香港, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 上週五，中證指數有限公司正式發佈中證港股通機器人主題指數（代碼：932599），該指數旨在追蹤港股通範圍內機器人主題上市公司的整體表現。作為中國骨科醫療領域的領先企業，愛康醫療（1789.HK）成功獲納入該指數成份股，標誌著公司在醫療機器人領域的創新實力及商業化能力獲得市場認可，有望提升愛康醫療的投資者關注度。

中證港股通機器人主題指數（932599.CSI）由中證指數有限公司編制，成份股數量為30隻，覆蓋港股通範圍內為機器人智慧化提供關鍵技術的企業。這些公司涉及感知、規劃決策、運動控制與執行等核心環節的軟體和硬體產品，包括感測器、人工智慧演算法、自動化設備等細分領域。該指數的推出，為投資者提供了便捷的工具，以把握機器人產業在工業、醫療、服務等應用場景中的增長機遇。

愛康醫療是中國骨科植入物領域的創新領導者，自2003年成立以來，始終致力於通過前沿技術推動骨科醫療發展。比如，其自主研發的關節置換手術導航定位系統（K3+智慧手術機器人）就融合了高精度感知，符合該指數對“機器人智慧化”主題的嚴格篩選標準。愛康醫療的納入反映了其在港股通板塊中的代表性，以及醫療機器人行業在人口老齡化和技術升級趨勢下的高潛力。

指數納入通常意味著成份股將獲得被動資金跟蹤，例如掛鉤該指數的ETF或衍生品。中證港股通機器人主題指數作為新興投資標的，有望吸引境內外機構資金配置。愛康醫療此次入選，或有助於擴大投資者基礎，優化股權結構，並進一步鞏固其在全球醫療科技競爭中的地位。

隨著人工智慧與機器人技術的深度融合，中證港股通機器人主題指數有望成為港股市場的重要風向標。愛康醫療的加入，不僅是對其技術實力的肯定，也為整個醫療機器人賽道帶來積極信號。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network