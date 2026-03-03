兩會焦點：腦機接口破圈！從「腦器交互」到產業落地 產學研共啟萬億新賽道

香港, 2026年3月4日 - (亞太商訊) - 在 2026 年全國兩會上，腦機接口不再是局限於實驗室的 「前沿黑科技」，而是以多份精准提案、建議躋身參政議政核心視野，成為銜接國家戰略佈局、臨床實際需求與產業創新發展的重要議題。從前瞻性政策引導到臨床落地探索，從「腦機接口」技術深耕到「腦器交互」理念升級，代表委員們的深度思考與務實建議，正勾勒出我國腦機接口領域從技術突破向產業成熟邁進的清晰路徑，彰顯出這一前沿賽道從「概念熱詞」向「行業實景」轉型的堅實步伐。

理念升級賦能：從「腦機接口」到「腦器交互」的系統突破

全國人大代表、電子科技大學中古腦器交互實驗室主任堯德中，從技術理念層面為行業發展提供全新視角 - 從「腦機接口」延伸至「腦器交互」，將大腦置於「腦 - 體 - 環境」整體系統中重新審視。

當前公眾對腦機接口的認知，多局限於「一根電極、一個芯片」的單點突破，卻忽略大腦與身體器官、外部環境的深度關聯。堯德中強調，「腦器交互」並非否定腦機接口，而是將視野從單一的大腦信號讀取，拓展至心率、內分泌、睡眠節律、情緒狀態及外部刺激等多維度因素，破解傳統「頭痛醫頭」的還原論局限，契合東方系統思維的整體觀。

這一理念升級對技術提出更高要求：腦電信號不僅要「採得上來」，更要「採得細、採得穩、採得夠久」，才能為人體系統狀態判斷與干預提供精准依據。與此同時，如何以最小創傷、最安全方式將電極、導線、芯片送達目標神經區域，成為支撐「腦器交互」落地的關鍵技術瓶頸，也讓微創介入、精准植入等相關技術研發價值愈發凸顯。

堯德中表示，「腦器交互」旨在推動我國腦機接口領域走出差異化發展賽道，將中國醫學智慧轉化為信息時代新範式，既服務重大腦疾病干預與康復，也為產業創新拓展更廣闊空間。

臨床導向破局：從實驗室成果到民生實用工具

「腦機接口的價值，終究要落到臨床應用、惠及患者身上。」全國政協委員、中國科學院院士、浙江大學醫學院附屬第二醫院院長王建安，在今年兩會上帶來《前瞻佈局腦機接口醫療器械產業，攻克核心技術並構建倫理安全屏障》的提案，將焦點鎖定技術落地「最後一公里」，打破「重研發、輕轉化」的行業困境。

作為深耕臨床一線的專家，王建安深刻意識到，腦機接口涉及侵入式操作與高敏感腦數據處理，兼具技術創新性與安全風險性，需在鼓勵探索與守住底線之間找到平衡。他建議國家在科研環節建立清晰准入機制，優先扶持具備神經科學、工程技術、倫理管理與臨床資源的綜合性機構，讓技術探索在規範化、可控化框架內推進，從源頭規避安全隱患與倫理風險。

針對當前行業普遍存在的「論文成果多、臨床落地難」痛點，王建安進一步提出探索「准臨床」機制：在充分論證與嚴格監管前提下，選取條件成熟單位，以可追溯、有限範圍方式服務真實患者，允許適度收費，通過真實世界數據反哺技術迭代與行業規範制定，推動腦機接口從實驗台、論文頁真正走進病房，成為幫助神經疾病患者恢復功能、提升生活質量的「新工具」。

而這一落地過程，始終離不開上游核心器械的支撐。能實現長期植入、穩定採集信號且兼具安全性的硬件平台，是所有腦機接口臨床應用與技術拓展的基礎前提，也是產業發展不可忽視的核心環節。

