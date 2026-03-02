Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, March 3, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 2 March 2026, 16:54 HKT/SGT
來源 MiniMax Group Inc.
Notion宣佈引入MiniMax M2.5，與Claude Sonnet 4.6並列

香港, 2026年3月2日 - (亞太商訊) - 近日，Notion聯合創始人Akshay Kothari宣佈，Notion Custom Agents已引入開源權重模型MiniMax M2.5並作為實驗性功能向用戶開放。

據悉，MiniMax M2.5 以「開源權重模型」身份獨立列於模型選擇列表，與Claude Sonnet 4.6、Opus 4.6、Haiku 4.5及GPT-5.2、GPT-5.3 Codex並列。Kothari表示，對於簡單任務，該模型的使用成本遠低於其他閉源模型。

Notion是一款集文檔、筆記、數據庫與項目管理於一體的全能工作台，目前全球用戶超過1億，廣泛應用於個人效率管理與企業團隊協作場景。



話題 Press release summary

部門 数字, Artificial Intel [AI], Datacenter & Cloud
