  • Thursday, March 12, 2026
Thursday, 12 March 2026, 11:34 HKT/SGT
來源 Mint Incorporation Limited
Axonex Intelligence與互惠智科有限公司共同成立合資企業
- 加速數字孿生和無人機飛行控制技術的發展

香港, 2026年3月12日 - (亞太商訊) - Mint Incorporation Limited（「Mint」或「集團」，納斯達克股票代碼：MIMI）─ 一家專注於人工智能與機械人技術，同時提供商業室內設計及裝修服務的香港本地企業，今日欣然宣布，其全資子公司 Axonex Intelligence Limited （「AXONEX」）已與互惠智科有限公司（「互惠智科」）訂立合資協議，共同成立Axonex Automation Limited（「合資企業」），一家總部位於香港，專注香港及特定海外市場將先進的數字孿生及無人機飛行控制技術商業化的新合資企業。

根據合資協議，AXONEX將持有Axonex Automation Limited 80%的股權，而互惠智科將持有其餘20%。這合資協議將結合AXONEX的營運資源與國際業務能力，及互惠智科在數字孿生與無人機飛行控制系統領域的成熟技術，以推動在基礎設施檢測、公用事業、智慧城市及工業營運等領域的可規模化部署。

AXONEX 已承諾按階段向合資企業投入最高達20,000,000港元的資金，具體金額將按協議所訂明的業務及技術里程碑的達成情況而擬定。相關資金預計將於12至24個月期間內分四期撥付。

互惠智科將向合資企業提供技術、知識產權、專業技能及持續的技術支援，初期將向Axonex Automation Limited授權其「止善零代碼數字孿生通用平台」及無人機巡檢相關業務。

Mint董事會主席兼行政總裁陳海龍先生表示：「是次與互惠智科的合資協議將創建一個平台，專注將新一代數字孿生及自動駕駛無人機技術，在香港及多個重要海外市場從概念階段推向商業應用。」

互惠智科有限公司的代表補充道：「與AXONEX的合作將加速我們的數字孿生及無人機飛行控制技術在關鍵基礎設施、智慧城市及工業應用領域的實際落地，並以香港為起點，實現全球業務拓展。」

圖片說明

Mint董事會主席兼行政總裁陳海龍先生（右）與互惠智科創辦人姜曉彤先生（左）簽署合資協議，共同成立Axonex Automation Limited，專注香港及特定海外市場將先進的數字孿生及無人機飛行控制技術商業化。

有關Mint Incorporation Limited
Mint Incorporation Limited（納斯達克股票代碼：MIMI）是一家於納斯達克上市的香港本地企業，專注於人工智能、機械人技術及室內設計領域。透過其子公司 Axonex Intelligence Limited，公司為企業、地產、商場、政府機構等提供智能機械人與設施管理解決方案。Mint 同時營運 Matter International Limited，提供專業室內設計與裝修服務。秉持創新與實際應用並重的理念，Mint 致力於提升各行各業的效率、安全性與生活質素。

有關互惠智科有限公司
互惠智科有限公司是一家總部位於香港的科技企業，專門提供先進的數字孿生解決方案及無人機飛行控制系統，其應用領域涵蓋基礎設施監測、公共設施及智慧城市生態系統。由東南大學副教授姜曉彤創立，互惠智科有限公司獲南京止善智能科技研究院有限公司所授予的許可，營運「止善零代碼數字孿生通用平台」及「無人機巡檢」相關業務。

前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、營運成果、業務策略和財務需求的未來事件的目前期望和預測。投資者可通過「大約」、 「相信 」、 「希望 」、 「期望 」、 「預期 」、 「估計 」、「項目 」、 「打算 」、 「計劃 」、 「將 」、 「將會 」、 「應該 」、 「可能 」或其他類似的詞語或短語識別這些前瞻性陳述。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或其期望的變化的公開義務，除非法律要求。儘管公司認為這些前瞻性陳述所表達的期望是合理的，但無法保證這些期望將會被證實正確，並提醒投資者實際結果可能與預期結果有顯著差異，並鼓勵投資者查閱可能影響其未來結果的其他因素，這些因素披露在公司向證券交易委員會提交的文件中。



