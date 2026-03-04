五礦資源公佈2025年年度業績 業績創歷史新高 發展動能強勁

香港, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 五礦資源有限公司（「MMG」；股份代號：1208）今日發佈二零二五年年度業績，營業收入與利潤均創歷史新高。這一優異成績，體現了公司卓越的運營與財務管理，同時受益於有利的商品價格。

安全始終是五礦資源的首要價值。2025年全年，公司可記錄總工傷事故頻率（TRIF）為每百萬工時2.06。具有能量交換的重大事件頻率（SEEEF）為每百萬工時0.80，較2024年的0.78略有上升。

公司總體盈利水平創歷史新高。EBITDA 達到 34.12 億美元，EBIT 增至 19.99 億美元。五礦資源同時實現創紀錄的經營活動現金流淨額 26.90 億美元、自由現金流 16.08億美元。稅後淨利潤增至 9.55 億美元（包括權益持有人應佔利潤 5.09 億美元），較 2024 年的 3.66 億美元（包括權益持有人應佔利潤 1.62 億美元）大幅增長。

五礦資源行政總裁趙晶先生表示：「公司全年業績強勁收官，運營和財務表現都十分出色。其中Las Bambas礦山實現了有史以來第二高的年度銅產量，較2024年增長27%，並在年採礦量、選礦量及總回收率上均創下紀錄。」

五礦資源的資產負債表大幅增強，淨負債進一步下降，槓桿率降至33%的歷史低位。這部分得益於Las Bambas合營公司的股息分配，幫助公司提前償還了Khoemacau 項目 5 億美元貸款。剩餘資金用於償還其他債務、降低公司槓桿水平，並支持 Khoemacau 擴建項目的前期工作。

得益於技術、創新以及Las Bambas兩個採場的穩定運營，五礦資源 銅總產量同比增長 27%，達到 506,899 噸。2025 年Las Bambas實現收入 44.47 億美元（同比增長 49%），是公司收入增長的最大貢獻來源。鋅總產量增長 6%，達到 232,060 噸，主要得益於Dugald River礦山的創紀錄表現。Rosebery礦山的貴金屬產量同樣表現良好。

趙先生表示：「我們會持續關注變化的市場環境，同時專注推進增長計劃，並通過運用新興技術為股東創造長期價值。Khoemacau 擴建項目是 五礦資源 增長戰略的重要一環。我們計劃在 2028 年將銅精礦含銅的年產能提升至 13 萬噸，並在未來有望達到 20 萬噸。」

2025 年，公司市值超過 1,000 億港元，首期可轉換債券也獲得強勁認購。

五礦資源 2025 年年度業績報告可點擊此處查閱。

Las Bambas

Khoemacau

Dugald River

Rosebery

Kinsevere

關於MMG

五礦資源成立於二零零九年，其願景是為低碳未來打造國際領先的礦業公司。公司總部位於澳大利亞墨爾本和中國北京，並在香港聯合交易所上市（聯交所：1208）。

五礦資源的資產組合涵蓋銅、鋅和鈷的生產，並即將拓展至鎳領域。這些金屬資源對全球脫碳和電氣化目標的實現至關重要。目前，公司的運營業務遍佈澳大利亞、博茨瓦納、剛果民主共和國及拉丁美洲，為所在國家的經濟與社會發展作出直接貢獻。

2025 年，五礦資源發佈了首份自然戰略，並推進氣候戰略的更新工作。五礦資源加入聯合國全球契約組織（UN Global Compact），進一步使公司在人權、氣候行動及公司治理等方面與全球領先水平保持一致。

