貫徹『夯實存量主業、「投資+貿易」雙輪拓展』的經營策略。夯實存量主業方面，集團將持續深化精益生產運營管理，實現增儲上產，穩步擴大產銷規模；同時加大新工藝、新技術引進與應用力度，以科技創新賦能主業高質量發展，築牢核心發展根基；『投資+貿易』雙輪拓展方面，持續跟蹤和佈局優質油氣資產及以鋁為核心的關鍵金屬產業鏈，貿易業務與投資項目形成深度聯動，投資端獲取權益資源，貿易端實現市場化銷售，同時形成市場觸角，識別並獲取位於產業鏈上游的優質資源資產，形成『投資獲取資源，貿易轉化價值』的良性循環。集團將致力落實此等發展戰略，持續為廣大股東創造長期穩定的價值回報。」

[1]出售事項的相關詳情可見於1月16日、2月6日及3月5日刊出的公告及通函。

有關中信資源2025年全年業績的詳情，請參考集團在香港聯交所及其網站的全年業績公告。

關於中信資源控股有限公司（股份代號：1205.HK）

中信資源控股有限公司自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信資源的主要業務包括石油和煤的勘探、開發和生產，於鋁土礦開採、氧化鋁冶煉和電解鋁領域的投資及油氣貿易。中國中信股份有限公司持有中信資源約59.5%的股權，為中信資源最大股東。

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