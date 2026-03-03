Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, March 3, 2026
Tuesday, 3 March 2026, 08:00 HKT/SGT
來源 Pacific Avenue Capital Partners
太平洋大道資本合夥公司旗下子公司將向IAC收購Care.com

加州洛杉磯, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 太平洋大道資本合夥公司（Pacific Avenue Capital Partners，簡稱「太平洋大道」），這家總部位於洛杉磯的私募股權公司專注於中型市場的企業分拆及其他複雜交易，今日宣布其關聯公司已與IAC Inc.（納斯達克代碼：IAC）達成協議，將收購Care.com。

Care.com 是家庭照護領域中規模龐大的平台與品牌，深耕於價值4,000億美元的成長型市場，其核心優勢在於擁有全美規模最大的線上背景審查兒童及長者照護人員網絡。

Care.com 同時營運大規模消費者市場平台與企業福利平台。自2007年以來，已有超過4,500萬人透過Care.com尋求兒童照護、長者照護、寵物照護及家務支援服務。Care.com 同時與逾700家企業合作（包含眾多《財星》百大企業），提供結合平台服務與全方位後備照護方案的福利方案，涵蓋居家照護、中心照護、營隊活動支援，以及更廣泛的照護支援服務。

作為獨立公司，Care.com 將加速企業業務拓展，同時持續強化消費者市場平台。在太平洋大道基金的投資與支持下，公司將加速產品創新步伐、擴大雇主合作規模，並為數百萬依賴該平台的家庭與照護者提升使用體驗。

「我們欣喜宣布Care.com交易案，此乃太平洋大道基金二期首筆投資。此交易完美契合本基金過往執行企業分拆收購市場領導企業的成功紀錄。Care.com作為行業領軍者，憑藉值得信賴的品牌形象、卓越聲譽及經驗豐富的領導團隊奠定根基。作為獨立運營的企業，Care.com擁有清晰的成長路徑。我們期待與Brad、Michelle及Care.com團隊攜手，充分釋放該公司在服務家庭、照護者及企業夥伴方面的潛能。」

——太平洋大道創始人暨管理合夥人克里斯·斯涅瓦伊斯

「照護服務是家庭生活與企業運作的基石，」Care.com執行長布拉德·威爾遜表示，「此合作將深化我們對家庭與照護者的支持，同時拓展服務模式，協助企業正視照護需求對勞動力構成的挑戰。我們將以堅實實力、清晰願景及全新承諾，邁向打造最受愛戴照護平台的新篇章。」

「Care.com以盈利基礎邁入新篇章。本次交易使我們得以持續投資平台建設、拓展雇主合作網絡並實現高效擴張，同時維持強化業績的財務紀律。」Care.com財務長米歇爾·阿博夫表示。

本交易須符合慣例交割條件，預計於2026年上半年完成。

Moelis & Company LLC擔任Pacific Avenue獨家財務顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔任其法律顧問。

KPMG LLP提供會計與稅務諮詢服務，J.P. Morgan Securities LLC擔任IAC獨家財務顧問，Latham and Watkins LLP擔任IAC法律顧問。

關於太平洋大道資本合夥公司

太平洋大道資本合夥公司是一家全球性私募股權公司，總部位於洛杉磯，並在巴黎設有辦事處。該公司專注於中型市場的企業資產剝離及其他複雜情境。憑藉深厚的併購與營運經驗，太平洋大道能主導複雜交易，並透過營運優化、資本投入及加速成長釋放企業價值。公司採取協作模式，與實力雄厚的管理團隊攜手推動持久戰略變革，協助企業充分釋放潛能。截至2025年9月30日，太平洋大道管理資產規模（AUM）約達38億美元。更多資訊請瀏覽官網：https://pacificavenuecapital.com/

聯絡資訊
Chris Baddon
Managing Director 
cbaddon@pacificavenuecapital.com

SOURCE: Pacific Avenue Capital Partners



