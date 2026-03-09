復星國際：對部分非核心業務一次性計提非現金減值 核心產業發展向好

香港, 2026年3月9日 - (亞太商訊) - 3月6日，復星國際（00656.HK）發佈盈利預警公告稱，根據現有資料及截至2025年12月31日最新未經審核綜合管理帳目，2025財政年度歸屬於母公司股東之虧損預計約為人民幣215億元至人民幣235億元。虧損主要系地產項目與部分非核心業務商譽的一次性非現金減值計提。

復星國際在公告中陳述了年度大額賬面虧損的主要原因。一是2025財政年度內，房地產行業下行週期持續，市場整體需求疲軟，集團地產業務板塊承壓。二是由於市場變化，對部分非核心業務板塊的商譽、無形資產等計提了減值準備，以客觀反映其價值。公告同時強調，以上大額賬面虧損不影響公司整體運營和現金流，公司基本面保持穩健。

市場分析人士指出，復星此次減值屬「卸下包袱」的財務審慎行為，既不影響公司經營現金流，也未動搖公司長期投資價值，資產根基牢固。從另一角度看，「巨額」減值計提後，其千億級別的淨資產規模仍然穩固，NAV甚至可能還有所增長，對應當前股價，或形成難得的左側交易機會窗口，值得投資者關注。

從淨資產數據來看，據復星國際2024年年報，截至2024年12月31日，歸屬於母公司所有者的淨資產為1181.03億元，以此次盈警預虧中值225億元減值測算，扣除後歸母淨資產約為956.03億元，仍保持近千億規模；即便按上限235億元計算，仍保有946.03億元淨資產規模，整體資產結構依然穩健。

值得注意的是，減值主要集中於地產板塊與非核心業務商譽，既是出於對地產行業下行週期下的審慎調整，更是復星「瘦身健體、聚焦主業」戰略的持續落地。事實上，2025年至今，復星核心資產的增值與價值釋放，不僅能夠對沖此次減值的影響，甚至為淨資產貢獻增量。

公開信息顯示，2025年復星醫藥健康、保險金融等主業板塊表現亮眼，並在進入2026年後保持強勁勢頭。

在創新藥賽道，2025年復星創新藥商業化打開了巨大的全球市場空間，與輝瑞簽訂的全球獨家許可協議潛在總金額超20億美元，與生物技術公司Clavis Bio達成的戰略合作，可獲得至多72.5億美元付款。2026年開年又與衛材株式會社就H藥漢斯狀達成協議，佈局日本這一全球第四大醫藥市場，潛在總金額超3億美元。

在保險賽道，復星葡萄牙保險2025年前三季度淨利潤達1.7億歐元，同比增長11.7%；鼎睿再保險2025年上半年淨利潤8880萬美元。近期，復星兩家國內保險公司相繼公佈2025年保費和淨利潤錄得可觀增長。其中，復星聯合健康保險業務收入達78.4億元，同比增長50%，增速在專業健康險公司中位居前列，全年實現淨利潤1.3億元；復星保德信人壽全年保險業務收入達125.98億元，較上年增長36.17%，實現淨利潤6.47億元，同比大幅增長超450%，盈利規模與質量邁上全新臺階。

此外，在文旅賽道，復星多個產品線取得新年開門紅。Club Med國內五家精緻「一價全包」度假村春節核心假期六日平均入住率達90%；三亞·亞特蘭蒂斯春節假期九日總營業額突破1.24億元，同比增長20%，創下歷史最佳表現。

「復星選擇在本次年度報表中一次性計提大額的非現金帳面虧損，實為主動出清風險，繼續推進其『瘦身健體、聚焦主業』戰略。」上述分析人士表示，拋下包袱之後，復星未來增長邏輯更加清晰，尤其是醫藥、保險、文旅等主業將獲得更多資源傾斜，成為價值錨點。

復星近期也通過加大股份回購力度向市場傳遞信心。3月2日，復星國際宣佈，基於對公司長期發展前景的判斷，計劃於2025年度業績公告發佈後至2026年股東周年大會日，於公開市場回購股份，回購總金額不超過10億港元。此前，復星國際已於2月27日斥資4823.54萬港元回購1302.7萬股。

