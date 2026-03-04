Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, March 4, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 3 March 2026, 21:00 HKT/SGT
Share:

來源 OMP
OMP推出決策導向規劃方案　加速供應鏈決策速度
創新方案將規劃從被動流程轉變為AI驅動的決策智能

比利時安特衛普, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 人工智慧供應鏈規劃解決方案領導供應商OMP推出「Unison決策導向規劃」方案，協助企業從被動流程導向規劃轉型為主動事件驅動決策。

此方案建基於OMP旗艦產品Unison Planning™平台，融合先進人工智慧、自主代理程式、即時情境模擬與人工驗證機制，有效提升決策速度。在日益動盪的供應鏈環境中，企業得以預判干擾因素、評估權衡取捨，並自信採取行動。

從被動轉向主動的供應鏈規劃

傳統規劃週期往往難以跟上當今市場波動速度。Unison決策導向規劃以動態決策優先模式取代靜態流程驅動規劃，持續感知變動、識別關鍵情境並量化商業影響。透過整合AI驅動智慧與人類判斷，企業得以從被動救火轉向主動價值優化。

「Unison決策導向規劃協助客戶突破被動應變的框架，」OMP首席產品官Tom Wouters表示。

「透過整合人類專業知識與先進人工智慧及情境模擬技術，我們賦能企業做出自信且主動的決策，從而提升敏捷性、韌性並創造可量化的商業效益。」

人機協作，決策更智能更迅捷

Unison決策導向規劃運用UnisonIQ平台，協調人工智慧代理程式、生成式AI助理及先進優化引擎。常規手動任務實現自動化，使規劃人員能專注於跨職能協作與決策制定。可解釋人工智慧確保透明度與信任，自主代理程式則持續監測供應鏈訊號並即時採取行動。

艾維尼奧克斯諾實證成效

作為C4化學品龍頭製造商，艾維尼奧克斯諾與OMP合作，從被動規劃轉型為持續運作的場景化決策模式。透過Unison Planning的即時洞察與模擬分析，規劃人員能預判中斷風險並加速應對，從而提升營運敏捷度與整體業務績效。

「Unison決策導向規劃強化了規劃人員與高層對系統的信任。情境化決策使我們能加速應對並提升企業績效。」埃文斯奧克西諾供應鏈解決方案經理David Kochanek表示。

「情境化決策使我們能加速應對並提升企業績效。」

大規模持續運作的決策智能

Unison決策導向規劃導入事件驅動型代理程式，持續評估機會與風險，使決策與戰略及財務目標保持一致。透過運行數百種情境模擬，企業能預判干擾因素、優化成果，並在服務水準、成本效益、永續性及決策速度方面實現可量化的提升。

「企業可運行數百種情境模擬，為干擾因素預作準備並優化成果。」

深入瞭解決策導向規劃

探索決策導向規劃如何革新您的供應鏈。查閱OMP資源庫，包含常態化運作電子書及完整埃文斯奧克索諾成功案例。進一步瞭解。

關於OMP

OMP透過提供市場頂尖的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業卓越發展、持續成長並蓬勃壯大。橫跨消費品、生命科學、化工、金屬、造紙、包裝、塑膠等多元產業的數百家客戶，皆因採用OMP獨有的Unison Planning™而獲益。

解決方案與產品諮詢
聯絡OMP

媒體查詢
Kira Perdue (Carabiner)

消息來源：OMP



話題 Press release summary

部門 Transport & Logistics, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
OMP
Feb 17, 2026, 22:00 HKT/SGT
卡夫亨氏、巴西化工與天納瑞將領銜2026年聖保羅OMP大會
Dec 16, 2025, 22:00 HKT/SGT
伊士曼、阿斯特捷利康、卡夫亨氏與寶潔榮獲OMP供應鏈大獎
Dec 3, 2025, 22:00 HKT/SGT
OMP的AI驅動Unison Planning(TM)平台提升麥考密克公司供應鏈敏捷性
Nov 20, 2025, 23:00 HKT/SGT
OMP邁阿密大會2025：透過人機協同，將供應鏈願景轉化為實際影響
Oct 10, 2025, 06:00 HKT/SGT
GSK攜手OMP加速推進IBP轉型，於Gartner供應鏈規劃峰會上發布最新成果
Oct 3, 2025, 06:00 HKT/SGT
OMP 發布 UnisonIQ：改變供應鏈決策的 AI 突破
Sept 10, 2025, 17:00 HKT/SGT
贏創 Oxeno 雲端升級決策導向型規劃平台正式上線
May 13, 2025, 22:00 HKT/SGT
OMP 的 Unison Planning 通過 SAP(R) 認證，實現與 RISE with SAP S/4HANA(R) Cloud 的整合
May 6, 2025, 17:00 HKT/SGT
OMP在2025年Gartner《供應鏈規劃解決方案關鍵能力報告》中四項用例排名前二
Apr 17, 2025, 17:00 HKT/SGT
OMP在2025年Gartner(R)供應鏈計畫解決方案魔力像限(TM)中「執行能力」方面排名最高
Jan 29, 2025, 20:00 HKT/SGT
供應鏈專家 OMP 加強領導團隊以支持策略成長
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       