直面週期波動 復星出清風險 管理層明確未來三至五年百億利潤目標不變

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 3月9日，復星國際（00656.HK）發佈公告稱，於3月6日接到控股股東及高管的通知，其將於2025年度業績發佈後的12個月內增持不超過5億港元股份。

此前復星國際（00656.HK）發佈盈利預警公告稱，2025年度歸屬於母公司股東之虧損預計約為人民幣215至235億元。出現賬面虧損，主要是復星根據財務審慎性原則，對部分資產進行了一次性的非現金減值計提和價值重估。公司基本面穩健，將持續推進聚焦核心主業和瘦身健體的戰略，通過精細化運營促進業務增長，夯實長期價值。

在3月8日的投資者電話會上，復星管理層強調，這是一次徹底的「風險出清」，通過一次性集中的非現金減值計提，有望夯實報表基礎、提升資產質量，有利於未來利潤釋放和經營表現真實反映。公司經營基本面穩健，融資能力穩定、渠道暢通，核心主業發展向好，未來三至五年將圍繞「百億利潤」目標持續邁進。

復星也通過持續股份回購向市場傳遞信心。3月2日，復星國際宣佈，基於對公司長期發展前景的判斷，計劃於公開市場回購股份，回購總金額不超過10億港元。此前，復星國際已於2月27日斥資4,823.54萬港元回購1,302.7萬股。

分析人士指出，近期復星通過一系列舉措連續向市場傳遞信心，理性分析可以看到，經過一次性減值計提的「大洗澡」後，市場有望迎來一個全新的復星。

3月9日，復星國際(00656.HK)錄得紅盤收漲，股價震盪走高，最終收於3.83港元，較上一交易日上漲0.24港元，漲幅6.69%。

當天，國泰海通證券發表研究報告，首次覆蓋復星國際，認為公司經營基本面持續向好，盈利動能加速釋放，未來彈性與業績向上空間值得期待，給予復星國際「增持」評級，目標價7.24港元，NAV價值每股18.1港元。

報告指出，復星瘦身健體成效顯著，聚焦四大板塊，穿越週期拐點已現— 一方面大幅退出非戰略、非核心資產，加速聚焦有市場領導力的戰略核心業務；另一方面在全球範圍內嫁接中國能力，推動主業業績加速釋放，逐步打開全球市場。

同日，高盛也發佈研究報告，維持復星國際「中性」評級並上調目標價。其在報告中指出，未來創新藥上市的強勁增長、保險業務的穩定增長、黃金珠寶零售業務的穩定，以及智造板塊運營改善和產出提升等因素，將驅動復星國際未來的利潤增長。

復星為何在此時點推進資產減計？從市場角度看，復星一次性計提大額的非現金帳面虧損，一方面是風險出清，另一方面也是新舊動能的轉換。地產等傳統業務「風險出清」後，對復星影響會越來越小，復星未來主要依靠醫藥健康、保險金融、文旅等核心主業，通過創新研發和全球產業深耕推動業績增長。

在創新藥賽道，2025年復星創新藥商業化打開了巨大的全球市場空間，與輝瑞簽訂的全球獨家許可協議潛在總金額超20億美元，與生物技術公司Clavis Bio達成的戰略合作，可獲得至多72.5億美元付款。2026年開年又與衛材株式會社就H藥漢斯狀達成協議，佈局日本這一全球第四大醫藥市場，潛在總金額超3億美元。

在保險賽道，復星葡萄牙保險2025年前三季度淨利潤達1.7億歐元，同比增長11.7%；鼎睿再保險2025年上半年淨利潤8,880萬美元。近期，復星兩家國內保險公司相繼公佈2025年保費和淨利潤錄得可觀增長。其中，復星聯合健康保險業務收入達78.4億元，同比增長50%，增速在專業健康險公司中位居前列，全年實現淨利潤1.3億元；復星保德信人壽全年保險業務收入達125.98億元，較上年增長36.17%，實現淨利潤6.47億元，同比大幅增長超450%，盈利規模與質量邁上全新台階。

此外，在文旅賽道，復星多個產品線取得新年開門紅。Club Med國內五家精緻「一價全包」度假村春節核心假期六日平均入住率達90%；三亞·亞特蘭蒂斯春節假期九日總營業額突破1.24億元，同比增長20%，創下歷史最佳表現。

復星管理層在3月8日的投資人電話會議上也表示，未來3-5年力爭實現百億利潤，同時穩步推進降債和財務結構優化，力爭將集團負債降至600億左右，並爭取提升海外評級至投資級；在利潤逐步釋放的基礎上，持續提升股東回報。

對復星來說，這次業績波動是一次深刻的戰略調整。市場預期復星輕裝上陣後，有望以更健康的資產結構、更強勁的核心能力穿越週期，為未來業績注入更多確定性。復星管理層也表示，「2026年復星將進入一個新的時代，迎來一個新的發展週期，我們對未來充滿信心。」

