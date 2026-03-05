Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, March 5, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 4 March 2026, 19:51 HKT/SGT
來源 HKTDC
香港國際珠寶展今日盛大開幕 匯聚環球設計引領潮流新趨勢
- 首設硬足金及香港表廠商會展館 多元活動掌握市場動向

香港, 2026年3月4日 - (亞太商訊) - 香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第42屆香港國際珠寶展，今日起一連五日（3月4至8日）在灣仔香港會議展覽中心舉行，而第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展已率先於周一（3月2日）在亞洲國際博覽館揭幕，展期至3月6日。兩展雲集逾40個國家及地區、約4,000家展商，組成全球最大一站式珠寶商貿平台。

香港貿發局副總裁古靜敏表示：「今年香港國際珠寶展的品牌精粹廊規模進一步擴大，更首設硬足金展館香港表廠商會展館。烏茲別克亦首次組團參展，帶來10家企業展示黃金珠寶產品。我們期望透過多元化的展會內容，為業界開拓更多合作機會，進一步鞏固香港作為國際珠寶貿易樞紐的地位。」

香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席黃紹基表示：「香港作為國際商貿及採購中心，香港貿發局珠寶雙展發揮著舉足輕重的作用。今年延續『兩展兩地』的成功模式，吸引世界各地珠寶業人士前來參觀採購，相信有助業界拓展國際商機，並掌握環球市場最新動向。」

國際品牌雲集 焦點展區陣容升級

香港國際珠寶展備受矚目之一的品牌精粹廊(Hall of Fame)展區規模較往年擴大逾四成，其中的土耳其展商 Hosgor Kuyumculuk Mucevherat Ticaret Limited Sirketi（展位：會展 3B-D15）於展會帶來35.5卡鑽石頸錬，工藝與光芒兼備。另一焦點展區珠寶精粹廊(Hall of Extraordinary)同樣精彩，香港展商駿邑國際(Glamour Fine Jewelry Enterprise Company)（展位：會展 GH-C16）帶來以哥倫比亞祖母綠配襯鑽石及紅寶石的手鍊，呈現華麗氣派。

首設展館展示東方美學

內地近年興起硬足金技術，世界黃金協會組織11家企業於硬足金展館展出（展位：會展 3E-F02），向國際展示硬足金嶄新工藝，相比傳統足金飾品更硬、更輕、更亮，能夠鑲嵌不同寶石物料，迎合時尚珠寶潮流。此外，香港表廠商會展館亦會重點展示珠寶與腕表的跨界工藝。

展會期間舉行多場關於東方美學珠寶的活動，包括今日舉行的香港國際時尚足金首飾設計比賽頒獎典禮，比賽以「黃金新思路‧新絲路的文化交融與創新」為主題，鼓勵設計師創作出迎合東盟及中東市場，兼具文化內涵和商業潛力的金飾作品。明天（3月5日）將舉行國際翡翠玉器首飾設計大賽頒獎典禮，表揚將翡翠玉石與國際文化結合的優秀設計人才。

古董珍藏與設計新銳

古典首飾向來深受收藏家及高端客群青睞，其歷史價值與經典工藝亦令作品別具收藏價值。古典精粹廊（Antique & Vintage Jewellery Galleria展出多件古董珍品，包括展商World Coins Co., Ltd.（展位：會展CH‑N12）帶來的一套擁有超過100年歷史的雙色琺琅鑽石首飾。別具匠心的設計同樣極具吸引力，珠寶設計精選展區（Designer Galleria今年特別邀請十位韓國設計師參與，連同新晉珠寶設計師專區（Young Jewellery Designer Arena、亞太區創作師協會以及亞洲珠寶文化設計工藝協會，合共匯聚約50家設計師展商，展示多元創意。

香港貿發局一向致力培育香港珠寶設計人才，並積極推動珠寶業的創意發展，今年再次與香港珠寶首飾業商會、香港珠寶玉石廠商會、香港珠寶製造業廠商會及香港鑽石總會攜手舉辦27屆香港珠寶設計比賽，以「未琢之韻．自然之美」為題，讓本地專業珠寶設計師及學生一展才華。頒獎典禮將於明天（3月5日）於會展舉行，獲奬作品展示創新的珠寶設計。

電商與科技助力行業發展

為協助展商開拓中國內地市場及線上銷售渠道，今年展會繼續與電商平台淘寶天貓合作，同時抖音亦會首次參與，聯同網紅達人在現場為參展商進行產品直播。大會將於3月7日舉辦研討會，由業界專家及網紅剖析最新線上營銷趨勢及技巧。

