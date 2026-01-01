51WORLD旗下51Sim以53.5%市佔率穩居中國高階智能駕駛仿真市場第一

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 3月9日，北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（股票代碼：06651，以下簡稱「51WORLD」或「公司」）欣然宣佈，根據全球增長諮詢公司弗若斯特沙利文近日發佈的《中國物理AI仿真及數據平台研究報告》，公司三大核心業務之一51Sim以53.5%的市場份額位居中國端到端高階智能駕駛仿真及數據平台市場第一。

頭部車企合作倍增，產業生態深度覆蓋

得益於51Sim在2025年產品研發與市場拓展方面的突出表現，公司與中國前10名汽車企業的合作數量實現跨越式增長——從2024年的4家增至2025年的8家，覆蓋率達到80%。

除頭部汽車企業外，51Sim更在2025年實現了對高階智駕仿真上下游產業鏈的深度滲透，與一級供應商、國家級核心檢測機構及重點高校形成了高度協同的產業生態網絡。截至目前，公司已與六大國家級權威檢測機構達成全面合作，覆蓋率達100%。

政策東風疊加千億市場，增長空間可期

基於51Sim在高階智能駕駛仿真產業鏈的深度佈局，公司充分受益於行業政策紅利。2026年新版《道路機動車輛生產企業准入審查要求》明確規定，智能駕駛車輛上路前必須完成仿真測試，這一剛性需求將為51Sim帶來持續的市場增量。

弗若斯特沙利文預測，中國物理AI仿真及數據平台市場規模將在2030年達到人民幣1,806.1億元。51WORLD預期，51Sim將迎來更為廣闊的市場空間與收入增長機遇。

關於北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

51WORLD（股票代碼：06651）是一家專注於數字孿生技術的創新型企業，致力於通過物理AI仿真及數據平台為智能駕駛、智慧城市等領域提供核心技術支撐。公司三大核心業務之一的51Sim已成為中國高階智能駕駛仿真領域的領軍品牌。

本新聞稿僅供參考，不構成任何投資建議。

