自然美2025年度業績穩健躍升 「AI科美 大健康」戰略驅動轉虧為盈

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 亞洲知名美容護膚集團自然美生物科技有限公司（「自然美」）及其附屬公司（以下簡稱「集團」；香港上市股份代號：00157）今天公佈截至 2025 年 12 月 31 日止全年業績（「回顧期」）。集團全年營業額增長近 52.4%，突破 5.38 億港幣。溢利激增 110.2% 達 1,058 萬港幣，對比 2024 年淨虧損103.6 百萬港幣實現根本性扭轉。



東森自然美奉賢智慧工廠

核心數據彰顯轉型成效

中國大陸市場作為集團增長核心引擎，2025 年營業額同比大幅增長 74.7%，從2024年的2.55億港幣躍升至4.46億港幣，佔集團總營業額的 82.7%。其中，大陸市場產品銷售額同比增長73.4%至438.3百萬港幣，直營門店服務收入同比激增208.9%至7.5百萬港幣，雙板塊同步高增長。

門店網路高質量擴張

集團的門店網絡實現高質量擴張，截至 2025 年 12 月 31 日，加盟店及銷售點達 2,070 家，較 2024 年的 1,768 家大幅增加，其中加盟渠道新開門店 425 家，直營門店也增加至 23 家，回顧期內，集團合共開設店鋪數量同比去年增加 116 家，進一步完善門店網絡釋放品牌增長潛力。

戰略驅動跨越式增長

自然美生物科技主席雷倩博士表示：「2025 年是自然美實現結構性突破的關鍵元年，集團穩步拓展多業務版圖，邁入高質量增長新階段，『AI 科美、大健康』核心戰略的全面落地，推動集團業績實現跨越式增長。集團全面擁抱 AI 大模型技術，將其融入生產供應鏈預測到客戶售後服務的全鏈路，致力於打造權威的 AI 肌膚大健康檢測平台，通過數百萬級樣本訓練，為消費者提供精準護理方案，也為加盟主提供更有效的經營策略。」

集團行政總裁鄭吉崇先生表示：「過去一年，我們圍繞集團『AI 科美、大健康』核心戰略，持續推動企業經營體系的全面升級，使自然美由傳統美業品牌，逐步邁向以科技驅動的美業生態平台。AI 數據系統正逐步成為集團經營決策的重要支撐，從消費者需求洞察、產品研發方向，到門店服務方案設計與會員管理，逐步形成以數據驅動的運營體系。」

奉賢智慧工廠新展映中心

未來發展藍圖清晰

展望未來，集團持續貫徹「AI 科美、大健康」戰略，依託與百度、復旦大學國際金融學院的戰略合作，深挖 AI 技術在產品研發、數字化門店、智慧化行銷以及自動化管理系統升級等方面的核心賦能作用。集團計劃今年仍能實現營業額高速增長，成為中國大陸及台灣地區的頭部美妝大健康產業。

關於自然美生物科技有限公司（香港上市股份代號：00157）

東森自然美作為中國領先的上市美容護膚品牌，自 1972 年創立以來，始終以「自然就是美」為核心理念，深耕行業 55 年。依托「AI科美、大健康」戰略驅動，品牌在全球佈局2,093 家門店，成為國人自主創立的跨國生物科技標桿，持續引領美妝護膚行業革新。

