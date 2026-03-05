迅策(3317.HK)發佈盈利預告：營收翻翻 大超預期 中國版Palantir崛起！

香港, 2026年3月6日 - (亞太商訊) - 深圳迅策科技股份有限公司（「迅策科技」或「公司」，股份代碼：3317.HK）發佈盈利預告。在行業同行普遍仍處投入期、持續燒錢的背景下，公司穿越市場週期考驗，交出大幅超出市場一致預期的亮眼成績單，展現出強勁的增長韌性與盈利改善能力。

公告數據顯示，報告期內公司實現收入人民幣12.83億元，同比大幅增長102.95%，盈利水平實現質變性躍升。扣除一次性非經常性損益後，公司2025年度經調整淨虧損為人民幣5500万萬元，較2024年大幅收窄，經營質量持續優化。

本次業績表現中，營收規模與虧損改善幅度雙雙大幅超出市場分析師預期（萬得一致性預期：營收9.87億元，淨利潤 - 1.34 億元）。尤為亮眼的是，公司 2025 年下半年營收較上半年實現暴增448%，呈現出強勁的季度性爆發式增長態勢，業績增長勢能已全面釋放，發展動能持續增強。

成功商業模式與前瞻佈局，驅動業績爆發式增長

為什麼會取得如此靚麗的業績？顯然，這離不開迅策科技的前瞻佈局與成功商業模式的強力支撐。在商業模式層面，迅策科技將核心技術與解決方案深度部署在多元化客戶的自我管理雲或本地系統中，服務覆蓋中國資產管理規模前 10 大資產管理公司，並成功將解決方案拓展至資產管理以外的多元化產業，構建了穩固的行業領導地位。

正是這一紮實的商業底座，為公司抓住新一輪技術浪潮奠定了關鍵基礎。2025 年全球 AI 大模型邁入規模化落地新階段，AI 基礎設施與行業解決方案加速滲透多元場景，企業對實時、高質量、結構化數據的需求呈指數級增長。公司精准把握行業機遇，持續加碼技術研發與產品迭代，全面升級實時數據平台與 AI Agent 能力，高效滿足大模型時代的數據處理、治理與應用需求，這些為公司的業績增長立下了汗馬功勞。

業績實現爆發的另一核心動力，源自公司在新興領域的業務拓展。2025年，公司在商業航天、機器人、智能生產等前沿新興領域持續突破，相關數據解決方案的市場需求迎來爆發式增長。

疊加企業級AI應用已正式步入付費爆發週期，公司與核心客戶的合作關係持續深化升級，客戶對於數據基礎設施及智能分析服務的付費意願顯著提升，ARPU值實現跨越式增長，進一步拓寬了公司的業績增長邊界，打開了業績增長空間。

未來，隨著公司商業模式陸續升級為by token調用付費，by token訓練模型次數收費，以及按效果付費與分成等多元化模式，公司盈利結構將持續優化，收入可預見性與持續性顯著增強，亦將為公司構築更穩固的增長曲線與更廣闊的盈利空間，推動業績實現高質量、可持續的長期增長。

經營效率全面躍升，高成長屬性清晰確立

從核心經營指標來看，迅策科技以AI Data Agent為核心，持續強化實時數據處理能力，構建全鏈路技術體系與場景化應用，已實現經營效率與商業價值的雙重突破：

公司人均創收達290 萬元，較傳統軟件企業高出一倍，人效大幅提升，徹底打破行業效率天花板；ARPU值躍升至556萬元，較2024年的272萬元實現同比翻番，取得重大突破，充分彰顯公司產品力與客戶價值認可度持續提升。

營收層面，公司2025年營收達12.83億元，跨越10億級規模門檻，標誌著企業邁入高質量發展新階段，規模效應與商業化能力顯著增強，成長速度顯著領跑行業平均水平，成長動能充沛。

總體上看，公司憑藉領先的商業模式、持續的產品創新與高效的運營體系，在高質量發展軌道上穩健前行，盈利能力、成長潛力與行業競爭力同步凸顯，高成長屬性清晰確立。

對標全球數據巨頭Palantir，長期成長空間全面打開

事實上，迅策科技的綜合競爭力遠不止於此。在戰略定位層面，公司早已確立清晰且極具長期想像空間的發展藍圖：對標全球頂尖數據巨頭 Palantir，打通從數據獲取、治理、分析到大模型場景應用的全鏈條能力，在技術架構、商業模式與成長路徑上高度契合。伴隨公司技術壁壘持續加固、業績進入高速爆發通道，市場高度認可的中國版 Palantir已然正式崛起，長期成長空間全面打開。

而本輪業績的爆發式增長，更讓市場清晰看見其稀缺內核與價值成色。作為港股市場 AI 數據基礎設施領域極具稀缺性的核心標的，公司在產品矩陣、核心技術、商業模式及優質客戶資源等維度均構築起難以複製的競爭壁壘，是大模型時代數據賽道的優質核心資產，有望成為港股市場AI數據第一牛股。

從行業發展趨勢來看，大模型賽道的競爭已正式邁入下半場，競爭核心不再是模型本身，而是AI 數據基礎設施。當前行業已形成高度共識：企業 AI 能力的上限，由高質量數據決定。誰能真正掌握實時、結構化、場景化的數據處理與應用能力，誰就能在 AI 時代構築起難以替代的核心競爭力。這一確定性的行業紅利，將為迅策科技的長期高質量發展，提供堅實且可持續的增長動力。

總體而言，在行業普遍承壓、投入大於產出的背景下，迅策科技憑藉技術領先、產品硬核、多元擴張、效率提升四大核心優勢，交出一份遠超市場預期的答卷，徹底重塑資本市場對公司的價值認知。未來，公司將持續深耕 AI 數據基礎設施賽道，依託技術創新與場景拓展，不斷釋放增長潛力，長期發展極具想像空間。

