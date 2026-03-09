全球最大一站式珠寶商貿平台匯聚約80,000名買家 東盟、韓國等地買家見增長



香港, 2026年3月8日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦，以「兩展兩地」模式舉行的第42屆香港國際珠寶展及第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天圓滿閉幕。珠寶雙展共吸引來自150個國家及地區、約80,000名買家親臨採購，當中來自125個國家及地區逾28,000名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；而珠寶展則吸引來自140個國家及地區、逾51,000名買家出席。 香港貿發局副總裁古靜敏表示：「珠寶雙展雲集來自超過40個國家及地區、約4,000家展商參與；來自菲律賓、韓國、澳洲和瑞士的買家數目均錄得顯著增長，充分彰顯珠寶雙展的國際化定位。展會期間舉辦超過30場行業講座及活動，讓業界掌握最新市場及行業趨勢；並吸引硬足金展館、竹山綠松石展館，及香港表廠商會館首次參展，向國際買家展示各款珠寶工藝。」 業界看好韓國及東盟市場 為更深入了解珠寶行業趨勢，香港貿發局向現場1,509名參展商和買家進行問卷調查。結果顯示買家及展商對經濟前景審慎樂觀，問卷調查重點結果如下： 市場及行業展望： 44.3%受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升，49%受訪者預計持平

受訪者認為未來兩年珠寶產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想，包括：韓國（73.2%）、東盟（71.8%）、中國內地（68.5%）、台灣（65.3%）和澳洲（64.1%）

市場潛力方面，最多受訪者正在嘗試開拓的市場分別是歐洲（20.8%）、東盟（16.8%）、中國内地（15.3%）、日本（15.3%）和台灣（10.8%）

未來三年，人工智能（66.1%）、社交媒體（43.7%），以及大數據（41.5%）的技術進步對珠寶行業影響最大 產品趨勢： 受訪者認為今年時尚首飾（57.3%）、貴重珠寶（35.1%）、及設計師珠寶（21.1%）有最大增長潛力

