中國工業機器人龍頭埃斯頓於香港聯交所主板正式掛牌



香港, 2026年3月9日 - (亞太商訊) - 中國工業機器人龍頭 - 南京埃斯頓自動化股份有限公司 (「埃斯頓」或「公司」，股份代號：2715.HK)，今日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板正式上市並開始買賣，每手買賣單位為200股。 此次IPO全球發行發售規模為9678万股H股，根據配售結果顯示，國際配售獲超額認購3.34倍，香港公開發售超額認購近19.67倍，淨集資額約14.12億港元。 華泰金融控股（香港）有限公司為本次發行之獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。此次發行埃斯頓引入7名基石投資者，包括Harvest Oriental、亨通光電旗下亨通光電國際、Dream'ee HK Fund、至源、海天國際旗下Haitian Huayuan、網譽科技旗下裕祥及前海合眾投資，合共認購約6,691萬美元。 埃斯頓作為中國工業機器人領軍企業，主要向從事汽車、工程機械及重工業以及鋰電池等多個製造領域的客戶提供工業機器人及智能製造系統及自動化核心部件及運動控制系統。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國工業機器人解決方案市場中，連續多年保持本土企業工業機器人出貨量第一名。於2025年上半年取得歷史性突破，國內市場上工業機器人出貨量超越外資品牌，成為首家登頂中國工業機器人解決方案市場的國產機器人企業。按2024年收入計，公司在全球市場及中國市場的所有製造商中均排名第六，市場份額分別為1.7%及2.0%。 行業快速發展 全球及中國市場空間巨大 隨著科技快速進步及應用領域的擴展，全球工業機器人解決方案市場近年來出現大幅增長。2020年至2024年，市場規模按收入計由147億美元增加至254億美元，複合年增長率為14.6%，並預期未來將維持強勁的增長率，預計收入將於2029年達到518億美元，2024年至2029年期間的複合年增長率為15.4%。2020年至2024年，中國工業機器人解決方案市場規模由69億美元增長至127億美元，複合年增長率為16.5%。預計這一增長勢頭將持續，至2029年中國工業機器人解決方案市場的市場規模有望達到288億美元，2024年至2029年期間的複合年增長率將達17.8%。 構建全球化網絡 持續增強國際競爭力 埃斯頓自成立以來，以打造「中國機器人的世界品牌」為核心，深度構建覆蓋研發、生產、交付和服務的全球化網絡，并在產品與品牌、營銷與服務、製造及研發等層面的全球化佈局，持續增強國際競爭力。截至2025年9月30日，公司已在全球範圍內運營七個製造基地，設立75個服務網點，擁有1,090名境外員工，業務覆蓋歐洲、美洲、亞洲等製造業及經濟發達區域。 通過全球戰略性收購、自主研發的核心技術及高效的商業化能力，埃斯頓已在工業機器人領域建立起以多品牌組合協同效應、全面應用覆蓋及全球化市場滲透為特徵的競爭優勢。在持續推動Estun品牌走向國際市場，提升境外客戶對產品及品牌的認可度的同時，陸續收購Trio、Cloos及M.A.i.等領先企業，整合其實力，迅速擴大在工業自動化領域的全球產品矩陣。於往績記錄期間，於2022年、2023年、2024年以及2024年及2025年首九個月的收入分別為人民幣3,880.8百萬元、人民幣4,651.9百萬元、人民幣4,008.8百萬元、人民幣3,370.3百萬元及人民幣3,803.6百萬元。其中，境外收入佔總收入的比例分別為33.8%、34.3%、34.2%、33.8%及29.4%，境外業務毛利率在往績記錄期間始終保持在30%以上，展現出穩定的盈利能力和持續的增長潛力。 精準錨定技術創新 市場突破表現出色 埃斯頓一直堅持「從跟隨到超越」的研發戰略目標，堅持系統級正向的研發戰略。公司以南京為研發中心，整合德國、英國等全球研發資源，組建了一支以國際行業專家和高層次專才為主的研發團隊，並形成自動化創新團隊、高工技術團隊和專家學術團隊三大人才梯隊。結合全球產業趨勢與不同區域市場的需求，精準錨定技術創新方向。2022年、2023年、2024年以及2024年及2025年首九個月，研發支出（包括研發開支及資本化研發投入）分別為人民幣401.6百萬元、人民 幣504.1百萬元、人民幣502.9百萬元、人民幣349.6百萬元及人民幣354.2百萬元。 通過中外研發資源的互補，埃斯頓實現了研發效能的顯著提升，持續輸出具有前瞻性與實用性的創新成果，為全球客戶提供更具競爭力的解決方案。公司以機器人智能製造完整解決方案為核心，積極賦能千行百業的轉型升級。在汽車、鋰電池、光伏、金屬加工、電子、工程機械、建材、包裝物流等細分行業，全力推動製造業向數字化、智能化、綠色化方向發展。根據弗若斯特沙利文的資料，以工業機器人出貨量計，公司已連續多年在中國工業機器人解決方案市場的國產企業中蟬聯第一，並於2025年上半年超越外資品牌，成為首家在該市場排名中登頂的國產機器人企業。截至2025年9月30日，過去五年零九個月間，工業機器人累計出貨量已超過105,000台。在光伏、動力電池等新興行業率先佈局，快速實現市場突破。根據同一資料，鈑金折彎工業機器人及光伏領域使用的工業機器人的出貨量於2024年位列全球工業機器人解決方案市場第一，鈑金折彎及光伏的市場份額分別為7.8%及11.0%。 最新動態或迎重大利好 埃斯頓A股（002747）於3月3日發佈《關於參股公司南京工藝與南京化纖資產重組事項完成交割的公告》，南京化纖股份有限公司（以下簡稱“南京化纖”，600889.SH）擬發行股份購買公司所持南京工藝裝備製造股份有限公司（以下簡稱“南京工藝”）3%的股份。本次交易完成後，公司將持有南京化纖1.89%的股份，自發行結束之日起12個月內不得進行轉讓。 以南京化纖2026年3月2日收盤價17.05元/股為基準初步測算，在未考慮限售期流動性折扣的情況下，對應的其他非流動金融資產的公允價值為1.8億元。截至目前公司持有該部分股份帳面價值為4,919萬元，預計公允價值變動損益約為1.3億元，將對公司2026年度第一季度業績產生重大影響。 南京埃斯頓自動化股份有限公司 (「埃斯頓」或「公司」，股份代號：2715.HK) 深耕行業三十餘年，是中國工業機器人領軍企業，主要向從事汽車、工程機械及重工業以及鋰電池等多個製造領域的客戶提供工業機器人及智能製造系統及自動化核心部件及運動控制系統。公司已於2015年於深圳證券交易所上市（股票代碼：002747.SZ）。根據資料，在中國工業機器人解決方案市場中，埃斯頓連續多年保持本土企業工業機器人出貨量第一名，於2025年上半年取得歷史性突破，國內市場上工業機器人出貨量超越外資品牌，成為首家登頂中國工業機器人解決方案市場的國產機器人企業。埃斯頓始終秉承“開放、創新、奮鬥、共成長”的發展理念，堅持走自主研發核心技術之路，立足中國，整合全球人才資源，為全球客戶提供高品質的產品和智能化完整解決方案，推動中國智慧製造享譽全球。公司堅持“ALL Made By Estun”全產業鏈戰略，構建了完全自主可控的智能製造生態鏈。