此外，針對創新科技對珠寶行業的影響，3月5日舉辦的研討會將探討人工智能及新技術如何協助業界提升競爭力、優化生產效率及推動產品創新。

精彩活動促進業界交流

展會期間將安排多場專題活動，包括由英國歷史學家及珠寶權威Dr. Jack Ogden主講的研討會，深入分析珠寶工藝的演變。多場珠寶匯演將展示不同主題系列，包括非物質文化遺產珠寶、古典精粹廊精選、珠寶精粹廊精選、設計師精選，以及黃金首飾。

香港國際時尚足金設計比賽完整得獎名單：https://bit.ly/46B5edL

圖片下載：https://bit.ly/46GadtL

由香港貿易發展局主辦的42屆香港國際珠寶展今日於灣仔會展隆重開幕，連同於亞博館舉行的12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，共匯聚來自全球超過40個國家及地區，約4,000家參展商。

香港工業總會主席林世豪（前排正中）、香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里（前排右五）、香港貿發局總裁張淑芬（前排左五）、香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席黃紹基（前排右四）、香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成（前排左四）及一眾嘉賓，出席今日（3月4日）舉行的42屆香港國際珠寶展12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展交流酒會。

今年「品牌精粹廊」展區規模較去年擴大逾四成，匯聚更多國際知名珠寶品牌。

世界黃金協會於珠寶展首設硬足金展館，合共11家展商，向國際展示硬足金嶄新工藝。

香港表廠商會展館首度登場，展出多款結合珠寶鑲嵌工藝的奢華腕錶系列。

中國内地展商賽菲爾珠寶（展位：會展 3E-E02）帶來主打「東方宮廷」與「新中式」風格，運用六種古法黃金工藝製作的24K黃金項鏈。

香港展商比辰鐘錶珠寶（展位：會展 1CON-019）帶來一款以北宋名作《愛蓮說》為設計靈感的鑽石手表，將表面打造成蓮花池一樣。

土耳其展商Zen Diamond（展位：會展 3B-C12）於2025年邀請國際名人Jennifer Lopez擔任全球代言人，今次為珠寶展帶來一系列的鑽石作品。

香港設計師Austy Lee（展位：會展 1E - F32）趁馬年推出以斑馬為靈感的手鐲，別出心裁。

「香港國際時尚足金設計比賽」一眾得獎者與嘉賓合照。


展會資料

香港國際珠寶展

展覽日期

開放時間

3月4日（星期三）

上午10時30分至下午6時30分

3月5至7日（星期四至六）

上午10時至下午6時30分

3月8日（星期日）

上午10時至下午5時30分

展覽地點

灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

記者登記處及新聞中心

新聞界代表請攜同名片及記者證到香港會議展覽中心展覽廳1D大堂，或到香港貿發局新聞中心（香港會議展覽中心博覽道入口──新翼地下）即場辦理記者入場證**

 

香港國際鑽石、寶石及珍珠展

展覽日期

開放時間

3月2日(星期一)

上午10時30分至下午6時30分

3月3至5日 (星期二至四)

上午10時至下午6時30分

3月6日 (星期五)

上午10時至下午5時30分

展覽地點

香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館

記者登記處及新聞中心

新聞界代表請攜同名片及記者證到亞洲國際博覽館東大堂入口 5號展館門口旁），或到新聞中心（2201B會議室）即場辦理記者入場證**

**基於保安理由，記者須出示工作證及身份證或護照登記，方能辦理記者證，持大會發出記者證入場前，保安人員亦會要求出示身份證明文件，以確認身份。請預留足夠時間辦理記者證及入場。


相關網頁

 

香港國際珠寶展

香港國際鑽石、寶石及珍珠展

展覽
網頁

http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

http://hkdgp.hktdc.com/tc

兩展穿梭巴士安排

https://www.hktdc.com/event/hkjewllery/tc/travel-to-fairground-hkcec

https://www.hktdc.com/event
/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

展會
活動

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub

https://www.hktdc.com/event
/hkdgp/tc/intelligence-hub


香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc

傳媒查詢

香港貿易發展局傳訊及公共事務部：

簡惠宜

電話：(852) 2584 4055

電郵：winnie.wy.kan@hktdc.org

黃家欣

電話：(852) 2584 4524

電郵：katy.ky.wong@hktdc.org

張敏萱

電話：(852) 2584 4137

電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org

香港貿易發展局簡介

香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會會議商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc



話題 Press release summary

部門 展会, 时尚服装, 消费者, Design & Art, 本地, 手表/珠宝, ASEAN, Trade Finance, Startups, SMEs
