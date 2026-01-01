Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
來源 U.S. Polo Assn.
美國馬球協會擴大大學合作計畫　2026賽季隊伍數創紀錄達70支

佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年3月5日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）官方運動品牌U.S. Polo Assn. 榮耀宣布，其大學合作計劃（CPP）將於2026賽季暨學年持續擴展。該計劃邁入連續第八年，今年創下歷史里程碑，將支援全美31所大學共70支校隊，創下參與校隊數量新高紀錄。

U.S. Polo Assn.'s Collegiate Partnership Program featuring the California Polytechnic State University Women's and Men's Polo TeamsPhoto Credit: California Polytechnic State University Polo Teams

美國馬球協會將為遍佈東西海岸的數百名學生運動員提供裝備，涵蓋小型私立院校、大型公立大學、常春藤盟校及歷史悠久的黑人學院與大學（HBCUs）。本屆計畫同時支援35支女子隊伍與35支男子隊伍，彰顯美國馬球協會長期致力於推動大學層級馬球運動發展的承諾。本賽季新增巴布森學院與南衛理公會大學兩所頂尖學府，加入全國精英院校行列。

本年度，美國馬球協會將慷慨為每所合作院校提供：客製化競技隊服、白色競技長褲、馬球衫、運動帽、裝備收納袋及獨家USPA Pro商品，並同步提供現金贊助。本計畫亦延續廣受好評的大學社群媒體競賽，各隊可透過創意數位互動與故事敘述贏取額外獎項。

參與院校包括：

Babson University

Morehouse College

Trinity University

University of North Texas

Brown University

Oklahoma State University

University of California - Davis

University of Southern California

California Polytechnic State University

Oregon State University

University of Connecticut

University of South Carolina - Aiken

Colorado State University

Skidmore College

University of Idaho

University of Virginia

Cornell University

Southern Methodist University

University of Kentucky

University of Wisconsin - Madison

Georgetown University

Stanford University

University of Maryland

Virginia Tech University

Michigan State University

Texas A&M University

University of Michigan

Yale University

Montana State University

Texas Tech University

University of New Hampshire

 

「美國馬球協會透過大學合作計畫，創紀錄地支持更多大學馬球隊與學生運動員，對此我們深感自豪。」管理價值數十億美元美國馬球協會品牌的USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示：「此關鍵計畫透過為全國大學馬球項目提供實質資源，強化了這項運動的根基。本季支援70支隊伍的規模，既彰顯計畫的成長，也體現我們對培育新世代球員——無論在場內外——的長期承諾。」

美國馬球協會大學合作計劃開放予所有擁有USPA認證馬球隊的大專院校報名，合作期為整個學年。大學馬球隊於秋季與春季賽季競技，正式賽季將持續至2026年4月，並以全國大學錦標賽（NIC）作為年度高潮。

美國馬球協會校際委員會主席莉茲·布雷博伊表示：「過去八年間，我們與美國馬球協會的合作持續為全國大學計畫帶來深遠影響。大學夥伴計畫提供的支援，不僅協助各隊強化賽事體系、培育學生運動員，更彰顯了定義大學馬球精神的競技風範。」

由USPA全球媒體子公司Global Polo製作、屢獲殊榮的紀錄片系列《突破》（Breakaway）即將推出新季。名為《突破：大學馬球風雲》的特別篇將於今年稍晚在ESPNU頻道播出，向全國觀眾呈現大學馬球的激情魅力與深遠影響。播出時間請參閱當地節目表。

關於美國馬球協會及USPA Global

美國馬球協會（USPA）是美國規模最大的馬球俱樂部及球員組織，創立於1890年，總部位於佛羅里達州惠靈頓市。 其官方運動品牌「美國馬球協會」（U.S. Polo Assn.）由此誕生。 該品牌全球業務規模達數十億美元，通過1200餘家美國馬球協會專賣店及數千個分銷點覆蓋全球，為190多個國家的男女兒童提供服飾、配飾及鞋履產品。 該品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年在棕櫚灘國家馬球俱樂部舉辦的美國公開馬球錦標賽®——美國最高規格的馬球賽事。 通過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體達成的歷史性合作，全球數百萬體育愛好者首次得以通過電視轉播觀賞由美國馬球協會贊助的頂級馬球錦標賽。

據《License Global》報導，美國馬球協會品牌始終與NFL、PGA巡迴賽及一級方程式賽車並列全球頂級體育授權商。 此外，這個運動靈感品牌更因全球化發展成就屢獲國際殊榮。 憑藉其作為全球品牌的巨大成功，美國馬球協會曾登上《福布斯》《財富》《現代零售》及《GQ》等權威刊物，並獲雅虎財經、彭博社等全球眾多知名媒體報導。 更多資訊請訪問 uspoloassnglobal.com 並關注@uspoloassn。

話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者, Sports
