舜宇光學科技獲納入中證港股通機器人主題指數

香港, 2026年3月2日 - (亞太商訊) - 全球領先的綜合光學零件及產品生產商 — 舜宇光學科技（集團）有限公司（「集團」）（股份代號：2382.HK）欣然宣佈，集團憑藉在光學領域的核心技術優勢，成功獲納入新推出的「中證港股通機器人主題指數」。

該指數由中證指數有限公司於2月27日正式發佈，從港股通標的範圍內篩選30家業務涉及機器人本體製造、機器人智能化所需的感知、規劃決策和運動控制與執行等軟件及硬件產品，以及為機器人智能決策與控制提供算力基礎資源等領域的上市公司證券作為指數樣本，旨在全面反映港股通範圍內機器人主題上市公司的整體表現。

作為內地投資者配置香港市場的主要渠道，港股通一直備受關注。此次機器人主題指數的推出，為投資者提供了一鍵佈局港股「機器人矩陣」的精准指南，同時也為具備核心技術和產業優勢的相關企業帶來了更高的市場能見度。

獲納入中證港股通機器人主題指數，不僅體現了資本市場對舜宇光學科技在機器人相關領域技術實力與產業地位的高度認可，也彰顯了集團在推動智能視覺賦能機器人發展方面的戰略價值。展望未來，集團將持續加大研發投入，深化光學核心技術佈局，助力全球機器人產業智能化升級。

關於舜宇光學科技（集團）有限公司

舜宇光學科技（集團）有限公司創立於1984年，是全球領先的綜合光學零件及產品製造商。公司專業從事光學及光電相關產品設計、研發、生產及銷售，主要產品包括光學零元件、光電產品及光學儀器。目前，集團已經形成了手機事業、汽車事業、安防事業、顯微儀器事業、機器人事業、AR/VR事業、工業檢測事業、醫療檢測事業八大業務板塊。集團堅持「以客戶為中心」，始終將客戶利益放在首位，現已與相關業務板塊的全球知名客戶達成穩定、緊密、長期的戰略合作關係。其中車載鏡頭的市場佔有率連續多年位居全球首位，手機鏡頭市場佔有率全球第一，手機攝像模組市場佔有率位居全球第一。

