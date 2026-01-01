康哲藥業自研INHBE小核酸藥物獲批超重/肥胖臨床



深圳, 2026年3月5日 - (亞太商訊) - 康哲藥業控股有限公司（「康哲藥業」）欣然宣佈，其自主研發的創新藥INHBE小核酸藥物CMS-D008注射液（「CMS-D008」）於2026年3月4日獲得中國國家藥品監督管理局（「NMPA」）簽發的藥物臨床試驗批准通知書。NMPA同意開展CMS-D008注射液用於超重或肥胖的臨床試驗。 關於CMS-D008 CMS-D008是一款皮下注射的siRNA藥物，靶向抑制肝臟的抑制素亞基βE（INHBE）基因表達，下調INHBE編碼蛋白激活素E（Activin E）水平，從而降低脂肪代謝通路Activin E-ALK7的活化，有效減少脂質堆積。臨床前研究提示CMS-D008高效持續抑制INHBE表達，肥胖動物模型中，在不影響肌肉的情況下，獲得明顯的減重減脂效果，且安全性良好；顯示減脂不減肌，長期高質量減重的良好前景。未來可開發治療超重/肥胖，腹型肥胖以及相關代謝性疾病。 減脂不減肌，超重/肥胖的潛在更優治療方案 超重或肥胖是一種脂肪組織過度積累或分布、功能異常的慢性、進行性、複發性疾病[1]。根據《2025年世界肥胖報告》，預測到2030年，全球超重和肥胖成年人的比例會上升到50%，將有近30億成年人受到高體重指數（BMI）的影響，我國成人超重/肥胖人數將達到5.15億[2]。現有的GLP-1RA類藥物顯示了很好的減重效果，該類藥物主要通過作用於中樞神經系統抑制食欲，延緩胃排空來降低體重[3]，而INHBE不同於GLP-1類藥物的作用機制，是從全基因組關聯分析篩選獲得，INHBE功能喪失的人群擁有良好的體脂分布和有利的代謝特征[4]，靶向抑制INHBE可以從基因水平精准減少內臟脂肪，改善代謝狀態，更有利於長期體重管理。 CMS-D008攜手CMS-D005：高效減重與長期維持聯合發力，構建更全面減重方案 CMS-D008將與正處於臨床開發階段的自研創新藥CMS-D005形成協同，CMS-D008通過精准抑制INHBE基因表達，減脂不減肌；而CMS-D005作為GLP-1R/GCGR雙重激動劑，可在減重同時，強效降低肝臟脂肪，二者協同實現高效的減重獲益與長期的成果維持，共同增強康哲藥業在肥胖/代謝治療領域的研發實力與產品競爭力，並依託其在心血管代謝疾病領域成熟的網絡資源，加速藥物的研發與商業化進程，為患者提供更全面、創新的治療方案。 康哲藥業正積極準備開展相關臨床試驗工作，力爭該產品儘快上市。 關於康哲藥業 康哲藥業是一家鏈接醫藥創新與商業化，把控產品全生命週期管理的開放式平臺型企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求。 康哲藥業專注於全球首創（FIC）及同類最優（BIC）的創新產品，並高效推進創新產品臨床研究開發和商業化進程，賦能科研成果向診療實踐的持續轉化，造福患者。 康哲藥業聚焦專科領域，擁有被驗證的商業化能力，廣泛的渠道覆蓋和多疾病領域專家資源，核心在售產品已獲領先的學術與市場地位。康哲藥業圍繞優勢專科領域不斷縱深發展，以鞏固心腎代謝/消化/眼科/皮膚健康業務競爭力，帶來專科規模效率，其中皮膚健康業務（德鎂醫藥）已成為其細分領域的龍頭企業，並擬於聯交所獨立上市。同時，康哲藥業持續推動研產銷全產業鏈在東南亞及中東區域運營發展，以獲取新興市場的增量，助力集團實現高質量可持續發展。 參考文獻/資料 1.中華醫學會內分泌學分會.肥胖患者的長期體重管理及藥物臨床應用指南(2024版).中華內分泌代謝雜誌,2024,40(7):545-564.

2.世界肥胖聯盟. 《2025 年世界肥胖報告》[EB/OL]. 倫敦：世界肥胖聯盟，2025. https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23

3.Zhikai Zheng, Yao Zong, Yiyang Ma, Yucheng Tian, Yidan Pang, Changqing Zhang, Junjie Gao. Glucagon-like peptide-1 receptor: mechanisms and advances in therapy. Sig Transduct Target Ther 9, 234 (2024). doi: 10.1038/s41392-024-01931-z

4.Parsa Akbari, Olukayode A Sosina, Jonas Bovijn, et al. Multiancestry exome sequencing reveals INHBE mutations associated with favorable fat distribution and protection from diabetes. Nat Commun.2022 Aug 23;13(1):4844. doi: 10.1038/s41467-022-32398-7. 康哲藥業免責與前瞻性聲明 本新聞無意向您做任何產品的推廣，非廣告用途。本新聞不對任何藥品和-醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療資訊，請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編制的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請，不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編制，但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示，或其他表述，對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述，該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證，存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測，康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

