Agent first不是口號：LeapCat.ai如何讓AI"嵌入"而非"附著"于金融業務

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 大多數 AI 是副駕駛，LeapCat AI 是自動駕駛--你只需要告訴它目的地。

一、傳統模式的致命缺陷

傳統投資流程：用戶盯盤 - 發現機會 - 打開 App - 下單。這個鏈條充滿結構性問題。信息延遲：熱門 IPO 額度在開放申購后幾分鐘內被搶光，美股突發新聞后的第一波行情由量化基金收割，散戶看到的"機會"大多是別人吃剩的殘羹。執行損耗：打開 App、輸入代碼、選擇賬戶、計算倉位、確認下單，每一步都在消耗時間。情緒干擾：盯盤本身是情緒勞動，貪婪與恐懼在最需要理性時最容易滋生。

金融交易正在經歷從"算法交易"（規則驅動，機械執行）到"智能體交易"（推理、規劃、記憶、協作）的范式躍遷。LeapCat 的 Agent first 哲學，正是對這一躍遷的實踐。

二、LeapCat：讓 AI 成為"自動駕駛"

Agent first 不是"App + 一個 AI 助手"，而是"AI 作為交易的第一執行者"。

LeapCat 將投資流程重構為四個閉環階段：感知（7×24小時監控全球市場，融合多源信息提取關鍵信號）→ 推理（多智能體協作框架并行啟動，決策速度提升千倍）→ 執行（自動調撥資金、計算動態杠桿、提交訂單、設置止盈止損，毫秒級完成）→ 進化（決策全過程存入分層記憶系統，越用越懂你）。

LeapCat 從第一行代碼開始，就假設"執行者不是人，是 AI"。所有功能以 API 形式存在，杠桿交易、跨市場接入、USDT 結算每一個模塊都是"可被 Agent 調用的服務"，而非"需要人類點擊的按鈕"。

三、"無縫嵌入"的含金量

多數金融平臺的"AI"止步于智能客服--這是附著，不是嵌入。LeapCat 的 Agent first 走得更遠：直接調用系統資源（調撥資金、提交訂單）、覆蓋全鏈路交易（從信息獲取到決策執行一氣呵成）、介入核心業務（杠桿計算、風險控制每個環節都有 Agent 身影）、可審計可干預（用戶可隨時暫停、審查、調整）。

附著是"問它答它"，嵌入是"讓它做它"。 LeapCat 選擇后者。金融的底線是信任，而傳統 AI 像個黑箱。LeapCat 的"嵌入"是可驗證、可追溯、可控制的：Agent 的每一個判斷清晰可查，每一筆資金流動鏈上存證不可篡改，授權隨時可撤銷。這不是信任某個機構，而是信任一套可驗證的系統。同時LeapCat 嚴格遵循全球多地區金融監管要求，接入的資產、渠道與服務均完成合規準入。所有合作方均經過嚴格資質審核，確保生態透明、穩定、可信。

四、愿景：從工具到合伙人

今天的 AI Agent 需要你下令："監控港股 IPO""止盈設 20%"。明天的 AI Agent，會在你想到之前已經替你做好。這不是魔法，而是分層記憶與性格設計--智能體不僅記住你買過什么，更讀懂你的投資性格：激進還是保守？長線還是短線？從"你告訴它做什么"到"它知道你想要什么"，這是 AI 從工具到合伙人的躍遷。

Agent first 的真正目的，不是用 AI 替代人，而是讓人和 AI 各自歸位：人擅長設定目標、判斷價值；AI擅長7×24小時監控、毫秒級執行、零情緒干擾。未來，你的 Agent 不僅懂你，還會與券商、基金、監管的 Agent 自主對話，協商費率、完成合規披露，成為數字世界的"金融公民"。

"當每個人都有了一個永不休息、持續進化的數字交易員，你打算用它做什么？"

關于 LeapCat AI： 全球首家 Agent first 設計的平臺。致力于通過智能分身和先進金融科技，為全球市場提供高效便捷的資產流動性解決方案。

核心功能：

- 全球資產接入（港股、美股、A 股，支持杠桿交易）

- 分層記憶系統（構建可進化的用戶畫像）

- USDT 快速入金（簡化 KYC，資金流轉更高效）

Brand: Leapcat

Contact Person Name: Jake

Address (with Postcode): Manulife Place, Kowloon, Hong Kong

Official Website: https://leapcat.ai

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network