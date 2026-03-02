Notion宣佈引入MiniMax M2.5，與Claude Sonnet 4.6並列

|
香港, 2026年3月2日 - (亞太商訊) - 近日，Notion聯合創始人Akshay Kothari宣佈，Notion Custom Agents已引入開源權重模型MiniMax M2.5並作為實驗性功能向用戶開放。
據悉，MiniMax M2.5 以「開源權重模型」身份獨立列於模型選擇列表，與Claude Sonnet 4.6、Opus 4.6、Haiku 4.5及GPT-5.2、GPT-5.3 Codex並列。Kothari表示，對於簡單任務，該模型的使用成本遠低於其他閉源模型。
Notion是一款集文檔、筆記、數據庫與項目管理於一體的全能工作台，目前全球用戶超過1億，廣泛應用於個人效率管理與企業團隊協作場景。
