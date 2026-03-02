百望股份攜手新加坡AI巨頭Staple AI 解鎖跨境財稅合規新生態

香港, 2026年3月2日 - (亞太商訊) - 近日，新加坡AI巨頭Staple AI（Staple AI Pte. Ltd.）與百望股份在上海正式舉行戰略合作簽約儀式。Staple AI聯合創始人、COO侯文泰（Boon Thai Hoh）與百望股份聯合創始人、CMO鄒岩代表雙方簽署戰略合作框架協議。

Staple AI是由AI驅動的全球一站式智能文檔管理平台，可無縫集成各種外部系統，支援300+語言及不同格式的結構化、非結構化文檔的識別與數據採集。Staple AI能在數秒內從各類文檔中自動提取、分類歸檔及跨數據源核驗，準確率超95%，服務客戶已覆蓋全球60個國家；可無縫集成ERP、CRM、RPA等系統，自動識別並翻譯全球300多種語言，解析核驗發票、訂單、合同等結構化/非結構化數據；擁有全球四大數據中心，佈局中國、德國、美國、新加坡，保障並滿足企業全球數據安全需求。

簽約儀式現場，百望股份與Staple AI圍繞跨境企業數字化服務的市場機遇、產品融合路徑與行業解決方案展開了充分的業務研討，在高度共識的基礎上完成了合作協議的正式簽署。

具體而言，雙方將基於各自核心優勢展開全維度、深層次的戰略協同，在智能文檔處理、全球財稅合規、跨境數字化解決方案等領域開啟全方位合作，此舉也標誌著百望股份的全球化戰略佈局迎來里程碑式的關鍵進展。

強強聯合，打造跨境智能財稅服務新標桿

當前，全球經濟一體化進程持續深化，中國企業出海浪潮方興未艾，跨國企業在全球經營過程中，面臨著多語言業務處理、多國財稅合規管控、跨區域數據安全流轉等諸多痛點與挑戰，對全球化、一體化、合規化的數位化財稅解決方案有著極為迫切的市場需求。

此次合作的達成，源於雙方在技術理念與市場佈局上的高度契合，更離不開雙方核心能力的極致互補。

雙方將實現核心能力的深度互補與雙向賦能：百望股份將開放自身在國內財稅領域的核心能力，為Staple AI產品在中國市場的本地化落地提供增值稅發票數據提取、真偽核驗等核心技術支撐與本土化服務保障；同時依託自身成熟的客戶服務網絡、行業解決方案能力與企業服務經驗，攜手Staple AI打造適配全球不同市場合規要求、貼合企業跨境經營場景的數位化解決方案。

同時，針對出海馬來西亞、新加坡市場的中國企業，百望股份將輸出成熟的數位化稅務合規產品，Staple AI則開放其對接馬來西亞、新加坡稅務征管平臺的API介面能力，為百望股份的馬來西亞、新加坡市場拓展提供本地化合規技術賦能，助力中國出海企業無縫適配馬來西亞、新加坡的稅務監管要求。

此外，Staple AI將為其智能文檔處理產品、稅務征管平臺API集合提供全週期的交付與運維技術支持，與百望股份成熟的客戶服務體系形成高效協同，為全球客戶提供穩定、高效、全鏈路的技術保障與服務支持。

百望股份聯合創始人、CMO鄒岩在簽約現場表示，“依託此次合作，百望股份將進一步完善全球化產品矩陣，賦能跨境財稅服務能力，把自身在國內財稅數位化領域沉澱的成熟經驗、行業解決方案與全鏈路服務能力，延伸至全球市場，為中國出海企業、全球跨國企業提供適配不同國家和地區合規要求、貼合本土業務場景的全鏈路數字化財稅服務，助力企業破解跨境經營中的合規難題與數位化轉型瓶頸。”

此次與Staple AI達成戰略合作，正是百望股份立足本土、放眼全球，順應企業全球化經營趨勢作出的核心戰略佈局。未來，百望股份將攜手Staple AI持續推動全球智能財稅與文檔管理領域的技術革新與服務升級，為全球企業的跨境數位化經營注入源源不斷的創新動能，為中國企業在全球化浪潮中贏得先機!

