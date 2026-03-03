協合新能源與貝恩資本旗下Bridge Data Centres簽署諒解備忘錄

香港, 2026年3月3日 - (亞太商訊) - 2026年3月2日，協合新能源集團（CNE 集團） 與貝恩資本旗下BDC在新加坡簽署諒解備忘錄（MOU）。

根據備忘錄，雙方將在全球範圍內共同探索融合可再生能源與氫能解決方案的多元化能源供應路徑，支持數據中心基礎設施的低碳轉型, 包括提供新加坡首個專為人工智能數字基礎設施設計的駁船式氫能發電解決方案。合作內容包括：氫能發電路徑研究、系統集成設計、儲能部署評估，以及優化電力採購機制。雙方希望通過這些舉措，提升下一代數據中心園區的能源可靠性、運營靈活性與長期可持續性。

協合新能源在可再生能源開發與綜合能源系統方面擁有專業優勢，BDC則在數字基礎設施領域具備領先運營能力，雙方合作旨在加速清潔能源與先進算力基礎設施的融合。隨著人工智慧與高性能計算持續重塑區域經濟，本次合作也將助力新加坡保持領先數字樞紐的地位，實現以低碳能源為支撐的發展目標。

Bridge Data Centres（BDC）

總部位於新加坡，貝恩資本（Bain Capital）旗下在亞太地區領先的超大規模數據中心平臺，專注於高性能數字基礎設施的開發與運營。公司業務覆蓋多個高增長市場，致力於提供韌性、可靠、可持續的基礎設施，支持雲計算與人工智慧應用的快速擴張。

協合新能源集團（CNE）

總部位於新加坡，是在香港交易所及新加坡交易所兩地主板上市的可再生能源開發商與運營商，擁有二十年可再生能源行業經驗，業務涵蓋風電、光伏及儲能項目。集團在項目開發、投資、建設及長期資產管理方面具備雄厚實力，目前在全球持有的權益裝機容量超過5 吉瓦（GW）。協合新能源始終致力於推動清潔能源應用，提供綜合能源解決方案，助力可持續發展。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network