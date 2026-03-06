香港實現綠色甲醇首船加注 推動國際航運中心綠色轉型

香港, 2026年3月6日 - (亞太商訊) - 3月5日，全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮」輪成功完成了在香港的首次綠色甲醇加注作業，這也是全國首次在錨地完成的綠色甲醇加注。這標志著香港特區政府與招商局集團、中國石化集團、中集集團等企業深化協作，響應「雙碳」目標、落實香港《綠色船用燃料加注行動綱領》取得突破，香港向建設國際綠色船用燃料加注中心邁出堅實一步。

以「潮涌香江 綠啟新程」為主題，加注儀式由招商輪船、中石化（香港）、中集安瑞科三方聯合主辦，於香港立法會綜合大樓舉行。香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶、環境及生態局副局長黃淑嫻、海事處處長王世發，聯同香港立法會議員陳克勤、陳家珮、嚴剛、卜國明、吳錦華、林銘鋒、鐘奇峰等出席儀式。招商局集團、中國石化集團、中集集團代表，以及來自航運、能源、裝備製造、金融等領域逾百名代表共同見證這一重要時刻。

儀式現場，主禮嘉賓共同啓動加注作業，大屏幕實時展示綠色甲醇注入「港榮」輪的「首注」瞬間，並同步呈現國際認證綠色屬性證書。

「港榮」輪通過「船對船」模式完成加注，累計注入約500噸綠色甲醇。按測算，相較傳統燃料可减少約85%的溫室氣體排放。該批綠色甲醇由中集安瑞科生産供應並獲得ISCC EU國際認證，經中石化（香港）專業加注服務體系完成作業，最終由招商輪船作為船東投入應用，完整呈現了綠色甲醇「産—儲—運—加—用」全鏈條閉環。

三方依據2025年11月簽署的《共建香港綠色甲醇加注中心戰略合作協議》，充分發揮各自在遠洋運輸、油氣及綠色燃料儲運銷及能源裝備製造領域的核心優勢，提前完成技術驗證、方案優化與應急準備。

為確保作業安全高效，香港特區政府相關部門與企業緊密協同。運輸及物流局、海事處、海關和入境事務處等部門依據香港《綠色船用燃料加注行動綱領》，提供政策指引、審批便利與安全監管全流程支持。

此次首船加注不僅是技術示範，也是香港構建綠色船用燃料加注生態系統的關鍵實踐，驗證了香港開展綠色甲醇加注的技術可行性與商業操作性，展現了政企協同、港航協同、産業鏈協同的「香港方案」，助力吸引全球綠色船舶挂靠，並推動本地注册船舶提高綠色燃料使用比例，力爭2030年達到7%的目標。

協同完成此次加注作業的三家機構表示，將持續深化合作，推動綠色甲醇在香港的産業化、規模化、常態化供應，加快構建涵蓋生産、倉儲、運輸、加注、貿易和金融服務的完整生態圈，助力香港打造亞太領先的綠色船用燃料加注與交易中心，為服務國家「雙碳」目標、實現香港「碳中和」、推動全球航運低碳轉型貢獻智慧與力量。

圖片 說明 圖片一 「港榮」輪加注作業過程 圖片二 「港榮」輪加注作業過程 圖片三 全球首艘甲醇双燃料動力滾裝船「港榮」輪香港首船加注 圖片四 香港綠色甲醇首船加注儀式全體嘉賓合影

圖片五 香港綠色甲醇首船加注儀式推桿嘉賓合影

