  • Thursday, March 12, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 11 March 2026, 09:40 HKT/SGT
歡聚集團發布2025年Q4財報及全年財報：BIGO Ads加速增長 股東回報強勁

新加坡, 2026年3月11日 - (亞太商訊) - 歡聚集團（NASDAQ: JOYY）發布2025年第四季度及全年財報。

2025年第四季度，歡聚營收5.819億美元，環比增長7.7%，同比增長5.9%，營收同比重回正增長軌道。公司直播業務收入環比增長1.5%達3.944億美元，連續三個季度實現環比增長；BIGO Ads收入增速持續提升，同比勁增61.5%至1.281億美元。2025年全年，公司累計營收達21.2億美元。其中，直播業務收入15.3億美元；BIGO Ads收入3.985億美元，同比增長38.5%，推動非直播整體收入占比提升至28%，較2024年提升7.9個百分點。

2025年，歡聚集團盈利實現穩步增長。2025年全年，公司non-GAAP[1]經營利潤和non-GAAP[1] EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）分別為1.508億美元和1.898億美元，同比提升10.8%和10.9%。第四季度，歡聚non-GAAP1經營利潤達4080萬美元，經營性現金流達1.16億美元。截至2025年12月31日，集團淨現金達32.6億美元。

在股東回饋方面，公司此前宣布，2025年至2027年回購及派息總計約9億美元。歡聚在2025年下半年加速回購，第四季度合計回購金額6740萬美元，全年共計回購金額1.346億美元。2025年全年，全年累計回購與派息金額約3.32億美元。考慮到2025年經營利潤兩位數的提升表現，在現有季度分紅計畫之外，歡聚將於2026年一季度額外派發2000萬美元現金分紅。

2025年第四季度財務亮點

- 淨收入為5.819億美元，2024年同期為5.494億美元，上季度為5.402億美元，同比增長5.9%，環比增長7.7%。

  • 直播收入為3.944億美元，上季度為3.885億美元，環比增長1.5%。
  • 廣告收入達1.454億美元，2024年同期為8960萬美元，同比增長62.4%；上季度為1.125億美元，環比增長29.3%。
  • 其他收入為4210萬美元，2024年同期為3750萬美元，同比增長12.3%；上季度為3920萬美元，環比增長7.2%。

- 經營利潤為1830萬美元。

- 非美國通用會計準則下1，經營利潤為4080萬美元。

- 截至2025年12月31日，公司淨現金為32.6億美元。

- 經營性現金流達1.16億美元，2024年同期為1.105億美元。

2025年全年財務亮點

- 淨收入為21.242億美元。

- 經營利潤為5580萬美元。

- 非美國通用會計準則下1，經營利潤為1.508億美元，2024年經營利潤為1.361億美元，同比增長10.8%。

- 非美國通用會計準則下1，EBITDA為1.898億美元，2024年EBITDA為1.712億美元，同比增長10.9%。

[1]本文涉及部分非美國通用會計準則指標（Non-GAAP）財務指標，以提供額外資訊，幫助投資者更方便評估公司核心業務表現，但不應被視為替代或優於按照美國通用會計準則（GAAP）編制的指標。投資者應同時參考GAAP和非GAAP指標，以獲得對公司財務表現的全面理解。關於美國通用會計準則指標與非美國通用會計準則指標之間的調整，詳細可查閱公司於2026年3月11日發佈的《JOYY 2025年第四季度及全年的財務業績》新聞稿。



