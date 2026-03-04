OMP推出決策導向規劃方案　加速供應鏈決策速度

比利時安特衛普, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 人工智慧供應鏈規劃解決方案領導供應商OMP推出「Unison決策導向規劃」方案，協助企業從被動流程導向規劃轉型為主動事件驅動決策。

此方案建基於OMP旗艦產品Unison Planning™平台，融合先進人工智慧、自主代理程式、即時情境模擬與人工驗證機制，有效提升決策速度。在日益動盪的供應鏈環境中，企業得以預判干擾因素、評估權衡取捨，並自信採取行動。

從被動轉向主動的供應鏈規劃

傳統規劃週期往往難以跟上當今市場波動速度。Unison決策導向規劃以動態決策優先模式取代靜態流程驅動規劃，持續感知變動、識別關鍵情境並量化商業影響。透過整合AI驅動智慧與人類判斷，企業得以從被動救火轉向主動價值優化。

「Unison決策導向規劃協助客戶突破被動應變的框架，」OMP首席產品官Tom Wouters表示。

「透過整合人類專業知識與先進人工智慧及情境模擬技術，我們賦能企業做出自信且主動的決策，從而提升敏捷性、韌性並創造可量化的商業效益。」

人機協作，決策更智能更迅捷

Unison決策導向規劃運用UnisonIQ平台，協調人工智慧代理程式、生成式AI助理及先進優化引擎。常規手動任務實現自動化，使規劃人員能專注於跨職能協作與決策制定。可解釋人工智慧確保透明度與信任，自主代理程式則持續監測供應鏈訊號並即時採取行動。

艾維尼奧克斯諾實證成效

作為C4化學品龍頭製造商，艾維尼奧克斯諾與OMP合作，從被動規劃轉型為持續運作的場景化決策模式。透過Unison Planning的即時洞察與模擬分析，規劃人員能預判中斷風險並加速應對，從而提升營運敏捷度與整體業務績效。

「Unison決策導向規劃強化了規劃人員與高層對系統的信任。情境化決策使我們能加速應對並提升企業績效。」埃文斯奧克西諾供應鏈解決方案經理David Kochanek表示。

大規模持續運作的決策智能

Unison決策導向規劃導入事件驅動型代理程式，持續評估機會與風險，使決策與戰略及財務目標保持一致。透過運行數百種情境模擬，企業能預判干擾因素、優化成果，並在服務水準、成本效益、永續性及決策速度方面實現可量化的提升。

深入瞭解決策導向規劃

探索決策導向規劃如何革新您的供應鏈。查閱OMP資源庫，包含常態化運作電子書及完整埃文斯奧克索諾成功案例。進一步瞭解。

關於OMP

OMP透過提供市場頂尖的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業卓越發展、持續成長並蓬勃壯大。橫跨消費品、生命科學、化工、金屬、造紙、包裝、塑膠等多元產業的數百家客戶，皆因採用OMP獨有的Unison Planning™而獲益。

