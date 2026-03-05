Formerra 任命 Tom Kelly 為首席執行官

美國俄亥俄州克里夫蘭, 2026年3月4日 - (亞太商訊) - 領先的工程熱塑性樹脂、添加劑、彈性體及其他特種材料分銷商 Formerra, LLC（“Formerra”）今日宣布任命 Tom Kelly 為公司首席執行官（CEO）。Tom 是一位資深高管，在特種材料和工程材料領域擁有超過30年的經驗，以帶領團隊推動差異化增長並打造具備長期成功基礎的高績效組織而聞名。公司前任首席執行官 Cathy Dodd 將繼續擔任董事會特別顧問，並將繼續作為公司的投資者。

Tom 在工程材料領域擁有豐富的商業、供應鏈和分銷經驗，並在推動工程材料行業全球企業規模化發展方面具備深厚背景。在曾任職於 Cabot Microelectronics 和 Chemtura 之後，Tom 最近擔任 Celanese 工程材料部門高級副總裁，負責領導工程聚合物和特種材料領域的關鍵商業及運營舉措。在擔任 Formerra 首席執行官的新角色中，他將憑藉卓越的領導能力、深厚的行業洞察以及供應鏈專業經驗，推動公司持續發展。

Tom Kelly 表示：“Formerra 作為一家技術型銷售組織，並始終堅持以客戶為中心，在工程材料生態體系中與優秀的員工和供應商夥伴共同建立了卓越的聲譽。我很高興有機會在這一堅實基礎上繼續發展，並在新的地域市場和相關材料領域加速拓展能力。我們將繼續投資於人才、分銷網絡以及產品組合，以進一步增強 Formerra 在全球市場的競爭地位。”

關於 Formerra

Formerra 總部位於美國俄亥俄州克利夫蘭，是一家領先的工程熱塑性樹脂、添加劑、彈性體及其他特種材料分銷商。憑藉其豐富的特種材料產品組合，以及商業與技術專長、全球市場洞察以及行業領先的物流與服務能力的增值整合，Formerra 為眾多知名藍籌客戶和供應商提供支持。Formerra 還為醫療保健、消費品、工業及出行等關鍵終端市場應用提供高度專業化的技術、加工、設計及法規合規支持。目前，Formerra 在北美、中美洲、歐洲和亞洲運營著一個輕資產網絡，包括 37 個倉庫和 21 個散裝中轉站。

來源: Formerra

