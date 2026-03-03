MiniMax官宣向AI平台型公司邁進 ARR超1.5億美金夯實底盤

香港, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 3月2日，MiniMax（股票代碼：00100.HK）發佈2025年全年業績公告，同時披露2026年開年以來的強勁增長表現，2026年2月公司年度經常性收入（ARR）突破1.5億美元，迎來業務發展的重要躍升。

財報數據顯示，MiniMax2025年總營收達7903.8萬美元，同比增長158.9%，業務板塊均實現高速增長。其中AI原生產品收入5307.5萬美元，同比增143.4%；開放平台及企業服務收入2596.3萬美元，同比增幅達197.8%。全球化佈局成效顯著，該年度公司國際市場收入占比73%，已服務全球200餘個國家和地區的2.36億用戶，以及21.4萬企業客戶與開發者。

2026年開年，MiniMax增長態勢進一步提速，2月開放平台新註冊用戶數較2025年12月超4倍增長，M2系列文本模型平均單日Token消耗量增幅超6倍，其中Coding Plan相關Token消耗增長更是突破10倍。在此背景下，公司正式宣佈從大模型企業向AI時代平台型企業邁進，並將AI平台價值定義為「智能密度 × Token 吞吐量」，錨定兩大核心指標構建平台化能力。

針對2026年AI行業趨勢，MiniMax作出三大判斷，認為編程領域將迎來L4-L5級智能，實現從工具到同事級的協作升級；辦公領域AI智能體的交付與滲透速度將大幅提升；多模態創作則將實現可交付中長內容的直出，甚至走向實時輸出形態，而三大趨勢疊加或將推動Token量級實現1-2個數量級的增長。目前公司已啟動M3及Hailuo 3系列模型研發，同時內部AI原生組織實踐落地，超90%員工日常工作場景覆蓋內部Agent，為模型迭代提供直接反饋。

業績增長的同時，MiniMax的盈利與研發效率也同步提升。2025年公司毛利額約2007.9萬美元，同比大增437.2%，毛利率從2024年的12.2%提升至25.4%，核心得益于推理成本的持續下降，2026年2月M2系列文本模型每百萬Token推理算力成本較2025年12月下降超50%。費用結構也持續優化，研發費用同比增33.8%的同時，營銷費用同比下降40.3%。

此外，MiniMax的全模態技術能力持續夯實，2025年108天內完成M2系列三版模型迭代，視頻、語音模型分別累計生成超6億個視頻、2億小時語音，為跨模態融合奠定基礎。憑藉成熟的商業化路徑、持續優化的成本結構與全球化商業生態，MiniMax已初步夯實AI平台型公司的戰略定位，為迎接新一輪行業智能紅利做好充分準備。

公司創始人、CEO閆俊傑表示，MiniMax 將始終以技術創新為核心，持續提升智能密度與Token吞吐效率，以平台化能力攜手全球客戶與開發者，共同挖掘AI時代的全新商業價值。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network