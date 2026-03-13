業聚醫療2025財年收入、銷量及毛利齊創新高 純利增至約4,200萬美元 末期股息升兩成至每股12港仙



業績亮點： 收入同比增長10.0%至1.80億美元，連續五年創新高。

銷量破紀錄，達202萬件，同比增長16.2%。

毛利上升7.0％至1.22億美元新高；公司擁有人應佔利潤增長5.5%至約4,190萬美元。

董事會建議派發末期股息每股12港仙，連同特別股息，本年度現金股息總額達每股27港仙，派息比率為68.4％。

財務狀況穩健，年末現金及銀行結餘為約2.29億美元，支持潛在收購及新生產設施建設。

主要市場收入繼續增長，亞太地區市場增長15.7％，歐洲、中東及非洲市場增長19.6%，及美國市場增長37.0%。

集團積極透過其銷售網絡及專業知識，協助優質醫療器械同業的產品邁向全球，同時豐富自身的產品組合。其中一款合作產品已於香港、馬來西亞、德國及西班牙上市，並正逐步推廣至亞太及歐洲、中東及非洲地區更多市場。 香港, 2026年3月12日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球醫療器械製造公司業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929）今天宣佈截至2025年12月31日止年度（「2025財政年度」或「回顧年」）的全年業績。儘管外圍環境充滿挑戰，集團仍展現非凡韌性，收入、銷量及毛利齊創歷史新高，純利亦錄得增長。 回顧年內，業聚醫療在強化全球銷售與營銷能力及擴大產品組合投資方面，繼續取得顯著成效。集團收入連續五年實現增長，達180.5百萬美元新高。2025財政年度銷量亦創新高，同比增長16.2%至202萬件，其中自有產品及第三方產品銷量分別增長13.1%及34.9%。毛利同比增長7.0％至122.4百萬美元，同創歷史高位；公司擁有人應佔利潤增長5.5%至41.9百萬美元。每股基本盈利上升5.8%至5.09美仙。 於2025年12月31日，集團的財務狀況維持穩健，現金及銀行結餘達約228.7百萬美元。鑑於業聚醫療穩健的營運表現、充裕的現金儲備及考慮到未來資本需求，董事會建議派發末期現金股息每股12港仙（2024年：每股10港仙）。連同較早前為慶祝業聚醫療成立25周年及答謝股東長期支持而派發的每股15港仙特別現金股息，2025財政年度的現金股息總額為每股27港仙。 業聚醫療董事長、執行董事兼首席執行官錢永勛先生表示：「業聚醫療憑藉過去25載建立的實力，於2025財政年度再創佳績。我們一直堅持產品創新與品質至上的承諾，並建立專業團隊紮根全球各主要市場，確保產品可惠及世界各地的血管疾病患者。本年度，集團持續擴展全球銷售網絡，同時推進多項策略性合作，包括為期望進軍海外市場的中國醫療器械企業提供商業化支持。同時，我們位於杭州的研發及生產基地建設進展順利，充分展現集團尋求長遠增長的決心。」 銷售網絡遍及全球，推動多區域收入及業務強勁增長 業聚醫療的龐大銷售網絡，是由12個直銷團隊（包括本年度收購的一家台灣分銷商）及分銷商網絡組成，遍及全球70多個國家和地區。2025財政年度，有賴現有直銷市場的強勁表現及台灣市場的額外貢獻，亞太地區收入同比大幅增長15.7%至60.5百萬美元；歐洲、中東及非洲地區方面，德國、法國及西班牙等直銷市場錄得逾20.0%的快速增長，分銷商市場亦增長顯著，帶動該區整體收入加速增長，上升19.6%至46.9百萬美元。而隨關稅影響緩解加上產品需求持續強勁，美國市場收入同比增長37.0%至21.2百萬美元。而日本及中國內地市場的收入分別為32.3及17.8百萬美元。 下半年，集團重點強化歐洲市場佈局，在荷蘭建立了直銷團隊。2026年，集團正於比利時設立另一直銷團隊，以期在同年於兩地市場實現向醫院直銷。 業聚醫療廣泛的全球銷售網絡吸引了眾多製造商攜手合作，共同拓展國際市場。本年度，集團深化與深圳開立生物醫療科技股份有限公司的合作，於多個亞太及歐洲主要市場分銷其血管內超聲（IVUS）產品，涵蓋新加坡、馬來西亞、法國、德國、西班牙、瑞士等直銷市場，以及歐洲數個選定的分銷市場。於2025財政年底前，該產品已於香港、馬來西亞、德國及西班牙市場實現銷售。 全球註冊與臨床齊頭並進，強化多元創新產品組合 截至2025年12月31日，業聚醫療在全球主要司法管轄區擁有超過220項授權專利及已公佈專利申請，包括35款獲PMDA批准產品、42款獲CE標誌產品、20款獲FDA許可產品及24款獲國家藥監局批准產品。 本年度，集團在產品註冊及臨床試驗方面繼續取得進展，包括： Teleport Glide、Scoreflex QUAD、EZGuide LL（大管腔）、Vascuaid及SIDEPASS獲PMDA批准，JADE PLUS及Teleport Glide獲CE標誌，GuidingArk導引導管及Teleport XT獲國家藥監局批准；