黃色K金（40.1%）、白色K金（31.7%）、及純黃金（28%）是2026年最受歡迎的貴金屬產品

鑽石（28.8%）是今年最受歡迎的寶石，其次是紅寶石（24.7%）和珍珠（19.7%） 黃金熱潮持續 推動內地硬足金企業「出海」 政府新一份財政預算案提出，將積極推動香港建立國際黃金交易市場，為珠寶市場的黃金需求注入新動能。今年世界黃金協會首次率領10家內地展商設立硬足金展館，成為香港國際珠寶展一大焦點。中國區首席執行官王立新表示：「香港國際珠寶展有助中國黃金製造商與國際買家建立聯繫並擴展海外市場，我們在展會首三天已接獲不少買家的訂單。目前我們重點開發東南亞、中東及印度市場，因為當地對硬足金產品的興趣正逐漸提升。而且克重較輕的硬足金產品價格相對較低，對年輕的中產消費者尤其具吸引力。」 來自深圳的粵豪珠寶為硬足金展館的展商之一，其副總經理翁祥榕表示：「公司今年將拓展海外客戶列為業務重點，展會為我們的目標提供了最佳的展示平台，我們還與東南亞市場建立了聯繫，包括馬來西亞、新加坡和泰國等地。」另一內地硬足金展商表示將於短時間內在香港設立辦公室，更好利用香港平台「出海」，開拓環球商機。 參展商稱銷售額勝預期 鑽石深受各地買家青睞 多位展商表示本屆銷情較預期理想。來自韓國的Soyou創辦人Youngeun Kim 表示：「這項展會是全球最大的珠寶商貿平台，我們成功接觸到來自中國內地、非洲和英國的潛在買家，預期銷售表現將較去年增長30%。」專門經營高額、投資級別鑽石的香港展商SimStar Asia Limited表示，展會期間已獲得as數個來自歐洲和美國的訂單，總成交額達到數百萬美元，預計今年銷售額將會增長10%，預期市場對高淨度和頂級色澤的5至10卡白鑽需求持續強勁，稀有的紅鑽與藍鑽亦受到買家追捧。 今年「品牌精粹廊」規模擴逾四成，其中土耳其展商Zen Diamond出口銷售經理Emre Can表示，原本計劃拓展亞洲市場為目標而來，但展會首天已經有英國和美國買家對其產品感興趣，亦有歐洲和南美的客戶專程到場洽談，深信品牌珠寶的商機遍及全球。 新世代追求個人化首飾 設計師珠寶漸趨流行 今屆展會迎來超過50家珠寶設計師展商，包括首次參展的10位韓國設計師。韓國展團對今屆成績感到滿意，並考慮明年進一步擴大參展規模，其中有韓國設計師展商表示，已收到多位來自歐洲買家的洽商查詢，當中有來自波蘭買家的洽談更超出預期。同場舉行的研討會，由Trendvision Jewellery + Forecasting創辦人兼創意總監Paola De Luca主講，向現場觀眾剖析未來珠寶設計的最新趨勢，及如何透過個人化設計回應年輕客群需求。 展會亦特設三個設計比賽，分別為第27屆香港珠寶設計比賽、香港國際時尚足金飾設計比賽，以及首屆國際翡翠玉器首飾設計大賽。設計比賽頒獎典禮已順利在展會舉行，得獎作品更於會場展示，讓在場買家一睹嶄新設計，也促進設計師和珠寶製造商的緊密合作。 助力環球展商開拓新機遇 珠寶雙展匯聚環球參展商，烏茲別克更首次亮相，當地展商Fonon Jewelry House帶來具中亞文化特色的黃金飾品，吸引海外買家垂青，其外經貿事務主管Alisher Romanov表示：「我們希望以香港為跳板，擴展至其他亞洲市場，並成功與來自中國內地、馬來西亞和菲律賓的潛在買家會面，預計銷售額達約5,000萬美元。」另一位烏茲別克展商表示，已與一名香港買家落實一筆約3,500萬美元的珠寶訂單。烏茲別克展團亦把握今屆展會機遇，與香港貿發局及香港珠寶製造業廠商會正式簽署合作備忘錄，進一步通過香港平台推廣烏茲別克的珠寶到世界各地，並加強與香港的商貿連繫。 買家物色多元產品與服務 土耳其買家Kasapoglu Jewellery目標在展會尋找新的裸鑽供應商，並預留超過90萬美元作採購之用；專營鑽石批發的美國買家David Abraham & Co則認為展會一應俱全，發掘到鑑證和重新拋光等服務，亦可直接採購寶石檢測設備和工具，單日內已與35家來自香港、印度、中東和歐美等的展商會面。 來自北京的中國黃金集團黃金珠寶有限公司在鑽石、寶石及珍珠展採購了綠松石產品，亦到珠寶展物色精品珠寶，並指出高端寶石與大眾飾品的需求同步上升，年輕消費者偏愛小巧精緻款式，是次在珠寶雙展的採購預算為20萬美元。另一買家Golden Silver Z.L S.A.是拉丁美洲具規模的925純銀首飾供應商，已連續逾20年參觀展會。今年再度前來展會，並與三家展商確認銀飾訂單，合共成交逾190萬美元。 線上線下融合添商機 受地緣政治局勢影響，個別地區買家未能親臨展會。香港貿發局因應情況即時啟動應變措施，包括現場即時支援及協助展商放置宣傳資訊，並且協助買家重新安排航班與住宿，使其到訪行程可延後一至兩天。同時，大會積極採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式，將實體展的商貿交流延伸至網上平台。展商與買家可透過HKTDC Marketplace App的「商對易」(Click2Match) 及 hktdc.com Sourcing 進行AI商貿配對；而在場買家亦可使用「掃碼易」(Scan2Match) 掃碼洽談，於展會期間及之後持續溝通。針對個別地區買家未能親身來港採購，展會促成超過100場線上商務對接，協助業界在困難時間拓展商機。 大會一直致力協助展商開拓內地市場，推動電商銷售。今年兩大電商平台，淘寶天貓及首度參與的抖音，合共雲集10家展商及逾30位網紅達人參與，錄得超過3,500萬人次，預計銷售額超過2,000萬美元。此外，大會更邀請到韓國網紅到展會參觀，並成功物色多家展商進行採購，預計成交額接近70萬美元。 圖片下載：https://bit.ly/4aXXZ24 由香港貿發局主辦的第42屆香港國際珠寶展，以及第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展圓滿結束。 全球一站式珠寶商貿平台廣受全球業內人士喜愛，買家採購態度積極。 烏茲別克展團今年首次參與香港國際珠寶展，更與香港貿發局及香港珠寶製造業廠商會正式簽署合作備忘錄，進一步通過香港平台推廣烏茲別克的珠寶到世界各地，並加强與香港的商貿連繫。 抖音首度參與香港國際珠寶展，助展商突破地域界限，開拓內地市場。 珠寶雙展涵蓋整個珠寶業產業鏈，從珠寶原材料、設計製造到首飾成品、以至鑲嵌、包裝和鑑別儀器，均一應俱全。 珠寶匯演展示最新創意設計，促進各方交流。 第27屆香港珠寶設計比賽以「未琢之韻．自然之美」為題，讓本地專業珠寶設計師及學生一展才華，多名設計師憑作品在比賽中脫穎而出，分別奪得獎項。 以「玉韻新傳，設計無界」為主題的國際翡翠玉器首飾設計大賽，於頒獎典禮上表揚一班融匯翡翠玉石與國際文化的傑出設計師。 珠寶雙展期間舉行超過30場珠寶行業講座及交流活動。

相關網頁 香港國際珠寶展 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽網頁 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc http://hkdgp.hktdc.com/tc 精選產品 https://tinyurl.com/2vtknn2r

香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 簡惠宜 電話：(852) 2584 4055 電郵：winnie.wy.kan@hktdc.org 黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.kw.wong@hktdc.org 張敏萱 電話：(852) 2584 4137 電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



話題 Press release summary



部門 展会, 时尚服装, 消费者, Design & Art, 本地, 手表/珠宝, ASEAN, Local Biz, Trade Finance, Startups, 美容/护肤, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