上游發力：隱形力量築牢產業發展底座

當「腦機接口」「腦器交互」成為公眾熱議焦點，行業討論多集中於算法優化、應用場景拓展等顯性領域，而在臨床實踐與產業發展背後，上游核心器械企業的默默耕耘，正為整個賽道搭建堅實「隱形底座」。

腦機接口的臨床應用效果，直接取決於上游器械性能：柔性高通量電極陣列能否在不損傷神經組織前提下精准靠近目標神經區域；低功耗芯片能否在極小體積內完成信號採集與初步處理；微創或介入式植入路徑能否降低手術創傷與長期併發症風險…… 這些基礎技術細節，直接決定腦電信號讀寫「清晰度」與設備長期使用「耐久度」。

近年來，一批長期深耕神經介入、微創腦外科領域的企業，開始將既有技術積累向腦機接口方向延伸，成為上游產業核心力量。2025年11月，微創腦科學在上海成立「混沌腦機研究院」，依託其在神經血管介入、深部腦刺激等領域的成熟技術平台，聚焦更適合長期植入的柔性電極及封裝工藝、集成信號採集與刺激的微型化系統，以及適配臨床場景的手術路徑與隨訪方案，開展前瞻性研究與技術儲備。

這類企業佈局少有高調宣傳，卻以扎實技術積累為腦機接口臨床落地提供可靠支撐。當高位截癱患者通過腦機接口系統操控輪椅自主移動、神經疾病患者在康復訓練中重新完成精細動作時，背後都離不開這些上游器械企業的默默賦能。

人才築基長遠：醫工融合培育產業核心力量

技術突破與產業落地，終究離不開人才支撐。全國政協委員、天津大學副校長明東長期深耕腦機接口科研一線，他在兩會期間提出的建議，將目光投向行業長遠發展的「人才梯隊建設」，為腦機接口產業可持續發展「備課」。

明東指出，腦機接口是典型交叉學科領域，一端連接神經科學、臨床醫學等生命科學，另一端銜接電子信息、材料科學、算法工程等工科，對人才跨學科素養要求極高。當前傳統按院系、按學科「各自為戰」的培養模式，難以滿足行業對複合型人才的需求，成為制約產業高質量發展的重要因素。

為此，他建議在高校中加快構建腦機接口相關交叉學科培養體系，從本科階段推動醫學、工科、信息科學基礎訓練貫通融合，同時搭建實驗室與企業聯合實踐平台，讓學生在真實科研項目與產業場景中積累經驗、提升能力，為未來十年、二十年產業發展，預先儲備一支「懂醫學、通工程、善創新」的複合型人才隊伍。

在業內人士看來，這支人才梯隊既是臨床落地的執行者、「腦器交互」理念的踐行者，更是打通產學研壁壘、推動技術從創新到應用的核心橋樑。

資本賦能致遠：萬億賽道啟新程 戰略佈局謀長遠​

2026年全國兩會對腦機接口的高度關注，進一步激活市場活力與資本熱情，推動這一前沿賽道從技術探索期加速邁向產業爆發期。市場規模持續擴容，充分印證產業潛力：根據全球知名市場研究機構麥肯錫預測，全球腦機接口醫療應用市場規模有望在2030年達到400億美元，2040年達到1450億美元（約合萬億人民幣）。

資本佈局進一步彰顯行業價值，國內外融資動作頻繁。國際上，馬斯克旗下Neuralink完成6.5億美元E輪融資，估值躍升至90億美元，所融資金將加速全球臨床試驗與產品研發；國內，「杭州六小龍」之一的強腦科技完成約20億元融資，規模居全球第二，且已以保密形式提交港股IPO申請，標誌著我國相關企業邁入資本化、規模化新階段。​

目前，「政策+技術+臨床+資本+人才」的良好生態已初步成型。未來，隨著「腦器交互」理念踐行、核心技術突破及產學研用融合，我國腦機接口產業將穩步推進產業化，破解民生醫療痛點，在全球前沿賽道夯實優勢，以技術創新助力健康中國建設。

