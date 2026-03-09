「新增長機遇-新資產敘事」廣發証券2026年春季資本論壇成功舉辦

深圳, 2026年3月9日 -(亞太商訊) - 3月5日至6日，由廣發証券主辦的以「新增長機遇•新資產敘事」為主題的2026年春季資本論壇在深圳成功舉辦。本次論壇精心策劃了一場主論壇及七場分論壇，議題廣泛覆蓋AI、商業航天、能源周期、大類資產、地產、固收、量化等多個熱門話題，為參會者奉上了一場專業的思想盛宴。論壇吸引了近700家上市公司與投資者進行深入互動交流，40餘位產業界資深代表發表了精彩演講，現場參會投資者超過4000人。廣發証券總經理秦力出席本次論壇活動。

主論壇上，廣發証券副總經理張威代表公司致辭。他指出，2026年作為「十五五」規劃的開局之年，中國經濟將在消費與投資雙引擎的驅動下，通過新舊動能的深度融合及國內國際雙循環相互促進，釋放前所未有的新增長機遇。特別是以AI為代表的新技術與場景化應用加速落地，為優質中國資產的價值重估提供了戰略窗口。張威還回顧了廣發証券成立35年來穩居國內頭部券商前列的發展歷程，強調公司將繼續聚焦專業能力建設、客需驅動發展及數智化轉型方向，持續革新研究體系，刷新核心能力，穩步向具有全球競爭力的一流投資銀行邁進，為金融強國建設貢獻力量。

中國社會科學院大學教授、中國工業經濟學會名譽會長江小涓，中國人民大學區域國別研究院院長、國際關係學院副院長翟東升，中微公司資深副總裁、全球業務管理及刻蝕產品事業總部、EPI及D-RID PECVD產品部總經理叢海等重量級嘉賓，分別圍繞各自的研究和行業領域發表了主題演講。

江小涓圍繞「當前經濟形勢和十五五規劃的幾個關鍵問題」進行分享，對當下面臨的核心問題與挑戰做了精準定位，並結合發展目標，從創新、改革和開放三個維度分析了未來的政策脈絡。

翟東升圍繞2026世界政治與地緣衝突，分享了當下全球政治格局新特徵、美國的戰略傾向，並展望了未來中美博弈的階段特點、關鍵節點和核心競爭領域。

叢海則從中微公司的業務發展實際出發，闡述了微觀製造產業的戰略重要性，並分享了科創企業實現高速、穩定、健康和安全發展的「五個十大」寶貴經驗。

廣發証券首席經濟學家郭磊博士與策略首席分析師劉晨明也分別圍繞「觀往知來：四個維度看本輪新技術周期的影響」「非美資產表現與後市觀點」發表了主題演講。他們憑藉深厚的專業功底和敏銳的市場洞察力，為參會者提供了獨到的經濟分析與投資策略建議。

郭磊博士認為，「2028全球智能危機」的觀點是不正確的，技術衝擊就業的觀點幾乎在每輪技術革命時都會出現。歷史規律顯示，技術進步整體是就業中性的；只是在導入期、展開期兩個階段，會呈現不同的宏觀效應。中國經濟在展開期階段具備顯著的內生優勢，且政策重視技術場景化，未來會有廣闊的發展空間。在技術進步不同階段，資產選擇有不同特徵。2026年資產市場將呈現新舊資產分化收斂的形態，其中科技類資產中期潛力突出但短期賠率約束，消費類資產中期勝率高但短期賠率高，周期類資產短期勝率與賠率雙高，建議均衡配置。

劉晨明指出，伊朗局勢惡化之前，全球非美市場持續創出歷史新高，體現非美流動性非常充裕，當然更重要的還是大多數經濟體的經濟領先指標都在持續回升。A股亦是如此，2026年大概率是時隔5年ROE再次回升。短期來看，伊朗問題難以準確研判，配置上核心是圍繞一季報（成長和周期），進可攻退可守。中期維度，情況可能更加清晰，中期選舉年，特朗普很難接受油價中樞持續上漲帶來的美股戴維斯雙殺。因此，全面來看，非美資產繼續維持牛市環境的概率較大。

論壇現場同步發布了「廣發研究」品牌煥新升級宣傳片，凸顯了廣發証券研究品牌的「專業化、國際化、數字化」核心特質，全面展示了廣發証券在研究領域的深厚底蘊與創新活力。此次品牌升級不僅是視覺形象的升級，更是戰略內核的昇華，標誌著廣發証券將以更加深度、開放的姿態擁抱全球市場，以更加智能的服務賦能客戶，持續為投資者創造價值。

本次春季資本論壇由廣發証券研究、投行、財富資管、期貨等多個業務條線共同策劃，成功搭建了上市公司與投資者之間高效溝通的橋樑，充分彰顯了公司在優勢產業賽道上的專業實力與市場影響力。站在公司成立35周年的新起點上，廣發証券將繼續積極把握產業變革和全球市場機遇，以自身的積極作為推動資本市場高質量發展，為科技創新與產業創新深度融合貢獻力量。

