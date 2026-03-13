規模與效益雙升 鍋圈2025年核心經營利潤增48.2%

香港, 2026年3月13日 - (亞太商訊) - 3月12日，中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌鍋圈食品（上海）股份有限公司（簡稱「鍋圈」或「公司」，股票代號：2517.HK）公佈截至2025年12月31日止十二個月經董事會審核委員會審閱之全年業績。

2025年，鍋圈堅持「社區央廚」的戰略定位，通過多渠道、多場景的全域佈局，深度融合線上線下運營模式，成功構建全方位的即時零售門店網路。公司持續深耕消費者需求，不斷開發並迭代多樣化套餐產品組合，深化門店精細化運營管理，健全會員生態體系建設，有效提升了門店經營效能與市場競爭力。與此同時，公司持續深化產業端佈局，推動「產供銷」一體化閉環建設，實現全年穩健發展。

截至2025年12月31日止年度，鍋圈收入為人民幣7,810.0百萬元，同比增長20.7%；毛利為人民幣1,686.6百萬元，同比增長19.0%；淨利潤為人民幣453.9百萬元，同比增長88.2%；核心經營利潤（經調整後非上市可轉換可贖回優先股公允價值變動損益、香港大埔火災救援捐贈等一次性因素後）為人民幣460.7百萬元，同比增長48.2%；每股基本及攤薄盈利為人民幣0.1630元，同比增長93.8%。

持續夯實全渠道即時零售 線下擴張+線上聯動驅動增長

截至2025年12月31日，鍋圈全國門店總數達11,566家，較2024年末的10,150家淨增1,416家，全面覆蓋全國31個省、自治區及直轄市。在門店區域佈局上，2025年公司淨新增1,004家鄉鎮門店，並針對鄉鎮市場消費特點與需求，打造差異化產品結構與門店陳列，實現與下沉市場消費需求的精准匹配，進一步提升鄉鎮市場滲透率。與此同時，公司持續佈局中高線市場智慧化零售場景，2025年完成超三千家零售門店的智慧化、無人化改造升級，實現下沉市場與中高線市場的協同發展。

為賦能加盟商、促進其銷售增長，並進一步擴大消費者覆蓋範圍、提供更靈活的購物體驗，公司持續在門店運營、業務發展等核心環節為加盟商提供支持，依托鍋圈APP、微信小程序、第三方外賣平台及社交商務平台（如抖音），構建多層次的線上銷售網絡。2025年，公司通過多層級抖音賬號矩陣實現超94.1億次平台曝光量，門店通過抖音渠道實現GMV達14.9億元，同比增長75.3%。

會員生態體系持續完善 產品矩陣場景化與豐富度雙提升

2025年，鍋圈會員計劃運營成效顯著，會員生態體系價值進一步釋放。於報告期內，公司註冊會員數量達約6,490萬名，同比增長57.1%，會員規模實現快速擴張；預付卡業務同步實現穩健增長，報告期內預付卡預存金額達約人民幣12.0億元，同比上升22.3%，會員黏性與消費貢獻持續提升，與消費者的連結更為緊密。

以龐大的會員基礎為依托，公司持續深耕產品端創新，始終秉持「好吃方便還不貴」的經營理念，不斷豐富產品組合並迭代新品，全方位滿足消費者多樣化用餐需求。截至2025年12月31日，公司共推出282個火鍋及燒烤類產品的新SKU，打造「燒烤露營集裝箱套餐」「小龍蝦暢享套餐」「六大國民火鍋套餐」等多款場景化套餐產品，實現產品與消費場景的深度融合。此外，公司圍繞酒水飲料消費場景進行品類拓展，推出NFC果汁、精釀啤酒、風味茶飲等產品，持續提升產品矩陣的豐富度與多元化程度，進一步完善一站式餐食產品供給體系。