就Teleport Glide向FDA提交檢准申請、就Sapphire ULTRA及Sapphire NC ULTRA向PMDA提交批准申請；就Scoreflex TRIO、Teleport Glide、Sapphire NC 24、Sapphire NC ULTRA、Sapphire ULTRA及JADE PLUS向國家藥監局提交批准申請；

完成Sapphire 3美國臨床試驗的病人入組工作，預計於2026年上半年向FDA提交產品註冊申請；

完成eucatech AG旗下產品eucaLimus及SUPPORT C的臨床登記的病人入組，並進行VITUS的病人入組工作，目標於2027年底前取得MDR下的CE標誌認證；

開發自有冠狀動脈紫杉醇藥物塗層球囊Sapphire PTX，預計於2026年第一季向PMDA提交臨床試驗申請；

開發外周刻痕球囊JADE Score，預計於2026年向PMDA及FDA提交註冊申請。 優化全球產能佈局，實現可持續的長遠增長 集團位於中國深圳、荷蘭荷佛拉肯及德國萊茵河畔魏爾的生產設施，於2025年12月31日的球囊及支架年產能達約210萬件。為滿足未來生產需要，集團正於中國杭州興建旗下最大型的研發及生產設施。項目封頂儀式已於2025年下半年舉行，標誌該設施主體結構工程竣工，裝修工程亦於2025年底啟動。新設施預計於2027年投入營運，屆時將新增年產能240萬件。 錢先生總結：「展望2026年，業聚醫療將繼續善用全球平台應對當前外圍挑戰。隨著自有新產品及eucatech AG產品推出、第三方產品銷量持續增長，以及部分市場由分銷轉向直銷模式，我們預期未來收入將穩步上升。集團亦將於歐洲物色潛在的下游收購目標，以進一步鞏固品牌地位。未來，我們將繼續強化商業化方面的競爭優勢，保持產品創新與卓越品質方面的領先地位，並積極探索新業務發展模式，以達致增長。這些舉措不僅能鞏固集團的全球競爭力，更將延續創始人錢學雄先生『造福人群』的初心與使命，為全球患者帶來更美好的生活。」 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家全球醫療器械製造公司，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。本集團總部位於中國香港，產品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦積極將業務擴展至結構性心臟病領域。憑借擁有逾20年產品開發經驗的內部研發團隊，本集團已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/ 傳媒垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 劉若琪 電話：(852) 2864 4805 電郵：angelus.lau@sprg.com.hk 何田田 電話：(852) 2114 4916 電郵：doris.ho@sprg.com.hk 周百霖 電話：(852) 2114 2825 電郵：bailey.zhou@sprg.com.hk 網站: www.sprg.com.hk 業聚醫療集團控股有限公司 劉慧菁 電話：(852) 3109 7234 電郵：mlau@orbusneich.com 曾 璐 電話：(852) 3109 7292 電郵：ltsang@orbusneich.com 網站: https://orbusneich.com/



