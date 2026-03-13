盈立證券一年拓展12個服務網點 全力深化「線上x線下」O2O社區金融佈局

香港, 2026年3月13日 - (亞太商訊) - uSMART盈立證券有限公司（下稱「盈立證券」或「本公司」）欣然宣佈，第九及第十間實體服務中心正式進駐大圍及屯門，短短一年內，盈立證券全港服務網絡已增至12間服務中心，超越全行，積極實踐「線上 x 線下」（O2O）社區金融策略，鞏固港資科技券商No.1^地位，進一步擴大品牌影響力。

推動社區金融服務普及化

屯門分行今日舉行簡單而隆重的開幕典禮，標誌該分行正式投入服務，為本公司的發展里程寫下嶄新一頁。盈立證券執行董事李建翰先生 (Neo) 表示：「大圍及屯門分行的開業，是我們心繫本地社區，持續推動社區化服務的重要戰略性部署。我們不僅追求網絡覆蓋率，更重視與社區的連結，貫徹『以客為本』的理念，拉近與居民的距離，朝『全港無縫覆蓋』的目標邁進。」

(左起︰盈立證券業務拓展經理林向尊先生、盈立證券研究部執行董事黃德几先生、盈立證券執行董事兼機構業務負責人李建翰先生、盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐及盈立證券業務拓展總監鄧永麟先生)

(左起︰盈立證券業務拓展經理林向尊先生、盈立證券研究部執行董事黃德几先生、盈立證券執行董事兼機構業務負責人李建翰先生、盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐及盈立證券業務拓展總監鄧永麟先生)

全港18區服務全覆蓋

為加速實現『全港最多服務中心的科技券商』的目標，盈立證券將於第二季在核心地區 ─ 啟德及旺角開設分行，並積極物色商場期間限定店及參與各類展會攤位，希望透過多渠道接觸不同地區客戶，藉此進一步完善地區性佈置，讓全港18區市民皆可輕鬆獲取專業、個性化的投資理財服務，把金融體驗融入日常生活。」

投資產品多元化

Neo在開幕典禮上透露，盈立證券早前更取得期貨交易牌照，並正籌備於年中正式推出相關期貨交易業務。屆時客戶可透過uSMART平台進行期貨交易，涵蓋指數期貨、商品期貨及外匯期貨等，為投資者提供更全面的投資產品，長、中、短線投資以及低、中、高預期回報俱備，滿足不同客戶的需求。

期貨業務將全面整合至現有的 uSMART APP交易平台，客戶可使用同一個APP買賣美港股、期貨、ETF、基金及全權委託投資產品等，即可享受多元資產配置、風險管理及財富增值服務，高效地運用資金，靈活地管理投資組合，真正實現「一站式理財．全方位佈局」。

推動投資教育 強化客戶互動體驗

盈立證券對推動投資者教育亦不遺餘力，定期舉辦不同類型的線上及線下的投資講座，及主題活動，如葡萄酒品鑑會及雞尾酒工作坊，深化與客戶的互動與關係，提升客戶黏度，增加客戶忠誠度。

同時，由資深股評人兼研究部執行董事黃德几先生（Dickie）親自帶領的全新財經台，將於下周一（3月16日）強勢啟播，每個港股交易日的早上開市及中午收市前，由專業團隊為您即時剖析市場動態與投資機遇。盈立證券期望透過更緊密的互動，協助客戶精進實戰技巧、優化投資決策，打造更完善的學習與實踐平台。

擴大團隊規模

配合業務高速發展，盈立證券正積極推進本地人才招募與培訓，預計未來兩年職位數量將增加30%，涵蓋前線分行、產品設計、財富管理、合規風控及市場營運等範疇，全面擴大團隊的規模及專業能力，推動業務穩健成長。 展望未來，盈立證券將持續優化交易體驗，並加強線下網點與社區活動的協同效應，進一步鞏固在金融科技領域的領先地位；同時結合創新科技與社區網絡，為不同年齡及資歷的投資者提供更便捷、更具溫度的理財服務，推動本地金融生態朝普及化及智能化發展。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2026年2月為止連續超過一年數據， uSMART盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

關於uSMART盈立證券：

盈立證券 是一間領先科技港資券商，成立於2018年，8年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP 支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。

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