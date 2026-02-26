盈利規模與質量雙升 綠茶集團2025年逆勢交出高分答卷

香港, 2026年2月26日 - (亞太商訊) - 近期，港股市場維持震蕩走勢，板塊輪動加快，具備業績確定性與高增長彈性的標的備受市場資金青睞。綠茶集團（6831.HK）作為餐飲行業優質龍頭個股，公司2月25日股價強勢上漲，盤中漲幅一度超7%，最高報7.57港元，收盤報7.42港元，漲幅達5.40%，成交額3809.92萬港元，交投活躍度顯著提升，成為港股餐飲板塊的領漲標的之一。

核心業績大幅增長，盈利規模與增速持續攀升

綠茶集團股價大漲，核心驅動力來自公司發佈的超預期年度業績預告。2 月 24 日，綠茶集團發佈 2025 年度正面盈利預告，這份大幅跑贏市場預期的業績答卷，迅速獲得資本市場高度關注，成為餐飲行業在行業分化周期中的亮眼標杆。

盈利預告顯示，2025年，預計綠茶集團實現淨利潤介乎約人民幣4.60億元至人民幣5.08億元，較2024年度的人民幣3.50億元增長31.4%至45.1%；經調整淨利潤介乎約人民幣4.81億元至人民幣5.32億元，較2024年度的人民幣3.61億元增長33.2%至47.4%，盈利增速顯著跑贏行業平均水平。

從業績數據上分析，綠茶集團的淨利潤實現跨越式增長，區間中位數達4.84億元，較上年增幅超38%，盈利能力實現質的提升；經調整淨利潤區間中位數約5.065億元，同比增幅超40%，盈利質量持續優化，剔除非經常性因素後，核心經營盈利能力更為扎實。

盈利規模與增速雙雙實現大幅提升，不僅體現出綠茶集團經營質量的持續優化、成本控制能力的不斷增强，更彰顯出其在複雜市場環境中的强大抗風險能力，也印證了公司核心商業模式的可行性與優越性，為行業困境中的企業發展提供了可借鑒的樣本。

對于業績的顯著增長，綠茶集團明確表示，主要得益于兩大核心因素的協同發力，一是門店網絡持續穩步擴張，形成規模效應，有效帶動了公司的營收增長。具體而言，長期以來，綠茶集團始終保持穩健擴張節奏，不盲目追求速度、注重質量把控，2025年淨開門店達140+，增速約30%，截至2025年12月，綠茶集團在營門店超過600家，覆蓋4個國家，包含國內22個省份、4個直轄市、2個自治區及香港特別行政區，形成了「全國佈局、全域滲透」的完善門店網絡，兼顧一綫城市深耕與下沉市場拓展，同時穩步推進海外佈局，進一步拓寬市場邊界。

得益于門店規模的有序擴張與網絡佈局的持續優化，2024年公司營收約為人民幣38.38億元，2025年營收較上年增加約人民幣6.96億元至人民幣11.74億元，營收規模穩步攀升，規模效應進一步凸顯，有效攤薄了單店運營成本，為盈利增長提供了堅實支撑。

二是現有門店運營穩健，叠加經營效率持續提升，推動門店層面盈利能力不斷優化，公司實現了規模與效益的同步提升。具體來看，同店表現方面，受國內整體通縮、消費需求疲軟的大環境影響，2025年上半年多數中式正餐品牌同店銷售額呈現雙位數下滑，而綠茶集團2025年上半年同店銷售額與去年同期基本持平，大幅跑贏行業均值，彰顯出强大的品牌粘性與消費認可度。老店運營同樣表現不俗，5年以上老店的同店表現顯著優于5年以內的門店，足見其菜品與服務模式具備長期生命力。同時，公司門店運營質量優異，開店18個月閉店率僅為1.4%，遠低于行業平均閉店水平，展現出成熟的門店管理能力與市場適配能力，這些優勢均為綠茶集團的業績增長提供了强勁驅動力。

財務結構穩健，回購+派息彰顯長期信心

作為中國內地知名的中式餐廳運營商，綠茶集團自2008年在杭州創立以來，始終以親民定價、融合菜系與中式美學空間為核心標簽，深耕休閑中式餐飲領域，憑藉獨特的品牌優勢、多元的菜品供給與高效的管理體系，持續獲得廣大消費者的青睞與認可，展現出强勁的增長勢頭。

得益于出色的經營表現，綠茶集團現金流儲備充裕，財務狀况保持健康穩健態勢，為公司長遠發展及股東回報築牢了堅實根基。數據顯示，2025年上半年公司經營活動所得現金淨額已達6.30億元，是同期經調整淨利潤的2.5倍，剔除開店所需的資本支出之後，現金流淨額仍有4.6億元，是同期經調整淨利潤的1.8倍，2025年全年經調整淨利潤率增幅為33.2%至47.4%，基於相關業績測算，公司後續經營活動的所得現金淨額及剔除開店所需資本支出的淨額也會同比提高，充裕的現金流不僅能够支撑公司後續門店擴張、供應鏈優化等戰略佈局，亦為穩定的股東回報提供有力保障。

在實現自身穩健發展的同時，綠茶集團始終秉持與投資者共享發展成果的理念，積極踐行股東回報責任。2025年5月上市後不久，綠茶集團即宣佈派發特別股息每股0.33港元。就目前强勁的現金流與穩健的盈利表現而言，可以預期，公司有望持續保持50%以上的分紅率，彰顯出公司穩健盈利能力支撑下的强大回報能力與對股東的誠意。

值得關注的是，自2025年12月起，綠茶集團持續推進股份回購計劃，累計回購股份數量已達482.1萬股。據悉，公司於2025年12月4日正式决議行使股份購回授權，計劃以自有內部資源在公開市場購回總價不超過人民幣1.3億元的公司股份。此次持續開展股份回購，既是公司對自身長期發展前景的堅定信心，也是穩定市場預期、提振股價、切實維護股東合法權益的重要舉措，進一步夯實了投資者對企業發展的信心基礎，也體現出公司對自身價值的認可與維護。

綜合來看，在2025年餐飲行業整體承壓的背景下，綠茶集團成功實現業績逆勢大幅攀升，充分展現出中式餐飲龍頭企業强勁的發展韌性與核心競爭力。未來，隨著拓店計劃的穩步推進、下沉市場的持續滲透、供應鏈體系的進一步優化以及菜品研發能力的不斷提升，綠茶集團有望持續釋放增長潜力，進一步提升市場競爭力與行業影響力，在中式餐飲賽道中實現更高質量的發展，為股東創造更大價值。