深化產業端佈局 強化供應鏈數字化管控

鍋圈持續推動「產供銷」一體化閉環建設，通過「單品單廠」策略進一步深化產業端佈局的深度與廣度，為業務發展提供堅實的產能支撐。截至2025年12月31日，公司已擁有7個食材生產廠，覆蓋調味料、丸滑水產、牛肉等核心品類，形成品類齊全、分工明確的產能矩陣；與此同時，公司位於海南省儋州市的食品生產基地正式動工建設，未來將進一步拓寬地理覆蓋範圍，優化供應鏈輻射半徑，強化全國產能佈局與物流輻射能力。

產業端的堅實基礎推動供應鏈數字化運營效率持續提升，基於從工廠到中央倉再到零售門店的供應鏈體系，公司能對從採購端到門店端的供需動態進行監控，並密切把控存貨水準，從而實現對整個供應鏈的高效管理。截至2025年12月31日，公司已佈局20個數字化中央倉庫，透過數字化存貨和條碼管理實現產品快速流通；與此同時，實現生產、採購、倉儲、物流等核心環節的供應鏈數字化，精準監控供需動態與存貨水平，保障中國內地門店產品及時供應，全面提升供應鏈整體運營效率，築牢成本管控與品質把控的核心壁壘。

六大核心戰略方向 持續推進業務升級

2026年，鍋圈預計門店總數超過14,500家，即淨新增門店超2,934家，預計關店率低於4%，門店店效實現高單位數增長，註冊會員數量超過95百萬名。公司預計核心經營利潤增速將明顯高於收入增速。

一是，全面拓展銷售網路，四店齊發聚力共進。鍋圈將繼續打造多層級銷售網絡，加速鄉鎮大店拓展步伐，踐行「美食平權」理念，精準對接縣鄉市場居民的消費需求；與此同時，探索創新店型且升級加盟商管理體系，構建共生共贏的加盟生態。

二是，深化社區央廚戰略，延展社區消費場景。公司將圍繞「一日四餐」打造餐飲零售解決方案，持續佈局多元品類，打造更具市場競爭力的產品矩陣，實現銷售規模的有機增長的同時，進一步夯實下沉市場佈局優勢。

三是，深耕會員運營及IP，推進社區品牌工程。公司將持續推進會員精細化運營，深度整合知名電視廣告、線下社區廣告和社交電商平台（如抖音）等媒體資源，擴大會員規模，並完善會員權益體系，提升會員忠誠度與黏性。與此同時，公司將進一步深化品牌IP形象「鍋寶」的運營，提升品牌價值與消費者的情感連結。

四是，AI大數據賦能門店，創新智慧零售場景。結合物聯網、大數據及AI技術實現門店智慧化運營，推動鍋圈小炒與智慧炒菜機深度融合，精準分析消費者餐飲習慣，優化智慧炒菜機的菜品參數與烹飪流程，實現菜品標準化製作並優化消費體驗。

五是，持續推動產業佈局，強化單品單廠優勢。鍋圈堅守「單品單廠」策略，將進一步整合海內外上游資源，加快海南省儋州市食品生產基地建設，加大研發投入並推出更多高性價比產品組合。

六是，海外市場分階落地，傳遞中國好味道。鍋圈計劃分階段佈局海外市場，挖掘長期增長潛力，立足核心競爭力穩步推進海外市場探索，亦計劃率先在中國香港開設門店並積累運營經驗，逐步實現產品海外銷售，提升全球品牌知名度。

關於鍋圈食品（上海）股份有限公司(2517.HK)：

鍋圈食品（上海）股份有限公司（股票代號：2517.HK）是中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。憑藉強大的供應鏈能力、自有工廠的產業端佈局，遍佈全國的萬家即时零售門店網絡及精心策劃的產品組合，公司使用「鍋圈食匯」品牌為消費者提供各種在家吃飯餐食產品解决方案，服務於不同的用餐場景。

本新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代表鍋圈發佈。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network