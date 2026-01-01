西普尼(02583.HK)成功納入MSCI全球小型股指數 公司成長潛力再獲印證

香港, 2026年2月27日 - (亞太商訊) - 深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下簡稱「西普尼」或「公司」，股份代號：02583.HK）今日欣然宣佈，公司已被正式納入MSCI全球小型股指數，相關調整正式於今日收盤後生效。這是公司繼近期入選恒生綜合指數後，再度獲得國際權威指數機構的肯定，標誌著公司的投資價值與市場表現獲得全球資本市場更廣泛的關注。

躋身MSCI指數，獲國際資本權威背書

作為全球領先的指數編制機構，MSCI旗下指數是全球機構投資者進行資產配置的核心基準，其成分股篩選被視作企業獲得國際資本市場認可的重要風向標，篩選過程嚴格依據市值規模、股票流動性、公司治理水準等多維度客觀量化指標，極具專業性與權威性。

本次MSCI全球小型股指數在中國地區納入了包括西普尼在內的21檔股票，該指數聚焦於中國市場中具備高成長潛力的小型市值企業。成分股需通過嚴苛的流動性與規模審核，編制標準與國際投資理念高度契合，是全球資金佈局中國小型成長股的核心參考。截至2026年2月26日，西普尼總市值約86億港元，此次成功入選，是西普尼發展歷程中的又一重要里程碑，標誌著資本市場對公司市值流動性、業務規模及行業地位的認可，也是對公司持續增強的綜合競爭力、業績表現以及長期發展前景的高度肯定。

三大核心優勢，夯實入選根基

西普尼在黃金手錶及配飾消費品行業長期深耕所形成的產業積累、持續深化的技術壁壘以及穩健向上的經營表現，構築起穩固的核心競爭優勢，也為此次成功入選MSCI奠定了堅實基礎。

在技術層面，西普尼深耕黃金手錶及配飾消費品細分領域，2025年10月斬獲國家級「專精特新小巨人」認證，自主研發的「超分子黃金硬化技術」攻克了足金質地柔軟、難以應用於複雜腕表製造的行業痛點，技術壁壘高、難以被快速模仿，成為公司構築長期市場護城河的核心支撐。

在業務模式上，公司形成了「自有品牌（OBM）與設計代工（ODM）並舉」的雙輪驅動模式，為周大生、老鳳祥等頭部珠寶品牌提供全流程製造服務，同時打造覆蓋高端足金腕表與輕奢時尚腕表的多層次品牌矩陣，線下零售終端超3000個，兼具技術與管道雙重優勢。

在戰略佈局上，公司緊扣消費升級趨勢，推進「黃金+科技+文創」戰略升維，與華為深度合作推出全球首款搭載智慧機芯的足金手錶，2026年1月設立北京文創分公司挖掘傳統文化IP附加值，產品結構的持續優化推動盈利能力穩步提升，2025年前11個月淨利潤超9000萬元人民幣，較2024年全年淨利潤增長163.3%，增速約83.3%。業績增長勢頭強勁，也讓全球資本看到了公司巨大的成長潛力與發展韌性。

納入指數帶來多元價值，助力對接國際資本市場

依託扎實的基本面與核心競爭力成功納入MSCI全球小型股指數，為西普尼對接全球資本市場、啟動發展動能帶來多維度核心價值：

其一，將直接吸引追蹤MSCI指數的被動及主動型機構資金配置，有效提升股票活躍度與流動性；其二，借助MSCI全球影響力，大幅提升國際品牌曝光度，吸引境外專業機構關注；其三，優化股東結構，引入多元化長線投資者，增強股價與經營穩定性；其四，對標國際標準推動治理體系持續完善，為長遠發展築牢制度基礎。

此次納入既是國際資本市場對西普尼綜合實力的權威認可，也開啟了公司對接全球資源、加速國際化發展的新契機。本公司將以此為契機，聚焦黃金手錶及配飾消費品行業，夯實核心技術與產品創新，秉持「讓黃金更科技，讓科技更珍貴」理念，深化「品牌化+智能化」戰略，挖掘產品科技與文化附加值，以穩健業績回饋股東信任，致力實現可持續、高品質成長。

此新聞稿由真灼財經代深圳西普尼精密科技股份有限公司發佈

投資者及媒體查詢

連絡人：Bunny Lee / Wendy Huang / Evelyn Zhou /Jasmine Jiang

電話：（852） 5316 9995

郵箱：info@zhenzhuo.com.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network