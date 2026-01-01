今天，五一視界納入港股通正式生效！

香港, 2026年3月9日 - (亞太商訊) - 近日，根據上海證券交易所及深圳證券交易所發佈的港股通調整通知，五一視界H股已被正式納入港股通標的證券名單，調整自2026年3月9日起生效。自生效日起，符合港股通准入條件的內地投資者可通過滬港通、深港通下的港股通機制，直接交易公司在香港聯交所上市的H股。

關於五一視界

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（簡稱：五一視界或51WORLD，股票代碼：6651.HK），於2015年2月成立，是中國首家登陸資本市場的"物理AI"核心基礎設施企業。公司以"克隆地球5.1億km²"為願景，致力於構建數字世界與物理世界之間的橋樑。

面對人工智慧從大語言模型（LLM）向世界模型（World Model）演進的時代浪潮，五一視界已構建起物理 AI 的三大核心技術要素：世界空間模型、仿真訓練平臺及合成數據燃料。

當前，公司已打造三大商業平臺：51Aes（數字孿生平臺）、51Sim（合成數據與仿真平臺）、51Earth（數字地球平臺），業務網路覆蓋全國及海外19個國家與地區，服務全球超千家大中型企業客戶。

公司以"科技自立自強"為戰略根基，通過"晶片-系統-生態-應用"的閉環生態，構建了完整國產化體系，加速AI與實體經濟的融合與落地，助力打造智能經濟新形態，並充分借助資本市場的資源與力量，在更廣闊的市場中釋放技術價值與產業影響力。

