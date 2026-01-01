鷹普精密2025年股東應佔溢利創新高至726.2百萬港元 同比上升12.7% 2026年銷售增長加速 預測增長率約為中雙位數

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 全球領先的高精密度、高複雜度及性能關鍵零部件製造商鷹普精密工業有限公司（「鷹普」或「集團」）（股份代號：1286）今天公佈截至2025年12月31日止年度（「年內」）之全年業績。

2025年，集團的收入為5,095.5百萬港元，同比上升8.7%；本公司股東應佔溢利726.2百萬港元，同比上升12.7%，經調整股東應佔溢利為689.9百萬港元，同比上升12.1%，同創歷史新高。考慮到集團穩健的現金流狀及業務前景，董事會議決宣派2025年第二次中期股息每股8.0港仙，連同已分派的2025年第一次中期股息每股8.0港仙，全年每股股息達16.0港仙。集團財務表現穩健，加上前瞻性的全球化佈局以及多元化的終端市場佈局優勢，成功吸引了香港、海外及中國內地資金於年內買入集團股票，2025年集團股價同比2024年年底大幅上升約1.5倍。

年內，人工智能熱潮、美國關税政策巨烈震蕩與地緣政治衝突持續交織，深刻影響全球市場格局與走向，集團憑藉穩固的業務根基及恆久有效的「全球化佈局」、「區域化製造」及「雙貨源生產」戰略，成功緩解市場風險，實現了業績增長。2025年，人工智能發展勢頭繼續強勁，帶動相關的數據中心需求繼續增長，大馬力發動機作為分佈式發電機關鍵組件，需求大幅上升，令集團大馬力發動機終端市場銷售同比大幅上升43.3%，其年內銷售額已成為集團第一大細分終端市場，佔總收入達22.1%。同時人工智能數據中心相關的液冷系統需求增長亦非常強勁，帶動多元化工業——其他終端市場收入同比大幅上升38.4%。此外，由於新產品開始批量生產，帶動醫療終端市場收入同比大幅上升55.2%。

此外，集團墨西哥SLP園區仍在爬坡階段，加上員工高流失率導致廢品率上升，年內仍錄得較大淨虧損。儘管整體營運仍面臨諸多不確定性，但墨西哥SLP園區在集團「全球化佈局」中的戰略價值與商業潛力將逐步顯現，其長期發展潛力與貢獻值得期待。在內部管理方面，隨著墨西哥更多員工宿舍陸續投用，預期將有效緩解員工流失問題。此外，為把握全球熔模鑄件市場高速增長的機遇，同時配合客戶的殷切需求，集團將適度增加墨西哥SLP園區航空工廠的資本開支，並在審慎評估的前提下，持續尋求產能和工藝類別擴充的機會，以分享市場增長紅利。集團預料2026年資本開支金額為約850百萬港元，其中超過四分之三將預留予墨西哥SLP園區，其餘將主要投放於中國工廠。

此外，集團中國區大部分工廠保持穩健經營，財務表現持續亮麗，利潤實現顯著增長。隨著佛山美鍛（12號工廠）順利搬遷至南通並逐步穩定營運，該工廠業績已呈現穩健增長態勢。位於南通的八號表面處理工廠，預計在2026年有望實現扭虧為盈。

展望2026年，鑒於人工智能數據中心相關產品預期持續勁增長，加上墨西哥SLP園區大量的新訂單以及部分終端市場需求回暖，集團未來兩至三年銷售收入增長率將會加快。參考集團在手未交付訂單和未來新項目開發的進度，集團預測2026年銷售同比增長率約為中雙位數。

集團預計多元化工業終端板塊將繼續展現強勁增長勢頭。在大馬力發動機領域，隨著產品由毛坯，粗加工向更高比例的深度加工及部分全精加工升級爬坡，結合現有客戶和新客戶的新項目陸續量產以及墨西哥SLP園區二期的大型砂型鑄件車間將於今年年中正式量產可提供更多產能，預計大馬力發動機相關零部件將於2026年起開啟新一輪增長曲線。

航空，能源及醫療終端板塊未來將成為集團主要的增長引擎之一。在航空終端市場方面，墨西哥工廠已於2026年1月取得航空首階段 AS9100質量體系認證，由於航空產品涉及多項特種工藝，預計相關認證將於2026年下半年陸續完成，屆時將逐步開始批量生產。醫療終端市場方面，集團將持續開發手術機械人等相關產品，預計未來數年將展現一定的增長潛力。

根據行業預測，全球熔模鑄件市場規模將從2025年的約175億美元增長至2031年的約238億美元以上，其中約40億美元的增量來自航空、能源及醫療終端市場。為捕捉這一市場機遇，從市場增量中獲得一定的份額，集團正持續評估將航空、能源及醫療終端板塊進行獨立分拆上市，以及其他各種可行的融資方案，以支持未來產能與工藝類別的擴充，並為航空終端板塊的長期可持續發展作前瞻部署。

為積極探索與佈局中長期成長動能，集團已正式成立「未來事業部」，專注於發掘並評估符合集團戰略方向的新興市場機會，旨在為集團儲備具潛力的增長項目，並持續探索未來產業趨勢中的新機遇。「未來事業部」將扮演關鍵的創新引擎，同時亦會協助集團現有之「航空事業部」、「流體事業部」及「機械事業部」在動態競爭中提升市場佔有率和全球行業地位，為下一階段的躍升奠定基礎。

鷹普主席兼行政總裁陸瑞博先生表示：「展望未來，集團將以『全球化佈局』、『多元化終端』與『雙引擎增長』三大戰略為核心，同步推進多元化工業、航空、能源及醫療和汽车終端市場的拓展，並精準把握人工智能帶來的戰略性契機。同時，集團將持續優化全球產能配置，充分發揮全球化佈局優勢，積極推進终端市场多元化及區域產能協同。此外，集團亦會持續關注具協同效應的併購機會，強化研發與技術能力，透過提供多元化，高品質的產品與服務，推動集團持續進步，致力於為股東創造穩定且具成長性的回報。」

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network